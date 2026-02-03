Даже в базовой версии есть 8 Гбайт оперативной памяти.

Компания Honor объявила о начала продаж смартфона Honor X8d в России — это аппарат начального уровня, отличительными особенностями которого являются защищённый корпус и достаточно ёмкая батарея.

Может быть интересно

Honor X8d построен на базе восьмиядерного процессора Snapdragon 6s Gen 2, способного работать на частоте вплоть до 2,9 ГГц. Смартфон также оснащён 8 Гбайт оперативной памяти, 108-мегапиксельной основной камерой с 5-мегапиксельным широкоугольным объективом, а также 16-мегапиксельной фронтальной камерой. Также 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей может похвастаться частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 3000 нит.

Новинка для российского рынка оснащена аккумулятором ёмкостью 7000 мАч с функцией быстрой зарядки от адаптера на 45 Вт. Корпус устройства отвечает стандартам ударопрочности IP65, а объём внутреннего накопителя в зависимости от комплектации и цены может быть на 128 или 256 Гбайт.

Honor X8d работает на базе операционной системы Android 16 с фирменной оболочкой Magic OS 10. Теперь про цены. Базовая модель с 8 Гбайт оперативной и 128 Гбайт встроенной памяти будет отпускаться за 21990 рублей, вариант с 8/2256 Гбайт памяти обойдётся в 24990 рублей. Honor X8d можно найти в сером, чёрном и голубом цветах.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424