Товары со скидками на распродаже Aliexpress 11.11: тестер проводки BSIDE, наушники Haylou GT1 Pro
Кран-нагреватель
Цена $33
Кран имеет светодиодный дисплей, который показывает температуру воды. Данная модель крана имеет профессиональный дизайн с защитой от накипи, и имеет тепловой предохранитель для безопасности.
Компьютерное кресло
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Цена $78
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Оно явно стоит своих денег, поскольку материал из которого сделана обивка – синтетическая кожа, а другие его детали это высокопрочный пластик и металл. Само собой кресло может фиксироваться в определенно положении, может откидываться или качаться, в общем, все это на ваше усмотрение.
Дальномер от Sndway
Цена $13
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Высокоточный портативный дальномер, способный автоматически подсчитывать площадь и объём помещений. Работает от двух ААА‑батареек. Для заказа доступны модели с максимальной дальностью измерения от 40 до 120 м. Погрешность измерений — ± 2 мм.
Наушники Haylou GT1 Pro
Цена $17
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- BT версии 5.0
- 7.2 мм динамические излучатели
- поддержка кодека AAC
- 4 часа автономной работы
- имеется сенсорное управление
- насыщенный бас
Xiaomi 70mai Dash Cam Pro
Цена $51
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Отличный регистратор с хорошей картинкой. Отдельно можно подключать Gps модуль.
- функция предотвращения запотевания
- разрешение 2592x1944
- угол обзора 140 градусов
- система помощи на дороге ADAS
Электроотвертка Hilda
Цена $25.58 - 38.75
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Качественная дрель на 12Вт. Отличный вариант для дома когда нужно быстро, что-то починить или собрать. Батарея на 1500mah. Оснащена регулятором скорости вращения и светодиодным фонариком.
Тестер проводки BSIDE
Цена $14
Полезный домашний прибор, позволяющий измерять напряжение сетей переменного тока, проверять наличие напряжение и скрытые провода в стенах.
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