Буквально вчера РКН также ввёл ограничительные меры против популярной игровой онлайн-платформы Roblox.

Роскомнадзор принял решение о блокировке популярного сервиса для совершения видеозвонков Facetime – теперь это можно считать официальной информацией. Напомним, ранее пользователи программы из России жаловались на сбои в его работе – причём, началось это ещё с сентября.

Представители РКН объясняют блокировку тем, что его приложение часто используется для организации и даже проведения террористических действий в России. Данную информацию ведомство обнародовало, сославшись также на сведения из правоохранительных органов. Есть также сведения о фактах вербовки через Facetime исполнителей терактов, равно как и исполнителей мошеннических действий в отношении простых граждан.

Напомним, буквально вчера, 3 декабря, Роскомнадзор также ввёл ограничения на доступ к Roblox – популярной игровой онлайн-платформе. Представители РКН рассказали, что с помощью указанной игры-сервиса, популярной у детей и подростков, велась пропаганда насилия, оправдание экстремизма и терроризма, а также пропаганда ЛГБТ (данная организация призвана экстремистской и её деятельность на территории Российской Федерации запрещена).