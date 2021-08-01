Недорогие и полезные товары с AliExpress: пылесос Xiaomi, солнечная панель 300W и другое
Мини трекер
Цена $18
В качестве передачи используется sim карта. Позволяет отслеживать ваше местоположение во время перемещения. Работает от аккумулятора в 1000mah. Принимает данные со спутника и обновляет их в течение 10 секунд.
Циркулярка
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Цена $39
Электрически циркулярная пила с лазерным лучом для разметки. Используется для различных столярных и слесарных работ, по древесине, пластику, металлу, полимерам. Скорость вращения на холостом ходу до 4600 об/мин .
Робот-пылесос Xiaomi Mijia G1
Цена 9990 руб по промокоду SSFD2500 и купон продавца
КУПИТЬ ТУТ - Dreame Bot L10 Pro
Популярный робот-пылесос с влажной уборкой. Лучший вариант для ежедневной уборки. Как и все его сородичи управляется через мобильное приложение из любой точки.
- мощность всасывания 2200Pa
- аккумулятор 2500mAh
Садовые аккумуляторные ножницы
Цена $30 по промокоду SKY370
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Имеет 2 насадки для газона и кустарников, скорость 1100 об/мин, аккумулятор 7.2 В, двойная защита безопасности. Много положительных отзывов.
Таймер полива
Цена $16
Используется в поливочных системах. Оснащен специальным клапаном для подключения к стационарной водопроводной системе. На приборе есть выход под подключение шланга. Подключается к винтовому отверстию диаметром 19 миллиметров. Давление воды в поливочной системе в диапазоне от 0 до 8 бар.
Солнечная панель
Цена $92
Гибкая и прочная солнечная панель из водонепроницаемого монокристаллического силикона. Размеры одного изделия – 1050 на 540 на 2.5mm. Максимальная мощность батареи составляет 300W. К заказу доступна в семи вариантах.
Портативный ирригатор Mornwell
Цена $27
Портативный девайс для обработки полости рта. Работает от встроенного аккумулятора на 1400mah. В комплекте идет 5 насадок, которые обеспечивают наиболее эффективное очищение зубов, дёсен, языка. Светодиодная индикация отображает уровень заряда и выбранный режим работы.
Электрический паяльник
Цена $9
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Диапазон набираемой температуры колеблется в пределах от 180 до 500 градусов. Паяльник оборудован специальной подставкой и щеткой для удаления лишнего олова. Чаще всего используется для починки различной электроники.
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