Всем доброго времени суток. Рекомендую дочитать статью до конца, там будет бонус видеоподборка полезных товаров!

Пальмовая отвертка

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Цена $39

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Cмарт-часы Amazfit Pace

Универсальная отвёртка битодержатель с нестандартным "пальмовым" дизайном. Бывает в 2х цветовых решениях. Своего рода сувенирный вариант. Себе такое не купишь, разве что в подарок)) Изготовлены из титанового сплава и прослужат долго.

КУПИТЬ ТУТ - Haylou LS01 - Xiaomi Watch Color - Xiaomi Amazfit GTR

Цена $56

Для получения такой цены используем купон продавца $15/70, спецкупон на $6 и промокод: CM200.

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Электробритва Xiaomi Mijia

Часы оснащены сенсорным экраном, модулем GPS, шагомером, пульсометром, имеют защиту от воды/пыли по стандарту IP68 и могут синзронизироваться со смартфоном по Bluetooth. В целом модель ориентирована на активных людей и спорт.

КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi Soocas S3 - Xiaomi Enchen

Цена $32

Доставка курьером до двери за 4 дня! Бритва просто супер. Бреет гладко, не дёргает. После первого использования в своей жизни (33года) раздражения нет. Берите не пожалеете! Продавца и товар рекомендую!



Металлоискатель BOOLATEK

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Цена $31

Обладает мощным аккумулятором и жк дисплеем.

Металлоискатель огонь. Цветной и чёрный металл видит на ура. Косяков в работе нет, дискриминация и чувствительность работает исправно. Можно смело брать.

Робот‑пылесос

КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi Roborock S50/S55 - Xiaomi Cleaner 1C - Вертикальные

Цена $109

Робот‑пылесос поддерживает три режима работы: запланированный маршрут, круговую чистку пятен и уборку по периметру помещения. Благодаря высокой мощности всасывания в 650 Па устройство без следа убирает даже крупный мусор. Например, шерсть животных. А HEPA‑фильтр не даёт содержимому контейнера просочиться в воздух.

Геймпад для смартфона IPEGA

КУПИТЬ ТУТ - Другой

Цена $23

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Один из самых популярных беспроводных геймпадов для мобильных платформ. Из смартфона в джойстик а-ля Xbox — это сильно.

Манипулятор работают как с Android, так и с iOS. Максимальная ширина кронштейна для установки гаджета достигает 28 сантиметров.

TWS наушники Baseus W04

КУПИТЬ ТУТ - Huawei FreeBuds 3

Цена $19

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Xiaomi Lofans

Эти "ушки"- доступная альтернатива AirPods 2. Автономность до 5 часов (до 20 часов с кейсом), аккумулятор наушников 37 мАч (кейса 400 мАч), импеданс 32 Ом, влагозащита IPX5, Bluetooth 5.0, зарядка по Type-C.

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Цена $35

Электрический стеклоочиститель Xiaomi Lofans с пульверизатором и всасывающей щеткой. Аккумулятора хватает примерно на 30 минут работы без подзарядки. Значительно упростит мытье окон и зеркал как дома, так в автомобиле.

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