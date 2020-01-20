Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: преобразователь мощности Xiaomi, программируемый паяльник TS100 и другое
Новейший насос Xiaomi
Цена $37
Исполнение понравилось, коннекторы из анодированного металла, скорее всего алюминий. Есть переходник для вело и мяча, стандартный - на большой авто-сосок. Обратите внимание на размер насоса - он совсем не миниатюрный. Качает хорошо. Показывает давление в шинах. Крутая вещь!
Пульсоксиметр Сяоми
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Цена $21
Классная штука, все как в описании, измеряет вроде бы точно (пульс) по насыщению кислородом тоже хочется верить, что правильно показывает) срабатывает четко, быстро. Можно менять вид дисплея (3 варианта). В комплекте инструкция, шнурок, сумочка, приклеены защитные пленки.
Рюкзак Xiaomi UREVO 25L
рекламаЦена $30
Рюкзак хорош. Объемный, хорошо сидит на спине, неплохо выглядит. Радует отдельный карман для ноута/бумаг и отдельный для всякого хлама. Даже самые маленькие карманы сделаны достаточно вместительными, чтобы в них можно было впихнуть что угодно. Берите не пожалейте!
Автомобильный преобразователь мощности Xiaomi Mijia 100 Вт
Цена $38
Преобразуют энергию 12В в 220В, тем самым позволяет подключать устройства работающие от 220В в обстановке далекой от розетки. Отличное и полезное устройство для туристов. Много положительных отзывов. Если вам нужно 220В где-то в лесу, то стоит присмотреться к этому гаджету.
Программируемый паяльник TS100
Цена $56
Паяльник напичкан разными функциями, OLED экраном, возможностью программирования. Почти 4000 положительных отзывов говорят сами за себя. Многие подписчики советовали.
- Корпус из нержавеющей стали 304
- Чип STM32
- OLED дисплей
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