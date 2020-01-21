Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: робот-пылесос Xiaomi Cleaner 1C, смарт-часы Amazfit и другое
Всем доброго времени суток. Рекомендую дочитать статью до конца, там будет бонус видеоподборка полезных товаров!
Пальмовая отвертка
Цена $39
рекламаУниверсальная отвёртка битодержатель с нестандартным "пальмовым" дизайном. Бывает в 2х цветовых решениях. Своего рода сувенирный вариант. Себе такое не купишь, разве что в подарок)) Изготовлены из титанового сплава и прослужат долго.
Cмарт-часы Amazfit Pace
КУПИТЬ ТУТ - Haylou LS01 - Xiaomi Watch Color - Xiaomi Amazfit GTR
Цена $56
Для получения такой цены используем купон продавца $15/70, спецкупон на $6 и промокод: CM200.
рекламаЧасы оснащены сенсорным экраном, модулем GPS, шагомером, пульсометром, имеют защиту от воды/пыли по стандарту IP68 и могут синзронизироваться со смартфоном по Bluetooth. В целом модель ориентирована на активных людей и спорт.
Электробритва Xiaomi Mijia
КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi Soocas S3 - Xiaomi Enchen
Цена $32
Металлоискатель BOOLATEK
Цена $31
Обладает мощным аккумулятором и жк дисплеем.
Робот‑пылесос
КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi Roborock S50/S55 - Xiaomi Cleaner 1C - Вертикальные
Цена $109
Робот‑пылесос поддерживает три режима работы: запланированный маршрут, круговую чистку пятен и уборку по периметру помещения. Благодаря высокой мощности всасывания в 650 Па устройство без следа убирает даже крупный мусор. Например, шерсть животных. А HEPA‑фильтр не даёт содержимому контейнера просочиться в воздух.
Геймпад для смартфона IPEGA
Цена $23
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Один из самых популярных беспроводных геймпадов для мобильных платформ. Из смартфона в джойстик а-ля Xbox — это сильно.
Манипулятор работают как с Android, так и с iOS. Максимальная ширина кронштейна для установки гаджета достигает 28 сантиметров.
TWS наушники Baseus W04
КУПИТЬ ТУТ - Huawei FreeBuds 3
Цена $19
рекламаЭти "ушки"- доступная альтернатива AirPods 2. Автономность до 5 часов (до 20 часов с кейсом), аккумулятор наушников 37 мАч (кейса 400 мАч), импеданс 32 Ом, влагозащита IPX5, Bluetooth 5.0, зарядка по Type-C.
Xiaomi Lofans
Цена $35
Электрический стеклоочиститель Xiaomi Lofans с пульверизатором и всасывающей щеткой. Аккумулятора хватает примерно на 30 минут работы без подзарядки. Значительно упростит мытье окон и зеркал как дома, так в автомобиле.
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