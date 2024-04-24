Как это часто бывает, источником информации стала платформа Geekbench, раскрывающая первые данные о будущих процессорах AMD

APU с кодом продукта OPN 100-000000994-14_N является частью грядущей линейки процессоров AMD серии Strix Point. Эту информацию подтверждает принадлежность к Family 26 и Model 32 согласно списку Geekbench. По сути, речь идет об одном из первых процессоров AMD Ryzen 9050, появившихся в базе данных Geekbench.

Как и ожидалось, процессор имеет 12 ядер, каждое из которых относятся к архитектуре Zen5, а четыре из них имеют вариант Zen5c, согласно утечкам. Однако эта конкретная модель, похоже, не является розничным образцом, поскольку ее тактовая частота составляет всего лишь 1,4 ГГц(2,0 ГГц).

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Что можно сказать, так это то, что процессор имеет относительно низкую оценку в одноядерном режиме — 1217 баллов. Однако его многоядерная производительность в 8016 баллов относительно высока, учитывая, что он работал на частоте всего 1,4 ГГц. Для сравнения, Ryzen 9 7940HS набрал около 1995 и 11838 баллов соответственно.

Что касается утечек, то, как сообщается, AMD готовится выпустить серию Ryzen 9050 к концу этого года. Серия Strix Point — это лишь один из представителей AMD в мобильном сегменте. Кроме того, ожидается, что версия Strix Halo будет иметь 16 ядер Zen5 и значительно более мощный графический процессор, включающий до 40 вычислительных блоков. Для сравнения, серия Strix Point предлагает только 16 CU, что уже является улучшением по сравнению с Phoenix/Hawk Point, которые ограничены 12 вычислительными блоками. К сожалению, на данный момент тесты графики процессора отсутствуют.

Стоит отметить, что компания AMD, скорее всего, будет использовать серию Strix Point в качестве основы для линейки Ryzen Z2 для портативных игровых консолей. Эти новые устройства получат не только преимущества более быстрой архитектуры ЦП, но и более совершенные графические процессоры.