Breaking news
Microsoft исправляет проблему с падением производительности в Windows 11 из-за Диспетчера задач
Патч KB5068861 призван исключить ошибку

После установки недавнего патча KB5067036 для Windows 11 ряд экспертов заметил, что Диспетчер задач перестал корректно закрываться по нажатию на кнопку «X», что могло привести к появлению множества дубликатов процесса и вызвать падение производительности. Спустя некоторое время Microsoft признала наличие данной проблемы, а сейчас выпускает патч для её решения, пишет издание PCWorld.

Источник фото: PCMag/Microsoft

Сообщается, что апдейт KB5068861 исключает ошибку, которая ранее приводила к невозможности корректного завершения работы Диспетчера задач, оставляя процесс запущенным в фоне. Отмечается, что большинство пользователей Windows 11 вряд ли заметили данную проблему, так как падение производительности системы могло наблюдаться лишь при частом использовании Диспетчера задач на ПК или ноутбуках с малым объёмом оперативной памяти.

#windows 11
Источник: pcworld.com
Сейчас обсуждают

222
10:48
пока что только тебе и суют, не хочешь - не пользуйся
Министр ЖКХ РФ Ирек Файзуллин потребовал перенести все домовые чаты в мессенджер MAX
DIP32
10:47
Заговор же линуксоидов. Они же и ИИ испортили, окрутили, научили нехорошему)))
Как манипулируют нейронными сетями для распространения сомнительной информации
Александр Дедок
10:46
Так оптимизировать это ручками надо сидеть и штат программистов большой и времени на оптимизацию программного кода, а когда больше половины программного кода пишеется ИИ Экономия огромная в финансах и...
Эксперт XDA-Developers: минимумом для игровых видеокарт должны стать 24 ГБ памяти
DIP32
10:45
Да, сейчас, наверно, просто нет легковесных современных систем. Поддержка современного железа, современных протоколов, графика и UI никак не могут быть легковесными. Если только всё вырезать и оставит...
Как манипулируют нейронными сетями для распространения сомнительной информации
козлина
10:43
вывод у дурачка конечно ржачный - "линуксоиды виноваты, что нейросеть гонит всякую херню" КГ/АМ
Как манипулируют нейронными сетями для распространения сомнительной информации
Александр Пономарев
10:40
иметь голдовый БП и менять его на бюджетник... пипец логика, а вентилятор заменить не але?
Почему я хочу сменить свой игровой ПК целиком, а не делать его поэтапный апгрейд
LastAtlant
10:39
Ну так по сути для этой коробки наверно будут выпускать облегченные порты как и для дека
Valve анонсировала игровой ПК Steam Machine, контроллер Steam Controller и VR-гарнитуру Steam Frame
DIP32
10:38
О...Чимба против ИИ. Эпичный Батл !)))
Как манипулируют нейронными сетями для распространения сомнительной информации
Александр Пономарев
10:15
ты похоже вообще не понимаешь, зачем нужна синхронизация, чтоб картинку не рвало посреди кадра
Почему я хочу сменить свой игровой ПК целиком, а не делать его поэтапный апгрейд
Александр Пономарев
10:14
не будет... потому минимум 5070
Почему я хочу сменить свой игровой ПК целиком, а не делать его поэтапный апгрейд
