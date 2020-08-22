Спидометр

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Цена $7

Спидометр для вело-техники с водонепроницаемым противоударным корпусом. Имеет тросовый принцип передачи значений. Универсальный, подойдет для любого типа велосипеда. Длинна кабеля 71 см, крепится на нейлоновые стяжки. Размер 11 на 5 см. На приборе шкала до 80 км/ч, а также основной и суточный накопитель пробега.

Шуруповёрт Wosai

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КУПИТЬ ТУТ - Hilda - DEKO - LOMVUM - Drillpro

Другой

Цена $28

Мощный и надёжный шуроповерт с двумя аккумуляторами по 20вольт. Диаметр патрона до 10мм. Также есть подсветка. Рекомендую взять комплектацию зарядное + два аккумулятора в коробке. Есть доставка из России.

TV Box H96 Max X3

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КУПИТЬ ТУТ - VONTAR X3 - Ugoos X3 PRO - X88 Pro

Цена $29

Если ваш телевизор не поддерживает интернет, или штатный браузер ужасно тормозит как в моем случае, просто купите такую приставку (или дороже) и забудьте о проблемах. В приставке установлен мощный процессор Amlogic S905X3, который без проблем может проигрывать 4к фильмы онлайн с торрентов.

Игровая мышь

КУПИТЬ ТУТ - клавиатура

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Цена $5

Популярная модель игровой мыши с 7 кнопками и настраиваемым разрешением до 5500 dpi. Эргономичная форма корпуса мышки не допускает возникновения сильной усталости рук пользователя даже при длительной игре. Идеально подойдет для геймеров.

Увлажнитель воздуха

КУПИТЬ ТУТ - Baseus

Цена $13

Предназначен для очистки и увлажнения воздуха с возможностью ароматизации испаряемой жидкости. Резервуара на литр достаточно под обычную комнату до 24 метров примерно на сутки активной работы. Регулировка подачи автоматическая.

Биометрический замок

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Цена $127

Биометрический замок для входной двери, который можно открывать по отпечатку пальца, с помощью RFID‑метки, цифровым кодом или привычным механическим ключом. Устройство способно хранить в памяти до 100 отпечатков и 20 ID‑карт. Подходит для дверей толщиной от 37 до 100 мм

Робот мойщик окон

КУПИТЬ ТУТ или ЗДЕСЬ - Liectroux X6 - PhoReal FR-S60

Цена $93

Робот для мойки стекол, зеркал и других вертикальных поверхностей, заряжается от адаптера сети 220 вольт, мощность 80 ватт. Размер изделия 240 на 80 см, в устройстве используется щетка с вращением механизма в 5 скоростных режимах. Управление от кнопок, все необходимые комплектующие прилагаются.

Палатка

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КУПИТЬ ТУТ - Naturehike Cloud UP - распродажа палаток

Цена $20.82 - 22.39

Недорогая палатка, или скорее даже тент, для отдыха на природе. Сделана из водостойкого материала, поэтому капли дождя будут просто стекать по ней вниз. Такая палатка отлично подойдёт для пляжного отдыха, отдыха на дачном участке или в парке.

Вакуумная пробка

КУПИТЬ ТУТ - ЗДЕСЬ - Электрический штопор - Другой

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Цена $4

Изготовлена из экологически чистого силикона сохраняет вкус и запах вина на протяжении 7 дней. На пробке так же есть шкала напоминания дат, с помощью которой можно отследить как долго хранится вино.

Машинка для стрижки волос Xiaomi

КУПИТЬ ТУТ - Sharp3 - RIWA - Boost

Цена $15

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У машинки мощный мотор 7300 об/мин, регулируемая длина 1-20 мм. Заряда хватает на 120 мин работы или до 4-х месяцев, заряжается по USB.



P.S. ENCHEN это популярный суббренд Xiaomi специализирующиеся на бритвах, машинках и т.п.

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