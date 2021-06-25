Электронный спидометр

Цена $858

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Простые спидометры уже выходят из моды, а их место занимают полностью электронные устройства с большим и четким дисплеем. Это удобно, так как самые важные показатели видно очень четко.

Качественная шторка для авто

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Цена $20

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Складные шторки на лобовое и заднее стекло защищают салон авто от солнца. Продаются в четырёх размерах, крепятся на присоски и быстро убираются при необходимости.

Акустическая система JBL PartyBox 100

Цена $200 по промокоду ZAGAR



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Беспроводная колонка с микрофоном JBL PartyBox On-The-Go Black со скидкой. В ней есть даже открывалка для бутылок. Мощность 100 Вт. Колонка оригинал, гарантия и быстрая доставка прямо в руки.

Шлифовальный станок

Цена $33

КУПИТЬ ТУТ - Hilda

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Скорость вращения до 15000 оборотов в минуту. Позволяет зачищать металл, древесину, пластик. В комплекте есть удобная ручка при помощи которой можно стабилизировать работу. Давление воздуха в системе может достигать 90 PSI.

Квадрокоптер DJI Mavic mini 2

Цена 34 686 руб. по промокоду RUMS3500

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Ультра легкий 259 г и само собой компактный, размером со смартфон, но только теперь умеет снимать 4К/30FPS. Появился RAW для фоток. Связь поддерживает до 10 км, время полета повысилось до 31 минуты.

Проектор ThundeaL TD96

Цена $186

КУПИТЬ ТУТ - WZATCO C3 - Xiaomi Wanbo T2 MAX

поддержка Eshare,Miracast,Airplay

разрешение 1920x1080P, максимальный размер изображения до 150 дюймов

яркость 7000 люмен, коэффициент контрастности: 4000:1

множество интерфейсов подключения: 2xHDMI,VGA,2xUSB, Etherne, Audio

Очиститель воздуха

Цена $27

КУПИТЬ ТУТ - XIAOMI MIJIA 3 - Smartmi 2

Очиститель воздуха оснащён HEPA‑фильтром, который задерживает до 99,97% загрязняющих частиц и справляется с бытовой пылью, пыльцой и спорами плесени. Есть поддержка тихого режима для работы ночью.

Конструктор LEGO City

Цена 1 059 руб. по промокоду LEGO200

КУПИТЬ ТУТ - другие конструкторы

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Самый интересный набор датского бренда, предлагаемый сейчас почти вдвое дешевле, чем обычно. Особенно если заказывать в пункт выдачи. Рекомендую для каждого ребенка.

Массажер для шеи

Цена $46

КУПИТЬ ТУТ - для ног - для спины - массажная подушка

Вы можете навсегда забыть о постоянных болях в шее. Его также можно использовать для расслабления, после тяжелого рабочего дня и для профилактики заболеваний позвоночника. Можно управлять с помощью пульта дистанционного управления или через специальное приложение.

Поилка для собак

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Цена $11

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У нас есть собака породы лабрадор и конечно же мы везде берем её с собой. Но ей сложно даются поездки в машине, особенно в жаркую погоду. Поэтому мы часто даем ему воду попить с помощью этого поильника.

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