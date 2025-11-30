Это разогнанная версия популярного чипа, которая будет работать на частоте 5,6 ГГц.

Компания AMD, похоже, готовит приятный сюрприз для геймеров, в сборках которых давно прописались «красные» топовые чипы с 3D-кэшем. Внимательные пользователи обнаружили на официальном сайте производителя упоминание неанонсированного процессора Ryzen 7 9850X3D. Судя по всему, это улучшенная версия текущего хита продаж, которая сможет предложиьт ещё более высокую производительность в играх.

Технически новинка очень похожа на уже знакомую модель 9800X3D: здесь те же 8 ядер архитектуры Zen 5, 16 потоков и внушительные 96 мегабайт кэш-памяти третьего уровня. Главное отличие кроется в тактовых частотах. Если верить утечкам, инженеры смогли разогнать чип до 5,6 ГГц. Это на 400 МГц выше, чем у предшественника, что должно дать заметный прирост кадров в требовательных проектах и рабочих задачах.

В основе устройства лежит второе поколение хорошо показавшей себя технологии 3D V-Cache. Инженеры переработали компоновку кристалла, разместив дополнительную память под вычислительными ядрами, а не над ними. Это изящное решение устранило главную проблему прошлых поколений - перегрев. Теперь тепло отводится эффективнее, а энтузиасты получили возможность свободно разгонять процессор, не боясь повредить чувствительные компоненты.

Появление такой модели лишь укрепит доминирование «красных» в сегменте игровых ПК, где «синим» пока нечего предложить стоящего. Конкуренты из Intel действительно пока не могут дать симметричный ответ: их архитектура с увеличенным кэшем ожидается нескоро, а следующее поколение чипов Zen 6 выйдет не раньше второй половины 2026 года. Так что в ближайшее время AMD останется безальтернативным выбором для тех, кто хочет получить максимум от своей видеокарты.