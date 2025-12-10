Грузовой тягач должен пройти 5000 километров и подтвердить безопасность, чтобы уже весной 2026 года встать на конвейер.

Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института железнодорожного транспорта приняли на своём экспериментальном кольце в подмосковной Щербинке новейший грузовой электровоз 2ЭС11 «Орлец», разработанный инженерами завода «Уральские локомотивы». Именно эти тесты покажут, готов ли новый тягач к серийному производству и полноценной работе на железных дорогах страны.

Инженеры составили для локомотива сложный план проверок, первым пунктом которого станет масштабный опытный пробег протяжённостью 5000 километров с разгоном до 120 км/ч. Во время обкатки эксперты будут внимательно отслеживать взаимодействие всех бортовых систем, оценивать эффективность тормозного оборудования и проверять электромагнитную совместимость узлов, чтобы исключить любые сбои в реальной работе.

Далее специалисты займутся оценкой мощности, расхода энергии и условий труда локомотивной бригады, включая поддержание комфортного микроклимата в кабине и соответствие санитарным нормам. Кроме того, эксперты отдельно убедятся в пожарной безопасности и способности техники выдерживать длительные тепловые нагрузки, что критически важно для безаварийной службы подвижного состава.

Генеральный директор предприятия-производителя Олег Спаи особо подчеркнул, что при проектировании «Орлеца» конструкторы стремились использовать как можно больше отечественных компонентов и собственных уникальных решений в области управления. По его словам, новая модель отличается повышенной энергоэффективностью и полностью соответствует современным требованиям РЖД по цифровизации, а завершить все проверки планируется к апрелю 2026 года.