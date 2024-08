Samsung не спешит с выпуском своего обновления.

Запуск бета-программы долгожданного обновления One UI 7 продолжает задерживаться — ранее предполагалось, что Samsung даст старт предварительному тестированию уже в конце июля или начале августа, затем слухи перенесли сроки на вторую половину августа, а несколько дней назад стало известно, что бета-версия One UI 7 будет выпущена не ранее сентября.

Источник фото: Gizmochina

В настоящее время Samsung не комментирует причины задержки, но ряд источников делится своими данными, проливающими свет на возможные факторы, повлиявшие на перенос запуска бета-тестирования, сообщает издание Gizmochina.

Известный информатор Ice Universe утверждает, что задержка выпуска бета-версии One UI 7 связана с желанием Samsung исправить как можно больше ошибок, чтобы не разочаровывать пользователей, которые примут участие в предварительном тестировании, поэтому дебют обновления состоится лишь при достижении определённого уровня стабильности. Ранее похожими причинами поделился ещё один информатор, попутно рассказав о некоторых нюансах бета-программы One UI 7.

Ранее издание Sammobile называло ещё одну причину задержки обновления, утверждая, что Samsung переносит запуск One UI 7 в связи с медленными темпами развёртывания One UI 6.1.1, что, судя по всему, вызвано возросшим количеством моделей, для которых выпускается обновление — обычно версии x.1.1 предназначаются для планшетов и складных устройств Samsung, но производитель также выпускает One UI 6.1.1 для топовых моделей смартфонов в связи с внедрением новых функций с использованием технологий искусственного интеллекта Galaxy AI.

На текущий момент предполагается, что запуск бета-программы One UI 7 состоится в сентябре, а первыми устройствами, которые получат обновление, станут смартфона серии Galaxy S24, Fold 6 и Flip 6, после чего список будет постепенно расширяться. Кроме того, первоначально обновление будет доступно лишь для пользователей некоторых стран, включая США и Южную Корею, но в будущем их количество будет увеличиваться.