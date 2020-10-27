Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: куртка Xiaomi Aerogel, термобелье Xiaomi
Инструмент для дуговой сварки
Цена $9
Держатель пистолет сделан из металла и покрыт пластиком, жаростойкое сопло удерживает электрод, сила поступаемого тока с устройства 500 ампер. Диаметр рабочей части 9 мм. Применяется для сварки металлов, монтаже и строительных работах.
Фонарик Skilhunt
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Цена $39
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Светодиодный фонарик с отличным соотношением цены и качества. Имеет 8 режимов, 1200лм и встроенный индикатор. Проверенная модель с высоким рейтингом.
Крутой робот пылесос Roborock S5 Max
Цена $449
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Мощность пылика 2000 Па, поддержка влажной и сухой уборки (контейнер для пыли 0.46 л и для воды 0.28 л). Поддержка дистанционного управления через приложение. Работает на одном заряде 180 мин. Можно управлять с телефона по WI-FI.
Термобелье Xiaomi
Цена $21
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Качественное термобелье с добавлением полиуретанового эластичного волокна. Очень теплое и невероятное приятное к телу! Современная мягкая ткань: уберет лишнюю влагу, позволит с легкостью циркулировать воздуху. Нереально крутое качество. Белье очень хорошо сохраняет тепло. Рекомендую!
Куртка от Xiaomi
Цена $87
В ней тепло даже при -40.
Внутри слой Аэрогеля - материала чрезвычайно низкой теплопроводности. Его использовали в NASA для производства скафандров.
Реставратор щёток стеклоочистителя
Цена $8
Приспособление предназначено для выравнивания изношенных резиновых лент на "дворниках". Использовать просто - вдел и протянул по всей длине ленты.
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