Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: маска Xiaomi AirPOP, дрон с 4к и другое
Регулируемый ключ трещотка
Цена $18
Захват данного универсального ключа оснащен для работы с гайками и болтами. При подводке, головка фиксируется очень крепко.
рекламаСборка инструмента очень качественная и не люфтит от слова вообще. Также стоит упомянуть, что ключ сделан из очень качественных материалов и достаточно увесистый.
Защитная маска
КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi AirPOP - N95 FFP2 - Xiaomi Hootim
Цена $2
Для изготовления масок используются экологически чистые полиуретановые губчатые материалы и 3D разделенное хранилище. Удобный дизайн ушного крючка, который имеет сильное растяжение и гибкий крой, способствуют удобной носке таких предметов.
Мембранная игровая клавиатура iMice
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Цена $12
Самая низкая цена среди других продавцов, есть доставка со склада в РФ. Клава насчитывает 104 клавиши, подключение по USB и плюс сама клава водостойкая. Имеется 3-х цветная LED подсветка, 12 программируемых клавиш.
Крутой дрон с 4к
Цена $35
Радиоуправляемый складной дрон с двумя камерами с качеством 4K и супер зумом, между которыми можно переключаться . Понимает жесты для управления, есть режим поддержания высоты.
Шуруповерт с четырьмя насадками
Цена $22
Первая насадка - самая стандартная.
Вторая насадка выполнена для работы с объектами под углом 90 градусов.
Третья насадка - ступенчатая и немного смещенная.
Четвёртая насадка используется для резки разных рулонных материалов (ткань, либо кожа).
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