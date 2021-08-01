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Популярный робот-пылесос с влажной уборкой. Лучший вариант для ежедневной уборки. Как и все его сородичи управляется через мобильное приложение из любой точки.

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Имеет 2 насадки для газона и кустарников, скорость 1100 об/мин, аккумулятор 7.2 В, двойная защита безопасности. Много положительных отзывов.

Таймер полива

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Используется в поливочных системах. Оснащен специальным клапаном для подключения к стационарной водопроводной системе. На приборе есть выход под подключение шланга. Подключается к винтовому отверстию диаметром 19 миллиметров. Давление воды в поливочной системе в диапазоне от 0 до 8 бар.

Солнечная панель

Цена $92

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Гибкая и прочная солнечная панель из водонепроницаемого монокристаллического силикона. Размеры одного изделия – 1050 на 540 на 2.5mm. Максимальная мощность батареи составляет 300W. К заказу доступна в семи вариантах.

Портативный ирригатор Mornwell

Цена $27

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Портативный девайс для обработки полости рта. Работает от встроенного аккумулятора на 1400mah. В комплекте идет 5 насадок, которые обеспечивают наиболее эффективное очищение зубов, дёсен, языка. Светодиодная индикация отображает уровень заряда и выбранный режим работы.

Электрический паяльник

Цена $9

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Диапазон набираемой температуры колеблется в пределах от 180 до 500 градусов. Паяльник оборудован специальной подставкой и щеткой для удаления лишнего олова. Чаще всего используется для починки различной электроники.

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