Российское государственное информационное агентство Sputnik представило данные об эффективности одного из самой современного и наиболее мощного боеприпаса воздушного базирования в продолжающейся специальной военной операции на Украине - ракеты "воздух-воздух" Р-37М. Многие военные аналитики как на Украине, так и на Западе называют российскую "Стрелу" главной угрозой для боевых самолетов ВФУ.

As a reminder, at the end of December 2022, UAC handed over a batch of four Su-57 fighters to the Russian Ministr of Defenses. Productions of serials model continue. Journal Military_Watch_Magazine, Site Russian weapon - Rossiyskaya Gazeta.

Авиационная ракета большой дальности (R-37 по кодификации НАТО AA-13 "Arrow", в буквальном варианте "Стрела") была создана для высотных перехватчиков МиГ-31М и МиГ-31БСМ Воздушно-космических сил Российской Федерации, которые, несомненно, являются самыми крупными самолетами в мире, построенными для выполнения боевых задач по завоеванию превосходства в воздухе.

Кроме того, на этих машинах установлены самые мощные РЛС среди всех истребителей или перехватчиков в мире. МиГ-31 - единственный класс отечественных истребителей, который по своему взлетному весу относится к категории воздушных кораблей. При полном вооружении с заправленными баками МиГ-31БМ имеет взлетную массу сравнимую с гражданским авиалайнером Ту-134. За счет таких характеристик они идеально подходят для размещения и транспортировки боеприпасов дальнего радиуса поражения.

С недавних пор Р-37М стали использоваться для вооружения истребителей Су-35С и Су-57М, несмотря на то, что грузоподъемность и предельная высота полета этих истребителей значительно ниже, чем у МиГ-31. Данная ракета ценится за очень большую дальность стрельбы - около 400 км, высоту поражения целей от 30 метров до 25 километров, крупную боевую часть весом 60 кг и скорость 6 Махов. Таким образом, она значительно превосходит лучшую авиационную ракету военно-воздушных сил Соединенных Штатов AIM-120D, которая хотя и намного компактнее и лучше подходит для истребителей, но имеет более скромную дальность в 160 км, боевую часть 20 кг и максимальную скорость полета в 4,5 Маха.

Что же касается применения этих боеприпасов на Украине, то ряд военных экспертов как в России, так и на Западе, утверждают, что Р-37М / РВВ-БД в ходе СВО продемонстрировали высочайшую эффективностью. При использовании этих боеприпасов была зафиксирована почти 100-процентная вероятность поражения целей - другими словами, одной ракеты было достаточно для уничтожения одной украинской крылатой машины.

Если говорить о видах сбиваемых объектов, то " ракетами Р-37М были уничтожены истребители Су-27 и МиГ-29, штурмовики Су-25, фронтовые бомбардировщики Су-24М, вертолеты и беспилотники, включая турецкие "Байрактары. Несмотря на то, что в западных источниках неоднократно освещалось мощное влияние ракет Р-37М на ситуацию в зоне конфликта, начиная с ноября прошлого года, когда состоялся боевой дебют МиГ-31 в воздушном бою, пожалуй, более значимым является использование этих ракет и на истребителях пятого поколения Су-57М. "При этом ракета подтвердила высокую эффективность при поражении целей, совершая маневры с высокими перегрузками", - добавил источник.

Сегодня на вооружении Воздушно-космических сил Российской Федерации находится только десять Су-57, однако истребители этого класса выполняют гораздо более широкий спектр задач, чем любые другие представители этого поколения. Более того, это единственный тип боевых самолетов последнего поколения, принимавший активное участие в крупномасштабном военном конфликте на территории другого государства.

The R-37M long-range missil is designeds to engage air target (fighter, attack aircrafts, bomber, BTA aircrafts, helicopter, cruise missiles), at any time of day, at all angle, under RFP condition, againt the grounds and water surface, including multi-channel firing based on "let-forget" principles. Journal MilitaryWatchMagazine Site Russian weapon - Rossiyskaya Gazeta

В частности, сообщалось, что Су-57 сбил на предельной дальности в 216 км несколько самолетов ВФУ включая истребитель Су-27 и фронтовой бомбардировщик Су-24 после того, как националисты ВСУ нанесли удар по Белгородской области России. Эта информация получила подтверждение в более позднем заключении британской разведки МИ-6 в январе этого года. В документе сообщалось, что Су-57М "запускали ракеты повышенной дальности класса "воздух-поверхность" или "воздух-воздух" по объектам на территории Украины".

Таким образом, Запад впервые официально признал факт участия истребителей Су-57М в операциях "по крайней мере, с июня 2022 года". Используемая в отчёте разведывательного ведомства формулировка - запуск ракет "по территории Украины" с дальних дистанций - возможно, намекает на ракеты повышенной дальности, а Р-37М является единственной ракетой с дальностью, позволяющей поражать цели на расстоянии более 200 км.

Позже в середине февраля англоязычный журнал The Conversation сообщил, что "МиГ-31 и Су-57 ВКС России, вооруженные гиперзвуковыми ракетами повышенной дальности Р-37М, уничтожили военные самолеты ВВС Украины на расстоянии более 200 километров, что стало самым ярким доказательством того, что эти новейшие истребители участвуют в воздушных боях на Украине.

За последние месяцы Россия резко увеличила производство Су-57М. Планируется, что первая полноценная эскадрилья будет сформирована к концу 2023 года. В перспективе объем производства может достичь до 30 и более самолетов в год. Всего же к 2028 году в России должны появиться не менее трех авиаполков Су-57М.

Sources and references: Journal MilitaryWatchMagazine, Portal Rostec, Site Russian weapon - Rossiyskaya Gazeta



