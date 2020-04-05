Регулируемый ключ трещотка

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Цена $18

Захват данного универсального ключа оснащен для работы с гайками и болтами. При подводке, головка фиксируется очень крепко.

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Сборка инструмента очень качественная и не люфтит от слова вообще. Также стоит упомянуть, что ключ сделан из очень качественных материалов и достаточно увесистый.

КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi AirPOP - N95 FFP2 - Xiaomi Hootim

Цена $2

Для изготовления масок используются экологически чистые полиуретановые губчатые материалы и 3D разделенное хранилище. Удобный дизайн ушного крючка, который имеет сильное растяжение и гибкий крой, способствуют удобной носке таких предметов.

Мембранная игровая клавиатура iMice

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Цена $12

Самая низкая цена среди других продавцов, есть доставка со склада в РФ. Клава насчитывает 104 клавиши, подключение по USB и плюс сама клава водостойкая. Имеется 3-х цветная LED подсветка, 12 программируемых клавиш.

Крутой дрон с 4к

КУПИТЬ ТУТ - FIMI A3

Цена $35

Радиоуправляемый складной дрон с двумя камерами с качеством 4K и супер зумом, между которыми можно переключаться . Понимает жесты для управления, есть режим поддержания высоты.

Шуруповерт с четырьмя насадками

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Цена $22

Первая насадка - самая стандартная.

Вторая насадка выполнена для работы с объектами под углом 90 градусов.

Третья насадка - ступенчатая и немного смещенная.

Четвёртая насадка используется для резки разных рулонных материалов (ткань, либо кожа).

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