Оцифровщик кассет

Цена $20

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Находка для тех, у кого много кассет с редкими композициями. Этот гаджет поможет оцифровать ваши записи и сохранить их в mp3 формате на флеш карту.Устройство работает от 2х батареек формата АА.

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ТВ приставка VONTAR X3

Цена $40

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Устройство имеет ОС Android 9.0, USB порты, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth, 4/32GB памяти, поддерживает воспроизведение 4К видео.

Магнитола с поворотным механизмом

Цена $97

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Современная и действительно крутая android магнитола по очень доступной цене. Ее главное отличие от аналогов - большой поворотный дисплей, который выдает очень качественную и приятную картинку. Можно не только смотреть фильмы, но и пользоваться навигатором.

Станок ЧПУ MOSKI-MSQ

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Цена $378

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Фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ. Работает с деревом, пластиком, печатными платами, органическим стеклом и другими мягкими материалами. Вместо шпинделя можно установить лазерный модуль для гравировки и резки.

Шуруповерт Xiaomi Mijia

Цена $33

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Имеет отличное качество сборки, что позволяет рассчитывать на долговечность инструмента, а практически бесшумная работа даёт возможность выполнять различные задачи в любое время дня и ночи. Автономность обеспечивает аккумулятор ёмкостью 2000mah.

Наушники с шумоподавлением Anker

Цена $74

КУПИТЬ ТУТ - Anker Soundcore Life Q10

Серьезный конкурент более известным полноразмерным наушникам с активным шумоподавлением. Не Sony, но JBL и Marshall звучат похуже, а стоят дороже.

Смеситель с подсветкой

Цена $36

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Подсветку можно изменять по цветам, это позволит умываться в помещении с ограниченным освещением. Подача воды происходит при помощи рукоятки которая переключается в 3 положениях, тем самым можно отрегулировать необходимый напор.

Эспандер

Цена $3

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Универсальный регулируемый фитнес-тренажер для рук. Такой тренажер довольно прочный. На изделии можно регулировать силу натяжения, от 5 до 60 кг, повернув при этом красную ручку.