Клиенты Microsoft выдвинули к компании ряд претензий

Компания Microsoft продолжает раскрывать свои планы по превращению Windows 11 в агентную ОС, но идеи софтверного гиганта нравятся далеко не всем пользователям, пишет издание Neowin. Сообщается, что Microsoft активно работает над протоколом MCP, представляющим собой платформу для подключения ИИ-агентов к приложениям Windows и упрощающим взаимодействие с ОС, что позволит трансформировать Windows в агентную ОС.

Источник фото: ExtremeTech/Microsoft

Представитель Microsoft Паван Давулури опубликовал новый материал в социальных сетях, в котором напомнил о том, что в ближайшем будущем Windows превратится в агентную ОС, объединив в себе функции с использованием технологий искусственного интеллекта и облачные вычисления.

В свою очередь целый ряд пользователей негативно воспринял сообщение Давулури, высказав свои претензии, в частности указав на проблемы со скоростью работы Windows и огрехами в реализации пользовательского интерфейса. Некоторые из клиентов Microsoft также отметили, что им требуется хорошо работающая ОС, которая удовлетворяет их потребности, а не раздутая ненужными функциями платформа, требующая дополнительных ресурсов. Остаётся надеяться, что Microsoft учтёт пожелания своих клиентов, хотя от идеи превратить Windows в агентную ОС вряд ли откажется.