Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
apprenticebase
AMD случайно подтвердила выпуск нового игрового процессора Ryzen 7 9850X3D
Это разогнанная версия популярного чипа, которая будет работать на частоте 5,6 ГГц.

Компания AMD, похоже, готовит приятный сюрприз для геймеров, в сборках которых давно прописались «красные» топовые чипы с 3D-кэшем. Внимательные пользователи обнаружили на официальном сайте производителя упоминание неанонсированного процессора Ryzen 7 9850X3D. Судя по всему, это улучшенная версия текущего хита продаж, которая сможет предложиьт ещё более высокую производительность в играх.

Технически новинка очень похожа на уже знакомую модель 9800X3D: здесь те же 8 ядер архитектуры Zen 5, 16 потоков и внушительные 96 мегабайт кэш-памяти третьего уровня. Главное отличие кроется в тактовых частотах. Если верить утечкам, инженеры смогли разогнать чип до 5,6 ГГц. Это на 400 МГц выше, чем у предшественника, что должно дать заметный прирост кадров в требовательных проектах и рабочих задачах.

В основе устройства лежит второе поколение хорошо показавшей себя технологии 3D V-Cache. Инженеры переработали компоновку кристалла, разместив дополнительную память под вычислительными ядрами, а не над ними. Это изящное решение устранило главную проблему прошлых поколений - перегрев. Теперь тепло отводится эффективнее, а энтузиасты получили возможность свободно разгонять процессор, не боясь повредить чувствительные компоненты.

Появление такой модели лишь укрепит доминирование «красных» в сегменте игровых ПК, где «синим» пока нечего предложить стоящего. Конкуренты из Intel действительно пока не могут дать симметричный ответ: их архитектура с увеличенным кэшем ожидается нескоро, а следующее поколение чипов Zen 6 выйдет не раньше второй половины 2026 года. Так что в ближайшее время AMD останется безальтернативным выбором для тех, кто хочет получить максимум от своей видеокарты.

#amd #процессоры #ryzen 7 9850x3d
Источник: wccftech.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Составлен список лучших процессоров для ПК на конец 2025 года
4
YouTube-блогер месяц использовала Apple Vision Pro в качестве внешнего экрана для своих гаджетов
+
Геймеры призывают бойкотировать покупку оперативной памяти в надежде на снижение цен
3
Первый смартфон с чипсетом Snapdragon 8 Gen 5 получит батарею на 8300 мАч
+
В Польше построили и ввели в эксплуатацию первый польский вертолёт AW149
3
Вояджер-1 отдалится от Земли на расстояние в один световой день спустя почти 50 лет своего полёта
+
Xiaomi изменила график глобального выпуска обновления HyperOS 3
+
Межзвездный объект 3I/ATLAS снижает яркость по мере приближения к Земле
2
Началось голосование за дизайн купюры 1000 рублей и обсуждение идеи выпуска 10-тысячной банкноты
7
Британская армия приостанавливает эксплуатацию 6000 военных грузовиков MAN
1
В Hardware Unboxed назвали лучшие процессоры на ноябрь 2025 года
5
В Италии по аналогии с «Золотым куполом» США разработали систему ПВО против гиперзвуковых ракет
+
Роскомнадзор начал блокировку WhatsApp в России
7
Обновление ПО повысило производительность и автономность консолей Asus ROG Ally
+
Прототип нового кроссовера Lada Azimut с 1,8-литровым двигателем сфотографировали в Тольятти
5
Global Defense News: Ту-160 — воздушный страж ядерной триады России в Арктике
1
В Великобритании отправят военных инструкторов принимать экзамены по вождению у граждан
+
В Сибири создадут первый в России кластер переработки цветных и редкоземельных металлов
+
В России резко вырос спрос на наличные деньги
5
Элементы тормозной системы поезда ВСМ «Москва — Санкт-Петербург» на испытаниях разогнали до 400 км/ч
+

Популярные статьи

Книга против фильма: 4 экранизации Стивена Кинга, которые оказались сильнее оригиналов
8
Хардкорное испытание железа 2008 года: LGA775 против нейросетей
3
Как хештег «Смирись с этим» едва не утопил Xbox и выставил надменность Microsoft напоказ
3
Почему FreeBSD и Linux непригодны для использования
5

Сейчас обсуждают

Главврач ПНД "Три кукушки",где клизмируют Бернигана и Чимбала
18:59
психически больной Чимбал -сдавайтесь в руки психиатрам
Почему FreeBSD и Linux непригодны для использования
Главврач ПНД "Три кукушки",где клизмируют Бернигана и Чимбала
18:58
да он сбежал же с нашего ПНД ,ищем по всей Беларуси и РФ
Почему FreeBSD и Linux непригодны для использования
jugador
18:57
Однозначно хорош. Периодически пересматриваю.
Книга против фильма: 4 экранизации Стивена Кинга, которые оказались сильнее оригиналов
Кот Шрёдингера
18:56
он уже написал
Почему FreeBSD и Linux непригодны для использования
Сергей Анатолич
18:52
В воспалённых мозгах бандеровцев они собираются.
На Украине испытывают бронемашины «Гюрза-03» и «Десна» с колесной формулой 4х4
Сергей Анатолич
18:43
Чо то ляхи прям жгут последнее время. И подлодку спустили на воду, правда она здохла через час плаванья! Потом вертолёт постороили, правда по чужой лицензии, но это мелочи. Теперь вот спутник запусти...
Первый в России междугородний беспилотный трамвай проходит испытания в Свердловской области
Зум
18:35
Только полный идиот будет писать об этом статью
Почему FreeBSD и Linux непригодны для использования
Kutuz
18:34
Дизайн такой смотрю сейчас в моду вошёл, как то год-два назад тестировал похожего вида наушники от Soundcore. Модель точно не помню, а вспоминать лень))
Обзор доступных полноразмерных наушников Haylou S40
Henry Morgan
18:28
Мы ждали, мы верили. Он вернулся. День прошел не зря. Доктор, закройте двери, установите ограду под напряжением, ров с крокодилами и зенитку. Пациент опять Тут!!!
Почему FreeBSD и Linux непригодны для использования
Emperor Of The Universe
18:27
Всё ясно, из бюстхальтерии списали в офис дворникам, да и тем 1150 поставили, а ты домой забрал потому что на свой нормальный не хватает. Потому что ветер в карманах по жизни.
Хардкорное испытание железа 2008 года: LGA775 против нейросетей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter