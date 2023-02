США придерживаются следующей позиции; Турция нанесла ущерб программе (в плане производства). Анкара должна выплатить Вашингтону сверх компенсации от 500 до 600 млн. долл.

Соединенные Штаты, исключившие Турцию из программы создания ударного истребителя F-35 из-за поставок российских ЗРК С-400, теперь утверждают, что Турция должна выплатить дополнительные средства в связи с инфляцией и ростом расходов.

Earlier, the media reported that the Pentagon had purchased eight fifth-generation F-35A fighters built for Turkey from Lockheed Martin. The deal amounted to $862 million, the planes will be transferred to the U.S. Air Force. Journal Bulgarian Military Magazin

Турция, была исключена из программы F-35 в сентябре 2021 года. Анкара постоянно находится в контакте с Вашингтоном касательно возврата платежа в размере 1,4 миллиарда долларов, который она внесла в эту программу. Однако теперь, согласно информации, полученной журналистом Али Чинаром, Соединенные Штаты требуют от Турции еще денег в дополнение к этому платежу.

Причина, по которой США требуют от Турции дополнительные средства, заключается в том, что турецкие компании, участвующие в производстве F-35, были исключены из программы из-за санкций, введенных Вашингтоном против Анкары. По утверждению американских экспертов, это привело к сбоям в логистических цепочках поставок и увеличению расходов.

Исключение Турции из программы F-35

Соединенные Штаты решили исключить Турцию из программы F-35 в 2018 году из-за того, что она приобрела у России четыре дивизиона российской зенитной ракетной системы С-400. Решение об эмбарго на поставку F-35 в отношении Турции, которое было одобрено Сенатом США 1 августа 2018 года, вступило в силу после утверждения президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом 13 августа 2018 года.

Турция получила первые два самолета F-35 под номерами 18-0001 и 18-0002 на церемонии, состоявшейся в США в июне 2018 года. (Вначале эти использовались в США для учебных целей). Позже Вашингтон приостановил поставку 4 самолетов F-35, изготовленных для передачи Турции. Однако Турция была не просто покупателем, а страной-партнёром, участвующей в программе F-35 как производитель.

Последние новости о турецкой программе F-35. Турция: Нас исключили из программы, верните нам 1,4 миллиарда долларов, которые мы заплатили. США: Мы исключили Турцию из CAATSA, потому что она нарушила условия соглашения. Две страны продолжают обсуждать вопрос компенсации за F35, но США придерживаются следующей позиции; Турция нанесла ущерб программе (в плане производства). Турция должна выплатить США деньги сверх компенсации. https://twitter.com/i/web/status/1627605889564700672

Турецкие компании изготовили 1005 деталей для F-35

На турецких предприятиях было изготовлено 817 из примерно 24 000 деталей для планера F-35 и еще 188 из 3000 деталей для двигателей F-35. В общей сложности было произведено 1005 компонентов для программы F-35. Турецкие компании продолжали поставлять детали для F-35 американским компаниям до сентября 2021 года. С 23 сентября 2021 года оборонная промышленность Турции прекратила поставки комплектующих, а сама Турция была официально исключена из программы.

Оборонные компании США потеряли от 500 до 600 миллионов долларов

Вот что рассказал об увеличении стоимости программы F-35 глава управления оборонной промышленности администрации турецкого президента Исмаил Демир: "Американский офис программы, заявил, что вопрос исключения Турции из партнерства дополнительно обойдется в 500-600 миллионов долларов с учетом текущих показателей. Более того, по расчетам американских экспертов, в будущем сумма издержек может увеличиться еще примерно на 7-8 миллионов долларов в расчете на один самолет"

С сентября 2021 года делегации Турции и Соединенных Штатов проводили неоднократные встречи касательно возврата 1,4 миллиарда долларов США, вложенных в программу поставок истребителей F-35. Однако до сих пор никаких результатов получено не было.

Sources and links: Journal Bulgarian Military Magazin. Journal Turkof America, Russian weapon - Rossiyskaya Gazeta. Twitter.

