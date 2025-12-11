Редмондцы планируют оптимизировать управление питанием и фоновыми процессами, чтобы приблизить опыт использования ПК к консольному

Microsoft официально раскрыла стратегию дальнейшего развития Windows 11, главная цель которой — сделать платформу максимально быстрой и удобной для геймеров. В течение следующего года компания выпустит серию крупных апдейтов, направленных на глубокую оптимизацию ключевых компонентов ОС. Инженеры намерены полностью пересмотреть алгоритмы управления фоновыми задачами и энергопотреблением, что позволит высвободить системные ресурсы и направить их на обеспечение плавной работы тяжёлых игр, минимизируя лаги и задержки.

Одной из важнейших технических инноваций станет расширение поддержки технологии Advanced Shader Delivery на портативные устройства вроде ROG Xbox Ally. Эта функция решает давнюю проблему подтормаживаний при первом запуске, так как позволяет скачивать и устанавливать необходимые шейдеры заранее, а не компилировать их на ходу. Внутренняя статистика разработчиков показывает впечатляющие результаты: время загрузки в шутере Black Ops 7 сократилось на 95%, а в ролевой игре Avowed — более чем на 80%.

Серьёзные изменения затронут и визуальную составляющую интерфейса, который станет гораздо более дружелюбным к управлению с геймпада. Специальный полноэкранный режим, изначально созданный для компактных консолей, теперь адаптируют для широкого спектра устройств, включая ноутбуки, планшеты и классические настольные ПК. Сейчас эту оболочку уже тестируют участники программы предварительной оценки, а полноценный релиз для широкой аудитории позволит с комфортом управлять библиотекой игр на любом экране без мышки и клавиатуры.

Ещё одним важным направлением работы стала оптимизация совместимости софта на устройствах с архитектурой Arm, где обновлённый эмулятор Prism наконец получил поддержку инструкций AVX и AVX2. Это должно заметно повысить производительность в старых проектах. Кроме того, фирменная технология масштабирования Auto Super Resolution, работающая на базе искусственного интеллекта, перестанет быть эксклюзивом для процессоров Snapdragon и в начале 2026 года станет доступна на более широком списке оборудования, включая консоль Xbox Ally X.