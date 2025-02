Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip7 могут дебютировать с One UI 7.0.1, а не с One UI 7.1.

Ситуация с долгожданным обновлением One UI 7 продолжает оставаться неоднозначной — Samsung всё же удалось приступить к предварительному тестированию своей новой версии оболочки, начиная с декабря выпустив уже несколько бета-версий, но стабильный вариант до сих пор задерживается.

Источник фото: How-To Geek

Ранее предполагалось, что компания приступит к развёртыванию стабильной версии One UI 7 сразу после анонса новой линейки смартфонов Galaxy S25 во второй половине января, но этого не произошло, а недавняя утечка говорит о том, что производитель намерен выпустить ещё три бета-версии, что отдаляет дату релиза стабильного варианта.

Дополнительные подтверждения переноса развёртывания One UI 7 приносит издание SamMobile, назвавшее примерный период развертывания обновления — утверждается, что запуск стабильной версии One UI 7 состоится вместе с дебютом ультратонкой модели Galaxy S25 Edge в апреле текущего года.

Это вполне соответствует предыдущей утечке, в которой говорилось о релизе финальной бета-версии One UI 7 в апреле.

Кроме того, издание сообщает, что ранее ожидаемая версия One UI 7.1 в связи с задержкой релиза One UI 7.0 может и вовсе не выйти, поэтому предстоящие складные смартфоны Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip7 дебютируют с One UI 7.0.1.

Первыми обновление One UI 7.0 должны получить обладатели современных флагманских моделей, тогда как владельцы более старых мобильных устройств Samsung будут вынуждены подождать ещё несколько дней или недель.