Богатые будут богатеть, а что станет с простым художником — догадайтесь сами.

Издание Financial Times сообщает, ссылаясь при этом на подсчёты агентства Bloomberg, что общее состояние десяти самых богатых миллиардеров США (связанных с IT, что важно) в 2025 году увеличилось на $550 млрд на фоне нынешней истерии по поводу искусственного интеллекта.

При проведении подсчётов во внимание принимались не только наличные денежные средства богачей, но также их акции, инвестиции и другие сбережения. За день до начала рождественских праздников (которые начинаются по юлианскому календарю 25 декабря) общее состояние таких миллиардеров аналитики оценили в $2,5 трлн против $1,9 трлн на начало года.

О причинах увеличения капиталов таких людей сможет догадаться любой обыватель, который в уходящем году даже минимально следил за новостями в технологическом секторе. Огромные инвестиции в ИИ-компании, к которым относятся не только сами создатели нейросетей, но также производители «железа» (нынешний дефицит памяти не забываем) и операторы текущих и будущих ЦОД.

Несколько дней назад, например, стало известно о том, что состояние Илона Маска выросло до $700 млрд, что сделало его самым богатым человеком в истории. Или вот Nvidia: состояние его главы Дженсена Хуанга эксперты оценивают в $156 млрд, показав невероятный рост за 2025 год на 37%. У «зелёного» производителя видеокарт и дорогих ИИ-ускорителей в этом году со стоимостью акций всё в полном порядке: рост на 40,5%.

В списке богатейших IT-бизнесменов традиционно есть основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, создатель сервиса Amazon Джефф Безос, основатель Microsoft Билл Гейтс и другие лица, про которых обыватель и так много знает.