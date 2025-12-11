Сайт Конференция
apprenticebase
В России создали самый тяжёлый автогрейдер в истории страны массой 35 тонн
Машина заменит импортную технику на карьерах и поступит в продажу уже в начале следующего года.

На заводе «Челябинские строительно-дорожные машины» собрали первый опытный образец гигантского автогрейдера ДЗ-350, разработанного инженерами группы UMG. Это знаковое событие для отечественного машиностроения, поскольку техника такого тяжёлого класса - с эксплуатационной массой 35 тонн - ранее никогда не выпускалась ни в современной России, ни даже во времена СССР.

Чтобы привести в движение такую махину, конструкторы оснастили её мощным двигателем ЯМЗ-7726 на 309 кВт и широкими отвалами размером до пяти с половиной метров. С помощью шарнирно-сочленённой рамы и системы наклона передних колёс грейдер способен двигаться так называемым «крабовым ходом», что делает его, как бы банально не звучало, действительно незаменимым помощником при строительстве и расчистке дорог в сложных условиях горнорудных карьеров.

До недавнего времени подготовкой технологических путей для гигантских самосвалов на месторождениях занимались исключительно иностранные машины, зато вскоре новинка от UMG сможет изменить этот расклад и снизить зависимость отрасли от импорта. Реализовать столь амбициозный проект удалось благодаря поддержке Минпромторга, который предоставил субсидии на научно-исследовательские работы в рамках программы развития инноваций.

Производитель утверждает, что уже сейчас опытный образец готовится к отправке на суровые эксплуатационные испытания в крупные добывающие компании, с которыми уже есть предварительные договорённости о закупках. Первые коммерческие отгрузки запланированы на первый квартал следующего года, после чего UMG станет единственным российским производителем, предлагающим заказчикам полную линейку грейдеров весом от 14 до 35 тонн.

#сделано в рф #umg #автогрейдер
Источник: t.me
