Недорогие и полезные товары с AliExpress: эхолот LUCKY, планшет Xiaomi Pad 5 и другое
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Преобразователь кассеты в MP3
Цена $20
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Находка для тех, у кого много кассет с редкими композициями. С помощью устройства получится оцифровать записи и сохранить их в формате MP3 на карту памяти. Для питания гаджета необходимы две АА-батарейки.
Планшет Xiaomi Pad 5
Цена 24 500 руб. с учётом промо RADUET2500 с 27.11
- дисплей 11", 120 Гц, тип: IPS, 2560x1600
- процессор: Snapdragon 860
- память: 6 ГБ ОЗУ; 128 ГБ ПЗУ
- 4 стереодинамика
- акб: 8720mah
ТВ-приставка VONTAR X3 8K
Цена $35 за версию 4/64Гб по промокоду HITWOW700
КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - TOX1 - UGOOS X4 Pro - X96 MAX Plus - Royfoon A95X - Mecool KM6
Устройство даёт возможность сёрфить в интернете, смотреть фильмы онлайн, имеет ОС Android 10, USB 3.0 порты, Wi-Fi 2.4 и 5 ГГц, воспроизводит 4К видео. Расширь возможности своего телевизора.
Массажер для глаз
Цена $32
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КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi Wellskins - для лица
Если много времени проводите за компьютером или за другой работой, которая спазмирует глаза, это штука определенно вам нужна. Есть функция легкого подогрева, что действует очень расслабляюще на глаза. Также музыка. Все это при желании можно отключить и наслаждаться непосредственно массажем.
Электрическая зубная щётка DR.BEI C01
Цена 1700р по промокоду MAXI22 и купон продавца
Щётка совершает до 31000 движений в минуту, имеет защиту IPX7, уровень шума не более 55 дБ, до 20 дней автономной работы на 1 зарядке, 2 режима работы, есть таймер.
ТВ Xiaomi Mi TV 4A
Цена 17990 р.
КУПИТЬ ТУТ - Mi TV 4S 43" - Mi TV 4S 55" - TCL 43P717 43" - HUAWEI Vision S 55"
Смарт-телевизор с диагональю 32 дюйма. Wi-Fi 2.4 и 5 ГГц, Bluetooth 4.2, Android 9, DVB-T2 + DVB-C, USB x2, HDMI x3, антенна, 3.5 мм. Звук: DOLBY AUDIO, DTS-HD. Голосовое управление.
Камера для подводной рыбалки
Цена $29.92 - 128.47
Используется в качестве поиска и наблюдения за рыбой. Отличный вариант для рыбаков. Камера имеет 15 точечных светодиодов которые подсвечивают объектив инфракрасным спектром.
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Камера водонепроницаемая, диапазон обнаружения от 0,6 до 30 метров. Устройство посылает сигнал от сонара на частоте 200 кГц. Система имеет монитор 15" на котором можно наблюдать процесс съемки.
Лазерный уровень
Цена $52
КУПИТЬ ТУТ - PRACMANU - еще
Используется для вычисления геометрических особенностей помещений, применяется при строительстве домов, зданий, для учёта конструкционных особенностей. Данный нивелир устанавливается на специальный штатив, либо крепится при помощи накладки к вертикальной и горизонтальной плоскости. Позволяет установить степень кривизны и перепад по высоте.
Циркулярка
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Цена $49
Диаметр диска которой достигает 1.6 см. Максимальная глубина резки — 5 см. Корпус устройства изготовлен из металла. Прибор оснащен блокировкой кнопки запуск, защищающий циркулярную пилу от неожиданного пуска.
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