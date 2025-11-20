Неполадки могут наблюдаться после апдейтов за октябрь и ноябрь.

Компания Nvidia признала проблемы с падением частоты кадров в ряде игр после недавних обновлений Windows 11 и выпускает свежий патч для их устранения, пишет издание Windows Latest.

Источник фото: Bleeping Computer

На странице поддержки Nvidia сообщила, что патч GeForce Hotfix Display Driver версии 581.94, основанный на драйвере Game Ready 581.80, исключает неполадки, вызвавшие снижение быстродействия в ряде игр после установки обновления KB5066835 для Windows 11 за октябрь текущего года. Издание отмечает, что проблемы могут наблюдаться и с ноябрьским апдейтом ОС KB5068861, так как он включает в себя все изменения прошлой версии.

К сожалению, Nvidia не указывает, какие именно игры были затронуты проблемой. Также неизвестно, пострадали ли от этой неполадки другие производители, в частности AMD и Intel. Более подробно изучить ситуацию и скачать хотфикс можно на странице поддержки Nvidia.