Недорогие и полезные товары с AliExpress: шуруповерт Xiaomi, android магнитола и другое
Оцифровщик кассет
Цена $20
Находка для тех, у кого много кассет с редкими композициями. Этот гаджет поможет оцифровать ваши записи и сохранить их в mp3 формате на флеш карту.Устройство работает от 2х батареек формата АА.
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ТВ приставка VONTAR X3
Цена $40
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Устройство имеет ОС Android 9.0, USB порты, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth, 4/32GB памяти, поддерживает воспроизведение 4К видео.
Магнитола с поворотным механизмом
Цена $97
Современная и действительно крутая android магнитола по очень доступной цене. Ее главное отличие от аналогов - большой поворотный дисплей, который выдает очень качественную и приятную картинку. Можно не только смотреть фильмы, но и пользоваться навигатором.
Станок ЧПУ MOSKI-MSQ
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Цена $378
Фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ. Работает с деревом, пластиком, печатными платами, органическим стеклом и другими мягкими материалами. Вместо шпинделя можно установить лазерный модуль для гравировки и резки.
Шуруповерт Xiaomi Mijia
Цена $33
Имеет отличное качество сборки, что позволяет рассчитывать на долговечность инструмента, а практически бесшумная работа даёт возможность выполнять различные задачи в любое время дня и ночи. Автономность обеспечивает аккумулятор ёмкостью 2000mah.
Наушники с шумоподавлением Anker
Цена $74
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Серьезный конкурент более известным полноразмерным наушникам с активным шумоподавлением. Не Sony, но JBL и Marshall звучат похуже, а стоят дороже.
Смеситель с подсветкой
Цена $36
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Подсветку можно изменять по цветам, это позволит умываться в помещении с ограниченным освещением. Подача воды происходит при помощи рукоятки которая переключается в 3 положениях, тем самым можно отрегулировать необходимый напор.
Эспандер
Цена $3
Универсальный регулируемый фитнес-тренажер для рук. Такой тренажер довольно прочный. На изделии можно регулировать силу натяжения, от 5 до 60 кг, повернув при этом красную ручку.
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