Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: Xiaomi Redmi Note 9S, стерилизатор Xiaomi и другое
Реноватор от WORKPRO
Цена $40
Это электрический прибор для строительных работ, с помощью которого вы сможете распилить, отшлифовать различные материалы из; дерева, мягких металлов и пластика. Прибор имеет мощность 300W, источником энергии является домашняя сеть 220v. Товар приходит с шестигранным ключом для обслуживания + сменные насадки.
Xiaomi Redmi Note 9S
реклама4/64Гб - 6/128Гб
Цена $199-$30 с промокодом NOTE9S или 30NOTE9S ($239-$30)
Современный смартфон на 8 ядерном процессоре Snapdragon 720G с 6Gb оперативной памяти. В нем установлены довольно качественные 4 камеры с основной на 48мп. Есть хранилище до 64 гб. У телефона сочный безрамочный дисплей. Элементом питания служит батарея на 5020mah. С легкостью потянет все современные игрушки.
Пеногенератор
рекламаЦена $20
Как многие уже поняли, что бы пользоваться этой мини мойкой, нужно иметь еще и компрессор.Но если у вас у же ест воздушный компрессор то я думаю что такой пистолет для мойки лишним не будет, тем более что цена не высокая.
Стерилизатор Xiaomi
Цена $19
Ультрафиолетовая лампа настольного типа, используется для обработки помещений и локальных зон с целью дезинфекции от бактерий, инфекций. Очищает предметы, поверхности и воздух. Работает от 3,7 вольт, мощность 2,5 ватта. Питается прибор от аккумулятора в 700mah. В комплекте есть usb зарядка.
Полировочная машинка
Цена $98
Машинка продается как одиночный инструмент, так и со всеми необходимыми насадками для полировки. Собрана хорошо, пластик крепкий, присутствует небольшой запах. В работе показала себя стабильно и без вибраций.
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