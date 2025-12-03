Сайт Конференция
Samsung раскрывает ряд преимуществ флагманского чипсета Exynos 2600 для серии Galaxy S26
Судя по всему, при работе над чипом производитель учёл отзывы пользователей.

Компания Samsung готовится к предстоящему запуску своего флагманского чипсета Exynos 2600, который станет основой для ряда моделей серии Galaxy S26 — как пишет издание GSMArena, южнокорейский производитель опубликовал короткий видеоролик, в котором намекнул на скорый выход нового чипа и отметил ряд его преимуществ.

Источник фото: GSMArena

Видео начинается со слов «мы слушали в тишине», что, возможно, указывает на то, что компания прислушалась к отзывам пользователей, которые выдвигали ряд претензий к чипсету предыдущего поколения, в том числе к его производительности по сравнению с конкурентами.

Далее производитель перечисляет ряд преимуществ новинки, упоминая об улучшениях на уровне ядра и всесторонней оптимизации, после чего на экране появляется непосредственно сам чипсет Exynos 2600.


Каких-либо подробностей относительно характеристик и даты выхода новинки компания не опубликовала, но в предыдущих утечках было раскрыто, что чип будет производиться по 2-нм технологии и, как показывают предварительные тесты, сможет конкурировать с Qaulcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 и MediaTek Dimensity 9500.

#samsung #exynos 2600
Источник: gsmarena.com
