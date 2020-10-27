Цена $9

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Держатель пистолет сделан из металла и покрыт пластиком, жаростойкое сопло удерживает электрод, сила поступаемого тока с устройства 500 ампер. Диаметр рабочей части 9 мм. Применяется для сварки металлов, монтаже и строительных работах.

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Светодиодный фонарик с отличным соотношением цены и качества. Имеет 8 режимов, 1200лм и встроенный индикатор. Проверенная модель с высоким рейтингом.

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Мощность пылика 2000 Па, поддержка влажной и сухой уборки (контейнер для пыли 0.46 л и для воды 0.28 л). Поддержка дистанционного управления через приложение. Работает на одном заряде 180 мин. Можно управлять с телефона по WI-FI.

Термобелье Xiaomi

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Качественное термобелье с добавлением полиуретанового эластичного волокна. Очень теплое и невероятное приятное к телу! Современная мягкая ткань: уберет лишнюю влагу, позволит с легкостью циркулировать воздуху. Нереально крутое качество. Белье очень хорошо сохраняет тепло. Рекомендую!

Цена $87

КУПИТЬ ТУТ - с подогревом

В ней тепло даже при -40.

Внутри слой Аэрогеля - материала чрезвычайно низкой теплопроводности. Его использовали в NASA для производства скафандров.

Реставратор щёток стеклоочистителя

Цена $8

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Приспособление предназначено для выравнивания изношенных резиновых лент на "дворниках". Использовать просто - вдел и протянул по всей длине ленты.

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