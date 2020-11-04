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Товары со скидками на распродаже Aliexpress 11.11: тестер проводки BSIDE, наушники Haylou GT1 Pro

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Кран-нагреватель

Цена $33

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Кран имеет светодиодный дисплей, который показывает температуру воды. Данная модель крана имеет профессиональный дизайн с защитой от накипи, и имеет тепловой предохранитель для безопасности.

Компьютерное кресло

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Цена $78

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Оно явно стоит своих денег, поскольку материал из которого сделана обивка – синтетическая кожа, а другие его детали это высокопрочный пластик и металл. Само собой кресло может фиксироваться в определенно положении, может откидываться или качаться, в общем, все это на ваше усмотрение.

Дальномер от Sndway

Цена $13

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Высокоточный портативный дальномер, способный автоматически подсчитывать площадь и объём помещений. Работает от двух ААА‑батареек. Для заказа доступны модели с максимальной дальностью измерения от 40 до 120 м. Погрешность измерений — ± 2 мм.

Наушники Haylou GT1 Pro

Цена $17

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  • BT версии 5.0
  • 7.2 мм динамические излучатели
  • поддержка кодека AAC
  • 4 часа автономной работы
  • имеется сенсорное управление
  • насыщенный бас

Xiaomi 70mai Dash Cam Pro

Цена $51

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Отличный регистратор с хорошей картинкой. Отдельно можно подключать Gps модуль.

  • функция предотвращения запотевания
  • разрешение 2592x1944
  • угол обзора 140 градусов
  • система помощи на дороге ADAS

Электроотвертка Hilda

Цена $25.58 - 38.75

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Качественная дрель на 12Вт. Отличный вариант для дома когда нужно быстро, что-то починить или собрать. Батарея на 1500mah. Оснащена регулятором скорости вращения и светодиодным фонариком.

Тестер проводки BSIDE

Цена $14

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Полезный домашний прибор, позволяющий измерять напряжение сетей переменного тока, проверять наличие напряжение и скрытые провода в стенах.

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omoikane
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кидок не в этом пустая твоя голова. А то что он выпускает линейку снимая сливки с недо карт, а потом выпускает норм карты. Так было с тьюрингами и видно с амперами так же.
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