Российская ракета "воздух-воздух" Р-37М показала уникальную точность в рамках СВО на Украине - MWM
Российское государственное информационное агентство Sputnik представило данные об эффективности одного из самой современного и наиболее мощного боеприпаса воздушного базирования в продолжающейся специальной военной операции на Украине - ракеты "воздух-воздух" Р-37М. Многие военные аналитики как на Украине, так и на Западе называют российскую "Стрелу" главной угрозой для боевых самолетов ВФУ.
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Авиационная ракета большой дальности (R-37 по кодификации НАТО AA-13 "Arrow", в буквальном варианте "Стрела") была создана для высотных перехватчиков МиГ-31М и МиГ-31БСМ Воздушно-космических сил Российской Федерации, которые, несомненно, являются самыми крупными самолетами в мире, построенными для выполнения боевых задач по завоеванию превосходства в воздухе.
Кроме того, на этих машинах установлены самые мощные РЛС среди всех истребителей или перехватчиков в мире. МиГ-31 - единственный класс отечественных истребителей, который по своему взлетному весу относится к категории воздушных кораблей. При полном вооружении с заправленными баками МиГ-31БМ имеет взлетную массу сравнимую с гражданским авиалайнером Ту-134. За счет таких характеристик они идеально подходят для размещения и транспортировки боеприпасов дальнего радиуса поражения.
С недавних пор Р-37М стали использоваться для вооружения истребителей Су-35С и Су-57М, несмотря на то, что грузоподъемность и предельная высота полета этих истребителей значительно ниже, чем у МиГ-31. Данная ракета ценится за очень большую дальность стрельбы - около 400 км, высоту поражения целей от 30 метров до 25 километров, крупную боевую часть весом 60 кг и скорость 6 Махов. Таким образом, она значительно превосходит лучшую авиационную ракету военно-воздушных сил Соединенных Штатов AIM-120D, которая хотя и намного компактнее и лучше подходит для истребителей, но имеет более скромную дальность в 160 км, боевую часть 20 кг и максимальную скорость полета в 4,5 Маха.
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Что же касается применения этих боеприпасов на Украине, то ряд военных экспертов как в России, так и на Западе, утверждают, что Р-37М / РВВ-БД в ходе СВО продемонстрировали высочайшую эффективностью. При использовании этих боеприпасов была зафиксирована почти 100-процентная вероятность поражения целей - другими словами, одной ракеты было достаточно для уничтожения одной украинской крылатой машины.
Если говорить о видах сбиваемых объектов, то " ракетами Р-37М были уничтожены истребители Су-27 и МиГ-29, штурмовики Су-25, фронтовые бомбардировщики Су-24М, вертолеты и беспилотники, включая турецкие "Байрактары. Несмотря на то, что в западных источниках неоднократно освещалось мощное влияние ракет Р-37М на ситуацию в зоне конфликта, начиная с ноября прошлого года, когда состоялся боевой дебют МиГ-31 в воздушном бою, пожалуй, более значимым является использование этих ракет и на истребителях пятого поколения Су-57М. "При этом ракета подтвердила высокую эффективность при поражении целей, совершая маневры с высокими перегрузками", - добавил источник.
Сегодня на вооружении Воздушно-космических сил Российской Федерации находится только десять Су-57, однако истребители этого класса выполняют гораздо более широкий спектр задач, чем любые другие представители этого поколения. Более того, это единственный тип боевых самолетов последнего поколения, принимавший активное участие в крупномасштабном военном конфликте на территории другого государства.
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В частности, сообщалось, что Су-57 сбил на предельной дальности в 216 км несколько самолетов ВФУ включая истребитель Су-27 и фронтовой бомбардировщик Су-24 после того, как националисты ВСУ нанесли удар по Белгородской области России. Эта информация получила подтверждение в более позднем заключении британской разведки МИ-6 в январе этого года. В документе сообщалось, что Су-57М "запускали ракеты повышенной дальности класса "воздух-поверхность" или "воздух-воздух" по объектам на территории Украины".
Таким образом, Запад впервые официально признал факт участия истребителей Су-57М в операциях "по крайней мере, с июня 2022 года". Используемая в отчёте разведывательного ведомства формулировка - запуск ракет "по территории Украины" с дальних дистанций - возможно, намекает на ракеты повышенной дальности, а Р-37М является единственной ракетой с дальностью, позволяющей поражать цели на расстоянии более 200 км.
Позже в середине февраля англоязычный журнал The Conversation сообщил, что "МиГ-31 и Су-57 ВКС России, вооруженные гиперзвуковыми ракетами повышенной дальности Р-37М, уничтожили военные самолеты ВВС Украины на расстоянии более 200 километров, что стало самым ярким доказательством того, что эти новейшие истребители участвуют в воздушных боях на Украине.
За последние месяцы Россия резко увеличила производство Су-57М. Планируется, что первая полноценная эскадрилья будет сформирована к концу 2023 года. В перспективе объем производства может достичь до 30 и более самолетов в год. Всего же к 2028 году в России должны появиться не менее трех авиаполков Су-57М.
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Sources and references: Journal MilitaryWatchMagazine, Portal Rostec, Site Russian weapon - Rossiyskaya Gazeta
1. (https://militarywatshmagazine.com/article/longest-ranged-aam-performs-ukraine-su57)
2. (https://overclockers.ru/blog/amv212/show/87122/istrebiteli-su-57-vks-rf-sbivajut-raketami-r-37m-samolety-vsu-odin-za-drugim-britanskaya-razvedka)
3. (https://rostec.ru/news/mig-31bm-ptitsa-vysokogo-poleta/)
4. (https://rg.ru/2023/03/13/mw-rossijskaia-raketa-vozduh-vozduh-r-37m-pokazala-vysokuiu-effektivnost-na-ukraine.html)
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