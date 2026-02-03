Сайт Конференция
apprenticebase
Honor X8d с дисплеем на 120 Гц и мощной батареей поступил в продажу в России по цене от 21 990 руб.
Даже в базовой версии есть 8 Гбайт оперативной памяти.

Компания Honor объявила о начала продаж смартфона Honor X8d в России — это аппарат начального уровня, отличительными особенностями которого являются защищённый корпус и достаточно ёмкая батарея. 

Honor X8d построен на базе восьмиядерного процессора Snapdragon 6s Gen 2, способного работать на частоте вплоть до 2,9 ГГц. Смартфон также оснащён 8 Гбайт оперативной памяти, 108-мегапиксельной основной камерой с 5-мегапиксельным широкоугольным объективом, а также 16-мегапиксельной фронтальной камерой. Также 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей может похвастаться частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 3000 нит.

Новинка для российского рынка оснащена аккумулятором ёмкостью 7000 мАч с функцией быстрой зарядки от адаптера на 45 Вт. Корпус устройства отвечает стандартам ударопрочности IP65, а объём внутреннего накопителя в зависимости от комплектации и цены может быть на 128 или 256 Гбайт. 

Honor X8d работает на базе операционной системы Android 16 с фирменной оболочкой Magic OS 10. Теперь про цены. Базовая модель с 8 Гбайт оперативной и 128 Гбайт встроенной памяти будет отпускаться за 21990 рублей, вариант с 8/2256 Гбайт памяти обойдётся в 24990 рублей. Honor X8d можно найти в сером, чёрном и голубом цветах. 

#смартфоны #honor #honor x8d
Источник: cnews.ru
+
Написать комментарий (0)
В Великобритании четырёхлетний мальчик случайно нашёл золотую реликвию эпохи Тюдоров XVI века
3
Компания Google ликвидировала захватившую 9 млн Android-устройств сеть прокси-серверов
+
Энтузиаст собрал USB-накопитель размером с тарелку, используя древнюю технологию магнитной памяти
6
Defense News: ВВС США признали проблемы со связью B-2 во время операции «Midnight Hammer» в Иране
+
Удачливый покупатель приобрёл Ryzen 7 1700X за $7 и обнаружил Ryzen 5 5600 под слоем термопасты
7
Китай предлагает серийное производство крылатых ракет для парализации логистики ВМС США
+
Military Watch Magazine назвала причины отказа Индии от лицензионного производства истребителя Су-35
1
С начала 2026 года SanDisk повысила стоимость своих SSD-накопителей почти в три раза
+
Мастера восстановили сгоревшую RTX 5070 Ti с отверстием в печатной плате и установили мировой рекорд
1
MWM: Анализ спутниковых снимков выявил ключевую тактику китайского авианосца «Фуцзянь»
+
Bloomberg: Китайские трейдеры спровоцировали обвал цен на золото и серебро
+
Россия представит новую РСЗО «Сарма» на оружейной выставке World Defense Show в Саудовской Аравии
+
Aviation Week: Сингапурская компания ST Engineering готовится к испытаниям экраноплана AirFish
+
Дата выхода Half-Life 3 не связана с запуском Valve Steam Machine
1
Ютубер протестировал ПК на Core i7-4790K с GTX 1060 6 ГБ и 16 ГБ DDR3 в популярных играх
2
Linus Tech Tips сравнил DDR4 и DDR5 в играх на ПК с RX 9070 XT и процессорами Intel и AMD
+
Новое исследование учёных из США ставит под сомнение миф об исчезновении цивилизации острова Пасхи
+
Intel Core Ultra 9 290K Plus на 10% производительнее Core Ultra 9 285K
+
Илон Маск решил стать родоначальником цивилизации II типа по классификации Кардашёва
+
В России вступили в силу новые правила возврата некачественного товара
2

Почему игровой движок Godot Engine непригоден для разработки перспективных проектов
14
ИИ не помог — акции Microsoft обвалились, а пользователи возвращаются с Windows 11 на Windows 10
15
Как сэкономить при сборке игрового ПК в 2026 году, не потеряв производительность в играх
3
«Ночь койота», «Анаконды», «Бугония» — краткий и субъективный обзор фильмов.
+
"Партия диктатуры пролетариата" - зарисовки из истории профсоюзной борьбы в СССР
12
Обзор защищённого смартфона UNIWA R4-plus — компактный броневик весом в 150 грамм
4
Обзор портативного SSD-накопителя MSI Datamag 40Gbps объемом 1 Тбайт
1
Почему финансовый отчет Microsoft выглядит как приговор для консолей Xbox
+

Павел Ломин
22:08
И полностью ошибся. Попробуй еще, подключи интеллект. CentOS Stream - тоже стал тестовым полигоном, поэтому оно и стало ненужно. Короче. Это разный уровень. Хотябы в других, проверенных временем дистр...
Объективное тестирование и сравнение семи дистрибутивов Linux в равных условиях
Purga
21:53
Так Нива должна была выглядеть 15 лет назад.
Российская тюнинг-компания предложила для новой Lada Niva Travel двигатель мощностью до 140 л. с.
zik3ak
21:50
К сожалению есть понятие как требования безопасности... На работе требуют держать самую свежую ось на своем пк, или работать на корпоративном ноуте.
ИИ не помог — акции Microsoft обвалились, а пользователи возвращаются с Windows 11 на Windows 10
Зю
21:45
Она такая отламывается и говорит: "Остаточнэ прощевай, немытая Африка!"
Восточная Африка постепенно отделяется от остальной части континента со скоростью более 6 мм в год
VRoman
20:54
А когда-то и здесь на оверах тестировали процессоры пачками по 10-20 штук...
Тесты подтвердили статус Ryzen 9850X3D как разогнанной версии 9800X3D с повышенным напряжением
VRoman
20:51
Что-то не верится что менее 2% частоты дают более 10% производительности. Или они там ещё и внутренние шины процессора разогнали хорошенько?
Intel Core Ultra 9 290K Plus улучшил результаты в Geekbench и уже более чем на 10% быстрее 285K
Дмитрий Малинин
20:48
Ну давай Интел, проснись уже! Пора хоть где-то успеть!
WCCFTech: Intel возвращается на рынок чипов памяти в партнёрстве с SoftBank и технологией ZAM
Феодосий Иванов
20:35
За тем же, зачем люди запускают doom или bad apple на том или ином устройстве. (от нехер делать 😁) это интересно, любопытно, познавательно. Я вон недавно накопал моторчиков шаговых и запустил на них ...
Энтузиаст собрал USB-накопитель размером с тарелку, используя древнюю технологию магнитной памяти
Михаил Barash Андреев
20:29
Метана. Не 22 литра, а 22 куба сжатого (в жидкой форме) газа.
«АвтоВАЗ» объявил о начале продаж модернизированной битопливной Lada Vesta CNG
slikts
20:08
Есть же теория, что небесные тела живые по своему. Иначе ничем не объяснить устойчивость их орбит при движении с огромной скоростью всей Солнечной системы в Галактике.
SciTechDaily: Скрытые мегаструктуры у ядра Земли миллионы лет управляют геомагнитными процессами
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter