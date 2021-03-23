Смартфон Honor V40 Lite и планшет Honor Tab 7 представлены официально
Недавно компания Honor выпустила пару устройств: Honor V40 Lite и Honor Tab 7. Первое из них представляет собой переименованный Huawei nova 8 5G, но с Dimenisty 800U от MediaTek, а второе - бюджетный планшет.
Последний представитель линейки Honor V40 имеет изогнутый 6,57-дюймовый OLED дисплей с разрешением FHD + и частотой обновления 90 Гц. Есть центральный вырез для его 32-мегапиксельной селфи камеры, а также сканер отпечатков пальцев, спрятанный под панелью.
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Сзади расположена основная камера на 64 МП и сверхширокая 8-мегапиксельная камера. К ним присоединяется пара 2-мегапиксельных модулей для макросъемки. Смартфон работает на Dimensity 800U SoC, которому помогают 8 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ ПЗУ.
Смартфон работает под управлением Magic UI 4.0 на базе Android 10. Емкость аккумулятора составляет 3800 мАч, который поддерживает быструю зарядку на 66 Вт.
Honor V40 Lite Luxury Edition выпускается в черном, градиентном и зеленом цветах. Розничная цена установлена на уровне 460$ за 8/128 ГБ, а версия объемом хранилища 256 ГБ будет стоить 506$.
Honor Tab 7 - это бюджетный планшет с 10,1-дюймовым ЖК-дисплеем IPS с разрешением FHD +. Tab 7 оснащен двумя динамиками и 5-мегапиксельной камерой для селфи. Он работает на чипсете Helio P22T в паре с 4 ГБ оперативной памяти и 64/128 ГБ памяти, которая расширяется с помощью microSD.
На задней панели находится еще одна 2-мегапиксельная камера. Планшет работает под управлением Magic UI 4.0 поверх Android 10 и имеет аккумулятор емкостью 5100 мАч.
Базовая комплектация 4/64 ГБ с возможностью подключения только к Wi-Fi стоит 215$. Существует также модель c объемом хранилища 128 ГБ за 245$, а также версия с 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти с возможностью подключения LTE за 292$.
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