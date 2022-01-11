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Представлен OnePlus 10 Pro с SoC Snapdragon 8 Gen 1 и зарядкой Super VOOC мощностью 80 Вт

Цена и характеристики флагмана OnePlus 10 Pro
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OnePlus обычно выпускает свои флагманские смартфоны в марте или апреле каждого года, а ближе к концу года компания выпускает устройство серии T. Однако за последние несколько месяцев компания изменила свою стратегию. Во-первых, компания пропустила глобальный запуск OnePlus 9RT в 2020 году, а сегодня компания анонсировала OnePlus 10 Pro.

В отличие от последних нескольких лет, компания анонсировала только Pro-версию флагманского телефона и пока пропустила выпуск OnePlus 10.

OnePlus 10 Pro поставляется в трех конфигурациях: 8/128Gb по цене 735$, 8/256Gb по цене 780$ и вариант 12/256Gb по цене 830$. Устройство будет доступно в 2х цветовых решениях: вулканический черный и изумрудный лес.

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OnePlus 10 Pro оснащен 6,7" QHD+ AMOLED экраном с частотой обновления экрана 120Гц и разрешением экрана 1440 x 3612. В телефоне используется калибровка LTPO ii поколения, которая может уменьшить эту частоту вплоть до 1 Гц. Теперь гаджет сможет работать с частотой от 1Гц до 120Гц в зависимости от типа просматриваемого контента. Имеется функцию Always-on-Display. OnePlus 10 Pro получил SoC Snapdragon 8 Gen 1 и имеет до 12Gb ОЗУ LPDDR5 и 256Gb ПЗУ UFS 3.1.

Что касается оптики, OnePlus сотрудничает с Hasselblad уже второй год. Вы получите тройную заднюю камеру с 48-мегапиксельным основным датчиком (Sony IMX 789), 50-мегапиксельным сверхширокоугольным дополнительным объективом с углом обзора 150 и 8-мегапиксельным телеобъективом. Селфи делает 32 Мп фронталка. Камера поддерживает 12-битный RAW, HDR, режим видео, режим RAW Pro и функцию OnePlus Billion colors.

Кроме этого, флагманский смартфон оснащен огромным аккумулятором на 5000mah с fast charge SuperVOOC 80Вт и беспроводной зарядкой AirVOOC 50Вт. Телефон также поддерживает обратную беспроводную зарядку. Проводная зарядка мощностью 80 Вт занимает около 32 минут, чтобы полностью зарядить устройство.

Смартфон работает под оболочкой ColorOS 12.1 на базе Android 12. Кроме этого смартфон имеет стереодинамики, ползунок оповещения, линейный двигатель по оси X, Bluetooth 5.2, NFC, O-haptics, режим HyperBoost, VoLTE и VoWiFi.

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Теги

смартфоны snapdragon 8 gen 1 oneplus 10 pro super vooc новинки смарфонов
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