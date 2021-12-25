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Недорогие и полезные товары с AliExpress: эхолот LUCKY, планшет Xiaomi Pad 5 и другое

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  • дисплей 11", 120 Гц, тип: IPS, 2560x1600
  • процессор: Snapdragon 860
  • память: 6 ГБ ОЗУ; 128 ГБ ПЗУ
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Камера для подводной рыбалки

Цена $29.92 - 128.47

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Используется в качестве поиска и наблюдения за рыбой. Отличный вариант для рыбаков. Камера имеет 15 точечных светодиодов которые подсвечивают объектив инфракрасным спектром.

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Камера водонепроницаемая, диапазон обнаружения от 0,6 до 30 метров. Устройство посылает сигнал от сонара на частоте 200 кГц. Система имеет монитор 15" на котором можно наблюдать процесс съемки.

Лазерный уровень

Цена $52

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Используется для вычисления геометрических особенностей помещений, применяется при строительстве домов, зданий, для учёта конструкционных особенностей. Данный нивелир устанавливается на специальный штатив, либо крепится при помощи накладки к вертикальной и горизонтальной плоскости. Позволяет установить степень кривизны и перепад по высоте.

Циркулярка

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Цена $49

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Диаметр диска которой достигает 1.6 см. Максимальная глубина резки — 5 см. Корпус устройства изготовлен из металла. Прибор оснащен блокировкой кнопки запуск, защищающий циркулярную пилу от неожиданного пуска.


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