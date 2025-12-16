Новинка имеет тройную камеру на задней панели.

Компактный смартфон Vivo S50 Pro Mini на базе мощного чипсета от Qualcomm и с дизайном, напоминающим iPhone Air, официально презентован в Китае, пишет издание Gizmochina.

Новинка основана на субфлагманском чипсете Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, который предлагает высокое быстродействие, хоть и уступает флагманскому Snapdragon 8 Elite Gen 5. Производительный чип дополняется быстрой оперативной памятью LPDDR5X Ultra и накопителем UFS 4.1. Экран модели представлен панелью LTPO AMOLED с диагональю 6.31 дюйма, разрешением 1.5K, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 5000 нит.

Горизонтально расположенный модуль камеры, выступающий над задней панелью, включает в себя 50-Мп основной объектив с диафрагмой f/1.57 и оптической стабилизацией изображения, 8-Мп сверхширокоугольный модуль с диафрагмой f/2.2, углом обзора 110 градусов и автофокусом, а также 50-Мп перископический телеобъектив с трёхкратным оптическим зумом, диафрагмой f/2.65, оптической стабилизацией изображения и сенсором Sony IMX882. Фронтальная камера имеет 50-Мп сенсор и объектив с диафрагмой f/2.0.

Источник фото: Gizmochina

Несмотря на компактные размеры, новинка оснащена ёмкой батареей на 6500 мА·ч с поддержкой быстрой 90-Вт проводной и 40-Вт беспроводной зарядки. Устройство имеет пылевлагозащищённый корпус с рейтингом IP68/IP69, линейный двигатель оси X, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, интегрированный в экран, и стереодинамики.

Задняя панель новинки выполнена из стекла, а средняя рамка — из металла аэрокосмического класса. Смартфон поддерживает стандарты беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Толщина модели составляет 8.1 мм при весе 192 г.

Модель поставляется с предустановленной OriginOS 6 на основе Android 16. Новинка предлагается в трёх цветовых оформлениях — чёрном, белом и фиолетовом.

Стоимость компактного смартфона Vivo S50 Pro Mini в Китае стартует от 3699 юаней (525 долларов США) за версию 12 ГБ+256 ГБ, вариант 12 ГБ+512 ГБ оценён в 3999 юаней (570 долларов США), а конфигурация 16 ГБ+512 ГБ предлагается за 4299 юаней (610 долларов США).