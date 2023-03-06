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ВКС РФ наносят удары по укрепрайонам ВСУ в Авдеевке, планирующими тяжеловесами УПАБ-1500Б

Боевые самолеты ВКС РФ наносят удары по укрепрайонам ВСУ на Авдеевском направлении, планирующими полуторатонными боеприпасами УПАБ-1500Б и это только начало
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Вооруженные силы РФ начали применять в зоне спецоперации новые сверхмощные планирующие авиационные бомбы УПАБ-1500. Эти полуторатонные тяжеловесы уже четвертые сутки разносят в хлам опорные пункты ВС Украины в районе населенного пункта Авдеевка.

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Авиабомба в полетной конфигурации. Photo by Rosoboronexport. In general, the bomb UPAB-1500B-E / K029BE is a modern and effective aviation weapon. Due to the technical solutions incorporated, high performance and broad combat capabilities have been obtained. All this was confirmed in the course of past tests and development of the weapon at test ranges. Now the new aerial bomb gets an opportunity to show its potential in a real operation. Journal Military Review Magazin.

Открытые источники сообщают, что Авдеевка - городок областного значения Донецкой области. На его окраине находится Авдеевский коксохимический завод [АКХЗ]. Это крупнейший производитель кокса в Европе. Помимо кокса, завод специализируется на производстве дополнительных продуктов, таких как уголь, смола, бензин, каменноугольное масло и т.д.

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УПАБ-1500Б(-Э), также известная как К029БЭ

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УПАБ-1500Б - новейшая авиационная планирующая бомба, разработанная АО "ГНПП "Регион, (ведущим разработчиком и поставщиком высокоточного вооружения морского и авиационного базирования Российской Федерации). Западyне эксперты признают эффективность и опасность этого боеприпаса. Бомба УПАБ-1500Б была впервые официально представлена на российской выставке МАКС-2019 в 2019 году, после которой корпорация «Тактическое ракетное вооружение» объявила о начале проведения полевых испытаний.

В том же году испытания были успешно завершены, и УПАБ-1500Б поступила в серийное производство. Примерно в то же время некоторые источники сообщили, о наличии экспортных заказов, поставки по которым должны были стартовать в 2020 году. О том, было ли завершено это производство и, соответственно, произведена поставка, информации нет. Но факт остается фактом: в 2019-2020 годах эти боеприпасы поступили на вооружение в российскую армию.

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Особенности и преимущества УПАБ-1500Б

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УПАБ-1500Б могут нести многоцелевые истребители, фронтовые бомбардировщики и штурмовики. Бомба имеет диаметр 400 мм и длину чуть более 5 метров. Этот боеприпас относится к категории крупнокалиберных управляемых планирующих бомб. Основной задачей является поражение прочных и особопрочных объектов военной инфраструктуры, а также уничтожение надводных целей.

Весит бомба чуть более полторы тонны (1525 кг). Огневая мощь снаряда сосредоточена в боевой части весом 1 010 кг. УПАБ-1500Б имеет сплошной полусферический головной обтекатель и конический хвостовой отсек. В средней части корпуса расположены четыре крыла по Х-образной схеме, а на хвосте боеприпаса находятся два стабилизатора и два киля.

УПАБ-1500Б - управляемая бомба со встроенной инерциальной и спутниковой навигацией. Бомба относится к типу "запустил и забыл" и имеет трехрежимный контактный взрыватель. В зависимости от типа поражаемого объекта, детонация боевой части УПАБ-1500Б происходит в момент касания объекта противника или с предустановленной задержкой, что позволяет нанести максимальный урон внутри сооружений.

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За пределами зоны действия средств ПВО противника

Именно навигационная система делает бомбу чрезвычайно опасной. Штурмовики ВКС РФ могут выпустить боеприпас и активировать его наведение на расстоянии до 50 км от потенциальной цели. Таким образом, российские самолеты не входят в зону действия вражеских зенитно-ракетных комплексов (другими словами, не попадают под зондирующий сигнал радиолокационных станций систем ПВО), тем самым снижая риски для носителя.

Для достижения максимальной эффективности бомбардировщик должен сбросить УПАБ-1500Б с высоты не менее 15 км. Эксперты утверждают, что бомба обладает высокой точностью благодаря спутниковой и инерциальной навигации. Кроме того, инерциальная система более устойчива к помехам и перехвату.

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Это не первый случай применения УПАБ-1500Б в рамках военной операции по защите Донбасса

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Некоторые источники на Западе утверждают, МО России впервые задействовали бомбы УПАБ-1500Б в специальной военной операции на Украине. Однако это не совсем так. 

Возможно, в районе Авдеевки их применили впервые, но в рамках СВО УПАБ-1500Б используются с самого начала. Так в марте прошлого года Министерство обороны РФ опубликовало фото и видеоматериалы, которые свидетельствуют о применении УПАБ-1500Б на ранних этапах конфликта. Эти же боеприпасы использовались для нанесения удара по остаткам нацистов из запрещенной в России террористической организации "Азов", скрывавшихся на заводе "Азовсталь" в Мариуполе.

Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) впервые представила общественности новые корректируемые авиационные бомбы УПАБ-1500Б-Э (KO29Б-Э) и УПАБ-500Б-Э (KO8БЭ). Полноразмерные прототипы этих снарядов были показаны на Международной авиационно-космической выставке "Авиасалон-2019" в подмосковном Жуковском. На фотографии  фронтовой сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик, Су-34М ВВС России проводит бомбометание. Journal Military Review Magazin, Rosoboronexport.

Ограничения

Однако, несмотря на огромную разрушительную силу боеголовки, способной пробить бетонные перекрытия и разрушить конструкции здания изнутри, этот боеприпас имеет свои ограничения. УПАБ-1500Б не может атаковать движущиеся объекты. Это не позволяет сделать инерциально-спутниковая коррекция бомбы.

Вторым ограничивающим фактором является тип неподвижной цели. Бомба очень эффективна при нанесении ударов по защитным бетонным сооружениям. Бункеры и мощные укрепрайоны - самые предпочтительные цели для УПАБ-1500Б. Во всех остальных случаях, применение таких боеприпасов, является избыточным и экономически нецелесообразным.

В силу специфики применения бомба не может считаться универсальным средством воздушной атаки. Бомба предназначена исключительно для разрушения мощных защищенных сооружений. Только тогда она эффективна и полностью раскрывает свой потенциал.

Источники и ссылки: Portal Rosoboronexport, Journal Bulgarian Military Magazin, Journal Military Review Magazin, Journal News Agency "Khakassia"

1. (https://roe.ru/catalog/vozdushno-kosmicheskie-sily/aviatsionnye-bomby/upab-1500b-e/)
2. (https://bulgarianmilitary.com/2023/03/05/russia-drops-new-fire-and-forget-bombs-outside-ukrainian-air-defense/)
3. (https://19rusinfo.ru/politika/35232-vsu-v-shoke-po-avdeevke-udarili-bomby-upab-1500b-no-eto-tolko-nachalo)
4. (https://topwar.ru/193917-upravljaemaja-aviacionnaja-bomba-upab-1500b-je.html)
5. (https://topwar.ru/212251-rossijskie-vks-nanesli-udar-na-avdeevskom-napravlenii-upravljaemymi-aviacionnymi-bombami-upab-1500.html)
6. (https://topwar.ru/205660-vyvesti-samolety-s-maloj-vysoty-proizvodstvo-upravljaemyh-bomb-dlja-rossijskoj-boevoj-aviacii.html)

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