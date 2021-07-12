TV-приставка H96 MAX X3

Цена $35

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Производительная модель приставки на чипе Amlogic S905X3, Android 9 с поддержкой H.265, 4K 60pfs, 8K 24 fps. Двухдиапазонный Wi-Fi и поддержка голосового ввода. Графический процессор: ARM Mali-G31.

Умная колонка Яндекс Станция

Цена 16 690 руб с учетом купона продавца на 500 руб и промокода OHJULY1800

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Новая станция от Яндекс имеет мощность 65 Вт и LED дисплей который показывает время, погоду и многое другое. Также поддерживает видео в 4К. В комплекте идет также пульт для управления. Максимальная мощность 65 Вт.

Мини-кондиционер

Цена $12

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Этот небольшой кондиционер способен быстро создать комфортную обстановку в любом жилом помещении. За счет компактного размера его можно переносить из комнаты в комнату, и даже брать с собой на работу. Стоит сразу отметить, Arctic Air увлажняет воздух только в небольших помещениях.

Измеритель мощности

Цена $6

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Прибор для измерения мощности, силы тока, напряжения. Подключается к различной цифровой электронике при помощи интерфейса USB. Данное устройство считывает основные вольт-амперные показатели, передает их в цифровом виде на дисплей. Можно измерить емкость щелочных батарей и различных элементов питания.

Полировщик

Цена $13

КУПИТЬ ТУТ - жидкое стекло - автокерамика

Изделие представляет собой держатель с поролоновой губкой. Внутри него находится емкость на 100 мл, в которую можно налить различные средства для затирания царапин. Убрать царапины и микротрещины с лакокрасочного покрытия авто можно легко и быстро не тратя при этом огромное количество денег.

Блендер

Цена $58

КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi Pinlo

С его помощью можно перемолоть абсолютно всё в порошок, делать смузи, соки, йогурты и многое другое.

Цена зависит от комплектации, но я рекомендую брать максимальную комплектацию, в ней вы получите все по стандарту + ещё запчасти и стакан. Объём блендера 1,5 л.

Потолочная люстра Yeelight

Цена $73

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Самый доступный регулируемый светильник бренда. Легко справится с ролью основного светильника комнаты до 20 метров.

Яркость и цветовая температура может меняться через приложения Mi Home, Yeelight. Так же подключается к Homekit.

Мощный степлер

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Цена $15

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Этот профессиональный степлер хорошо подойдет для обивки мебели, кровельных работ, прикреплять проволочную сетку, провода, различные баннеры и плакаты. Может работать с шестью видами скоб. Степлер выполнен из хорошего пластика и металла.

Походный набор

Цена $7.92 - 24

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Набор посуды для приготовления пищи в походных условиях. В комплект входят: сковородка, чайник, кастрюля, четыре тарелки, поварёшка, деревянная лопатка и губка для мытья.

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