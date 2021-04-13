Товары с Алиэкспресс, на которые стоит обратить внимание: видеорегистратор 70MAI, стильные очки
Переносной светодиодный фонарь
Цена $11
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Имеет металлическую конструкцию и 24 светодиодных элемента. Яркость освещения до 2000 люмен. Максимальное освещаемое расстояние до 3 метров, угол луча 70 градусов. Объем батареи 4000mah.
Керамическое покрытие для автомобиля
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Цена $10
КУПИТЬ ТУТ - жидкое стекло - еще
Легко наносится на стекла и лакокрасочное покрытие. Затвердевает за 5 минут! Покрытие обеспечивает отличный водоотталкивающий эффект и устойчивость к царапинам. К заказу доступно в четырёх вариантах.
Система полива
Цена $18
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Данный прибор используется для полива газонов, грядок, различных территорий с зелёными насаждениями. Контроллер с жидкокристаллическим дисплеем, на котором можно выбрать режимы работы, а также настроить интенсивности воды, следить за её расходом.
Паяльная станция
Цена $17
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КУПИТЬ ТУТ - NEWACALOX 8786D - еще - подставка для паяльника
С такой станцией процесс пайки даже самых мелких деталей обеспечит максимально качественный результат. Припой получается надежным и долговечным, чему способствует надежная фиксация во время рабочего процесса и увеличительное стекло, позволяющее видеть все до мелочей.
Звуковая панель Redmi TV
Цена $53
КУПИТЬ ТУТ - JBL PartyBox 300 - JBL Cinema SB160 - JBL CLIP 3 - JBL Flip 5
Оснащена парой широкополосных динамиков мощностью по 15 Вт каждый. Для подключения к современным телевизорам и мобильным устройствам присутствует модуль Bluetooth 5.0, для более старой техники есть входы S/PDIF и 3,5‑миллиметровый AUX‑разъём.
Зеркало-видеорегистратор 70MAI
Цена $59 по промокоду RUCN400
Очень полезная шутка для авто. Зеркало оснащено на всю площадь 9,35 дюймовым экраном и встроенной камерой, которая выступает в роли видеорегистратора. Отзывы отличные и товар объективно качественный, не зря 70MAI партнер или даже суббренд Xiaomi.
Кронштейн
Цена $27
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Современные мониторы зачастую оснащаются довольно громоздкими ножками, которые занимают немало места на столе. А в случае, если для работы нужно сразу 2 монитора, недостаток пространства становится особенно ощутимым. Кронштейн для двух мониторов позволяет изящно решить эту проблему.
Стильные защитные очки
Цена $11
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КУПИТЬ ТУТ - Авиаторы - Фотохромные
Оправа выполнена из металла. Стекла круглой формы, есть специальные дуги которые не давят на нос. Есть несколько типов линз, в том числе и зеркальные. Позволяют сберечь ваши глаза от прямого попадания солнца, вредного ультрафиолета.
Декоративные лампы
Цена $3
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Светодиодные лампы с эффектом колыхающегося пламени дают очень теплый свет. Однако, их мощность в целом недостаточна для рабочего освещения, годится только для декоративных светильников. Судя по отзывам, некоторые даже умудряются использовать эти лампочки в фальшкаминах (без обогрева).
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