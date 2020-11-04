Кран-нагреватель

Цена $33

КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi

Кран имеет светодиодный дисплей, который показывает температуру воды. Данная модель крана имеет профессиональный дизайн с защитой от накипи, и имеет тепловой предохранитель для безопасности.

Компьютерное кресло

реклама

Цена $78

КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - WCG - Популярное

Оно явно стоит своих денег, поскольку материал из которого сделана обивка – синтетическая кожа, а другие его детали это высокопрочный пластик и металл. Само собой кресло может фиксироваться в определенно положении, может откидываться или качаться, в общем, все это на ваше усмотрение.

Дальномер от Sndway

Цена $13

анонсы и реклама <b>RTX 3070 в продаже</b> RTX 4000 в Ситилинке 2080 Ti Gigabyte AORUS по беспрецедентно низкой цене RTX 3090 нерефы в Ситилинке в большом колве 3090 Gigabyte Aorus в Регарде RTX 5000 - 16Gb, 169 т.р. в Ситилинке Нереф RTX 3090 в Регарде Куча RTX 3090 в Compeo.ru 3090 Inno3D в продаже

КУПИТЬ ТУТ - КУПИТЬ ТУТ - ЗДЕСЬ - Mileseey PF210 - Xiaomi Duka - UNI-T

Высокоточный портативный дальномер, способный автоматически подсчитывать площадь и объём помещений. Работает от двух ААА‑батареек. Для заказа доступны модели с максимальной дальностью измерения от 40 до 120 м. Погрешность измерений — ± 2 мм.

Наушники Haylou GT1 Pro

Цена $17

реклама

КУПИТЬ ТУТ - Ugreen tws - Amazfit PowerBuds - Xiaomi Redmi Airdots 2 - Xiaomi FIIL CC - Mifa X8 TWS - Tiso i6 - Baseus WM01 - SYLLABLE S101 - Популярные

BT версии 5.0

7.2 мм динамические излучатели

поддержка кодека AAC

4 часа автономной работы

имеется сенсорное управление

насыщенный бас

Xiaomi 70mai Dash Cam Pro

Цена $51

КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi 70mai A800 - DDPai Mini 3 - Mola N3 - E-ACE с 3 камерами

Отличный регистратор с хорошей картинкой. Отдельно можно подключать Gps модуль.

функция предотвращения запотевания

разрешение 2592x1944

угол обзора 140 градусов

система помощи на дороге ADAS

Электроотвертка Hilda

Цена $25.58 - 38.75

КУПИТЬ ТУТ - WOSAI - Hilda - DEKO - LOMVUM - Drillpro

Качественная дрель на 12Вт. Отличный вариант для дома когда нужно быстро, что-то починить или собрать. Батарея на 1500mah. Оснащена регулятором скорости вращения и светодиодным фонариком.

Тестер проводки BSIDE

Цена $14

КУПИТЬ ТУТ

Полезный домашний прибор, позволяющий измерять напряжение сетей переменного тока, проверять наличие напряжение и скрытые провода в стенах.

Другие подборки полезных товаров смотрите тут.

Еще больше интересных товаров смотрите в Telegram канале - https://t.me/aliworkman

реклама





и группе вконтакте - https://vk.com/workman1



