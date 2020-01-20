Новейший насос Xiaomi

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Цена $37

Исполнение понравилось, коннекторы из анодированного металла, скорее всего алюминий. Есть переходник для вело и мяча, стандартный - на большой авто-сосок. Обратите внимание на размер насоса - он совсем не миниатюрный. Качает хорошо. Показывает давление в шинах. Крутая вещь!

Пульсоксиметр Сяоми

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Цена $21

Классная штука, все как в описании, измеряет вроде бы точно (пульс) по насыщению кислородом тоже хочется верить, что правильно показывает) срабатывает четко, быстро. Можно менять вид дисплея (3 варианта). В комплекте инструкция, шнурок, сумочка, приклеены защитные пленки.

Рюкзак Xiaomi UREVO 25L

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Цена $30

Рюкзак хорош. Объемный, хорошо сидит на спине, неплохо выглядит. Радует отдельный карман для ноута/бумаг и отдельный для всякого хлама. Даже самые маленькие карманы сделаны достаточно вместительными, чтобы в них можно было впихнуть что угодно. Берите не пожалейте!

Автомобильный преобразователь мощности Xiaomi Mijia 100 Вт

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Цена $38

Преобразуют энергию 12В в 220В, тем самым позволяет подключать устройства работающие от 220В в обстановке далекой от розетки. Отличное и полезное устройство для туристов. Много положительных отзывов. Если вам нужно 220В где-то в лесу, то стоит присмотреться к этому гаджету.

Программируемый паяльник TS100

КУПИТЬ ТУТ - Паяльная станция

Цена $56

Паяльник напичкан разными функциями, OLED экраном, возможностью программирования. Почти 4000 положительных отзывов говорят сами за себя. Многие подписчики советовали.

Корпус из нержавеющей стали 304

Чип STM32

OLED дисплей

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