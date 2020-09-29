Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: 3D принтер CREALITY Ender-3, робот пылесос Xiaomi и другое
Пазовая фреза
Цена $14
Этот инструмент пригодится в доме, где делается ремонт. Бывало ли такое, что заказанная мебель не много не входит или как-то плохо крепится. Тут на помощь приходит фрезерный станок шипорез. Он помогает создать симметричные «шипы», которые помогают мебели и прочим изделиям лучше крепится друг к другу.
Робот пылесос Xiaomi Mijia 1C
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Цена $179
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Гаджет с дистанционным управлением. Работает по запрограммированному маршруту и быстро очищает до 200кв. метров за один цикл своей работы.
Питания хватает на 60 минут. Есть система распознавания и обхода препятствий. Емкость для сбора пыли равна 0,5л.
Тестер воды Xiaomi Mi TDS Pen
Цена $6
Тестер используют для проверки качества воды, точнее для измерения содержания в воде тяжелых металлов и органических материалов, ее соленость общая чистота.
3D принтер CREALITY Ender-3
Цена $199
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Собрал принтер без проблем по видео-инструкции. Разберется каждый. Напечатал тестовую кошку с sd карты. Купил для печатания корпусов литий-ионных аккумуляторов. Комплект за 20т.р. включает защитный бокс, стеклянную пластину и 5 сопел.
Зарядная станция
Цена $24
КУПИТЬ ТУТ - ЗДЕСЬ - Другая
Суммарная мощность этой станции составляет 100 Вт, что позволяет использовать ее для зарядки всей имеющейся мобильной техники в доме. Интерфейс соответствующий: 7 USB-A и один USB-C обеспечивают одновременное подключение 8 гаджетов. Поддерживает QC и PD третьего поколения, выводя все данные на дисплей.
Куртка с подогревом
Цена $23
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Черная куртка с подогревом изготовлена из качественных материалов. Все швы прошиты ровно и аккуратно. Нитки не торчат. Ее основное отличие от других курток — система подогрева. Благодаря нагревательным элементам вы будете чувствовать себя комфортно в холод и сырость
Умная розетка
Цена $9
КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi Mijia ЕС - MOES - Sonoff S26 - Lonsonho - Tuya
Настоящая находка для всех, кто не помнит, выключил ли утюг или телевизор. Ведь с помощью этого небольшого устройства можно управлять подключённым к ней оборудованием: включать и выключать бытовые приборы, в том числе в экстренных случаях. К примеру, можно запустить кондиционер за 10 минут до вашего возвращения домой или активировать систему полива на даче в определённое время.
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