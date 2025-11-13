Патч KB5068861 призван исключить ошибку

После установки недавнего патча KB5067036 для Windows 11 ряд экспертов заметил, что Диспетчер задач перестал корректно закрываться по нажатию на кнопку «X», что могло привести к появлению множества дубликатов процесса и вызвать падение производительности. Спустя некоторое время Microsoft признала наличие данной проблемы, а сейчас выпускает патч для её решения, пишет издание PCWorld.

Источник фото: PCMag/Microsoft

Сообщается, что апдейт KB5068861 исключает ошибку, которая ранее приводила к невозможности корректного завершения работы Диспетчера задач, оставляя процесс запущенным в фоне. Отмечается, что большинство пользователей Windows 11 вряд ли заметили данную проблему, так как падение производительности системы могло наблюдаться лишь при частом использовании Диспетчера задач на ПК или ноутбуках с малым объёмом оперативной памяти.