Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Недорогие и полезные товары с AliExpress: квадрокоптер DJI Mavic mini 2, проектор Xiaomi Wanbo T2

Сейчас проходит распродажа «Яркий сезон» на Алиэкспресс. Каждый товар выбран по самой низкой цене и у проверенного продавца. Если понравилась подборка, обязательно поставь лайк
[ ] для раздела Блоги
+
-80 000р на RTX 3070 Gigabyte
Обвал цен 3070 Ti - падение в полтора раза с анонса
-100 000р на RTX 3080 - новый обвал цен
MSI RTX 3060 - цена снижена на порядок
RTX 3060 дешевле такой же 2060 на 15000р

Электронный спидометр

Цена $858

КУПИТЬ ТУТ

Простые спидометры уже выходят из моды, а их место занимают полностью электронные устройства с большим и четким дисплеем. Это удобно, так как самые важные показатели видно очень четко.

Качественная шторка для авто

реклама

Цена $20

КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - магнитная шторка - для окна

Складные шторки на лобовое и заднее стекло защищают салон авто от солнца. Продаются в четырёх размерах, крепятся на присоски и быстро убираются при необходимости. 

Акустическая система JBL PartyBox 100

Цена $200 по промокоду ZAGAR

анонсы и реклама
-76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке
В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate
-75000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты
-90 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке
-99 000р на 3080 Palit в Ситилинке
-45 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming
<b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung
-44 000р на 14Tb Seagate
-40 000р на 14Tb Seagate
<b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>
-21 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке

КУПИТЬ ТУТ - яндекс станция - Anker Soundcore Motion Anker Soundcore 3 - Tronsmart Force 2 - JBL Cinema SB160JBL CLIP 3 - JBL Flip 5 - дешевая

Беспроводная колонка с микрофоном JBL PartyBox On-The-Go Black со скидкой. В ней есть даже открывалка для бутылок. Мощность 100 Вт. Колонка оригинал, гарантия и быстрая доставка прямо в руки. 

Шлифовальный станок

Цена $33

КУПИТЬ ТУТ - Hilda

реклама

Скорость вращения до 15000 оборотов в минуту. Позволяет зачищать металл, древесину, пластик. В комплекте есть удобная ручка при помощи которой можно стабилизировать работу. Давление воздуха в системе может достигать 90 PSI.

Квадрокоптер DJI Mavic mini 2

Цена 34 686 руб. по промокоду RUMS3500

КУПИТЬ ТУТ

Ультра легкий 259 г и само собой компактный, размером со смартфон, но только теперь умеет снимать 4К/30FPS. Появился RAW для фоток. Связь поддерживает до 10 км, время полета повысилось до 31 минуты.

Проектор ThundeaL TD96

Цена $186

КУПИТЬ ТУТ - WZATCO C3 - Xiaomi Wanbo T2 MAX

  • поддержка Eshare,Miracast,Airplay
  • разрешение 1920x1080P, максимальный размер изображения до 150 дюймов
  • яркость 7000 люмен, коэффициент контрастности: 4000:1
  • множество интерфейсов подключения: 2xHDMI,VGA,2xUSB, Etherne, Audio

Очиститель воздуха

Цена $27

КУПИТЬ ТУТ - XIAOMI MIJIA 3 - Smartmi 2

Очиститель воздуха оснащён HEPA‑фильтром, который задерживает до 99,97% загрязняющих частиц и справляется с бытовой пылью, пыльцой и спорами плесени. Есть поддержка тихого режима для работы ночью.

Конструктор LEGO City

Цена 1 059 руб. по промокоду LEGO200

КУПИТЬ ТУТ - другие конструкторы

реклама



Самый интересный набор датского бренда, предлагаемый сейчас почти вдвое дешевле, чем обычно. Особенно если заказывать в пункт выдачи. Рекомендую для каждого ребенка.

Массажер для шеи

Цена $46

КУПИТЬ ТУТ - для ног - для спины - массажная подушка

Вы можете навсегда забыть о постоянных болях в шее. Его также можно использовать для расслабления, после тяжелого рабочего дня и для профилактики заболеваний позвоночника. Можно управлять с помощью пульта дистанционного управления или через специальное приложение.

Поилка для собак

реклама

Цена $11

КУПИТЬ ТУТ

У нас есть собака породы лабрадор и конечно же мы везде берем её с собой. Но ей сложно даются поездки в машине, особенно в жаркую погоду. Поэтому мы часто даем ему воду попить с помощью этого поильника.

Еще больше полезных товаров найдете в Telegram канал - https://t.me/aliworkman

реклама

и группе вконтакте - https://vk.com/workman1

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

xiaomi aliexpress электроника подборка полезные товары находки распродажа алиэкспресс квадрокоптер dji mavic mini 2 купить проектор xiaomi wanbo t2 промокоды алиэкспресс
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – июнь 2021
19
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus XIII Apex
17
Битва игровых компьютеров: Core i3-10320 & GeForce RTX 2060 Super VS Ryzen 7 2700 & Radeon RX 5700
8
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 50 тысяч рублей: июнь 2021
30
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z590-I Gaming WIFI
10
Битва процессоров: Core i7-10700КF VS Core i7-9700KF VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
11
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: июнь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
19
Обзор и тестирование процессорного кулера Arctic Freezer i13X CO
6
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe 4.0 NVMe Patriot Viper VP4300 (VP4300-1TBM28H) объемом 1 ТБ
17
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS Radeon RX 5700 XT в связке с процессором Core i5-10600KF
6

Интересные материалы

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: июнь 2021
15 июня 2021 43
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: июнь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
13 июня 2021 34
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 50 тысяч рублей: июнь 2021
22 июня 2021 30
Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Nitro+ Radeon RX 6700 XT
12 июня 2021 48

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Завтра DNS в четвёртый раз выставит на продажу NVIDIA RTX 3080 Ti и 3070 Ti по низким ценам
58
Китайские майнеры перевозят самолетами тонны оборудования в США
32
Через несколько часов состоится распродажа видеокарт GeForce RTX 3070 Ti за 58 000р в DNS
39
Захар Бочаров: игроки не заметили в трейлере S.T.A.L.K.E.R. 2 главную подсказку на новый сюжет
17
Китайские майнеры массово отключают фермы Биткоина и Эфириума, а эффективность добычи падает
36
Личный опыт покупки GeForce RTX 3070 Ti в DNS за 58 000 р – рост цен, баги корзины и многое другое
37
Цены на GeForce RTX 3070 в Китае упали на 500 долларов после новых ограничений по криптовалюте
31
Создатель Minecraft считает, что его проект "немного мёртв"
7
Xiaomi Redmi Note 10S представлен в России – Helio G95, NFC и MIUI 12.5 по цене от 21 990 рублей
2
Захар Бочаров: в трейлере S.T.A.L.K.E.R. 2 игроки не заметили много новых монстров
15
Redmi Note 8 Pro и ещё 15 смартфонов Xiaomi 2018-2021 годов выпуска получили MIUI 12.5 Stable
4
Готовимся к завтрашней распродаже видеокарт в ДНС заранее — добавляем любую карту прямо в корзину
38
Основатели криптобиржи Africrypt исчезли с Биткоинами на сумму 4 миллиарда долларов
58
Microsoft повысила системные требования новой ОС Windows 11, сделав её несовместимой со старыми ПК
33
Завтра состоится презентация новой операционной системы Windows 11
26
Онлайн Factorio резко вырос после неудачной попытки «отмены» её создателя
19
MSI объявила характеристики и хешрейт своей карты для майнинга CMP 50HX
12
Авторитетный инсайдер: режим в Battlefield 2042 будет похож на Escape From Tarkov
7
Видеокарты дешевеют на фоне падения цены Ethereum – GeForce RTX 3090 со скидкой до 90 000 рублей
17
Кит купил большую партию Биткоинов, когда они торговались на отметке $28 500
21

Популярные статьи

10 популярных утилит и программ, которыми мы перестали пользоваться за последние 10 лет
110
О Chia, криптовалютах и сжатии интернета спустя 3 месяца - подводим итоги
52
Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – июнь 2021
19
Владельцам ферм посвящается - крипто-кризис и пути выхода из ситуации
69
Битва игровых компьютеров: Core i3-10320 & GeForce RTX 2060 Super VS Ryzen 7 2700 & Radeon RX 5700
8
Распродажа ПО: Windows 10 и полезные утилиты со скидкой до 90%
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus XIII Apex
17
Мои впечатления от перехода на 32-дюймовый монитор — почему это лучший апгрейд за много лет
21
Обзор комплекта из беспроводной клавиатуры и мышки Genius Smart KM-8200
1
Изучаем, на что способен "гиперпень" в современных играх и неигровом ПО
4

Сейчас обсуждают

Виктор Краев
04:09
не ограничен? вы передвигаетесь только в черте города? или слушаете только попсу, которая везде и бесплатна? Есть масса музыки, которую сложно достать в инете - либо удалена изза авторских прав либо п...
10 популярных утилит и программ, которыми мы перестали пользоваться за последние 10 лет
Виктор Краев
04:06
то что вы пользуетесь парой функций компа еще не значит, что остальные такие же. Кто сказал что они самопальные? диски хорошо архивы держать тех же фото. А музику с компа чем слушать? не все с инета с...
10 популярных утилит и программ, которыми мы перестали пользоваться за последние 10 лет
Виктор Краев
04:01
Winamp - а чем нахомяченную музыку слушать? с учетом борьбы за авторские права сейчас лучще как раз нахомячить музыку и слушать бесплатно. А то либо платной станет либо вовсе исчезнет. Daemon tools и...
10 популярных утилит и программ, которыми мы перестали пользоваться за последние 10 лет
VRoman
03:59
Обзор не полный. Монитор не проверили на разгон герцовки.
Мои впечатления от перехода на 32-дюймовый монитор — почему это лучший апгрейд за много лет
Алекс Жмышенко
03:57
Эфир будет и с одним майнером работать
В сети Эфира стартовал тест снижающего доход майнеров апдейта EIP-1559 - сроки запуска и подробности
Роман Куприянов
03:54
LG CX или c1, не благодарите. После Олед и хдр, даже рядом стоящий топовый нек на ips, - ну такое себе. Для пострелять с претензией на результат, увы только разогнанные ипс/тн 240мгц+ Фхд или 2к.
Мои впечатления от перехода на 32-дюймовый монитор — почему это лучший апгрейд за много лет
Григорий Урсу
03:50
Аж прослезился, неужели я такой старый
10 популярных утилит и программ, которыми мы перестали пользоваться за последние 10 лет
Yolanda Tarska
03:50
Хуанан не пора ли на помойку?) Ну пока процессоры с числом ядер более 4х были экзотикой, ещё был какой-то смысл, а теперь одни проблемы, хотя копеечные и сильно более быстрые Райзены-Core, собрал, вкл...
Расширенные системные требования Windows 11: наличие Secure Boot, UEFI и криптографического модуля TPM 2.0
Yolanda Tarska
03:48
В компе 2015 года (i3-6100, Gigabyte H110) всё есть, TPM 2.0 в BIOS можно включить.
Расширенные системные требования Windows 11: наличие Secure Boot, UEFI и криптографического модуля TPM 2.0
Renegade1979
03:48
А был там такой в ПВТ деятель Цыпкало, уехал нападвалЪ. И нафига ему было лезть в ту политику?
Владельцам ферм посвящается - крипто-кризис и пути выхода из ситуации
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем