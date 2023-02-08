Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Союзник России Иран ввел в эксплуатацию первую в стране подземную авиабазу "Орел 44"

Иран открыл первую в стране подземную военно-воздушную базу, предназначенную для самолетов с крылатыми ракетами большой дальности, кроме того, она может принимать и обслуживать все типы бомбардировщиков и истребителей, стоящих на вооружении ВВС страны
[ ] для раздела Блоги
+
Samsung S23 и S23 Ultra уже в Ситилинке
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Иранское государственное информационное агентство утверждает, что на подземном объекте базируются истребители, вооруженные крылатыми ракетами повышенной дальности.

реклама

Главнокомандующий Армией Исламской Республики генерал-майор Абдолрахим Мусави и начштаба ВС Ирана генерал-майор Мохаммад Багери посетили новую подземную базу ВВС "Орел 44". Месторасположение военного объекта строго засекречено. Снимок сделан 7 февраля 2023 года. Iranian Army/WANA (West Asia News Agency)/ Information Agency of the Islamic Republic (IRNA) / Handout via REUTER.

Во вторник минобороны Исламской Республики продемонстрировало кадры своей очередной подземной военно-воздушной базы, при этом глава военного ведомства заявил, что этот объект будет использоваться для ответа на возможные удары со стороны Израиля или других враждебных государств, включая Соединенные Штаты Америки.

               

Читайте также: Стелс-истребитель пятого поколения F-22 Raptor провел свой первый воздушный бой.
рекомендации
Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
-19% на 13900KF - цены рухнули
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде

"На любой акт агрессии со стороны наших врагов, неважно Израиля или США, Иран ответит силами многочисленных военно-воздушных баз, таких как Eagle 44", - заявил начальник штаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери в интервью агентству IRNA. Об этом сообщило информационное агентство Reuters.

Информационное агентство Исламской Республики (IRNA) сообщило, что база Eagle 44 является одним из важнейших военных объектов Ирана, где будут базироваться истребители, оснащенные крылатыми ракетами большой дальности. Местонахождение базы не разглашается, так как Иран пытается исключить возможность нанесения ударов по ключевым военным и ядерным объектам страны, сообщает новостное агентство Reuters.

реклама

На снимке, полученном 7 февраля 2023 года, изображен истребитель в туннелях первой подземной военно-воздушной базы "Орел 44"  Месторасположение военного объекта строго засекречено. Iranian Army/WANA (West Asia News Agency)/ Information Agency of the Islamic Republic (IRNA) / Handout via REUTER.

Тегеран подозревает Израиль в нанесении ряда ударов по объектам на территории Ирана, в том числе в атаке на подземный ядерный объект в Натанзе, в результате которой были повреждены центрифуги по обогащению урана.

В январе 2022 года иранская армия обнародовала подробную информацию о подземной военной базе в горном массиве Загрос, где, по словам военного ведомства, дислоцировалось более сотни ударных беспилотников. Ранее иранские военные также демонстрировал подобные "секретные туннели", используемые в качестве хранилищ для ракет и боевых БПЛА.

Читайте также: Дефолт США по долговым обязательствам спровоцирует обвал доллара - Asia Times.

На прошлой неделе была совершена масштабная атака с применением дронов на ключевой иранский оборонный объект в городе Исфахан. По имеющимся данным, на этом предприятии, производилось оружие для иранских беспилотников-камикадзе Shahed-136.

реклама

Иран пригрозил возмездием за причастность Израиля к атаке на Исфахан, в очередной раз предупредив Иерусалим "не играть с огнем".

Иранские ракеты и спутниковые носители отечественного производства представлены на постоянно-действующей выставке в зоне отдыха на севере Тегерана, Иран, 3 февраля 2023 года.  Information Agency of the Islamic Republic (IRNA). Associated Press News Photo/Vahid Salemin

Во время своего второго срока (с 2009 по 2021 год) премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ о нанесении ударов по иранским целям в Сирии и проведении операций на иранской территории. Он заявил о своем намерении любой ценой противостоять ядерным амбициям Тегерана, поскольку Израиль в целом рассматривает иранскую ядерную бомбу как экзистенциальную угрозу.

Соединенные Штаты, Франция, Великобритания, Германия... (короче весь коллективный Запад) в пятницу осудили реакцию Ирана после того, как Международное агентство по атомной энергии обнаружило незадекларированное техническое изменение в ядерной программе Тегерана. (Иран сослался на ошибку "невнимательного" инспектора МАГАТЭ.)

Читайте также: На фоне поставки Россией Ирану многоцелевых истребителей Су-35, Израиль прекратил полеты своих F-35A.

реклама

Организация Объединенных Наций обратила внимание на изменение режима работы по обогащению урана до 60 процентов на подземном заводе Фордо, о чем ранее не было заявлено. Объект Фордо находится под пристальным наблюдением стран Запада после того, как в ноябре 2022 года на нём (в дополнение к объекту в Натанзе) началось производство обогащённого до 60% урана.

Этот порог значительно превышает показатель в 3,67%, установленный соглашением 2015 года между Тегераном и крупнейшими державами, и уже приблизился к 90%, необходимым для производства атомной бомбы, сообщают западные СМИ.

Секретарь Совбеза Ирана Али Шамхани встретился сегодня с Николаем Патрушевым в рамках его визита в Москву для участия в совещании по Афганистану. Что на повестке дня: поставки Су-35, беспилотников или ракет? Задаются вопросом западные эксперты. Ну, что же тут поделаешь? У США очередной приступ истерии.

Шамхани провел встречу с российским коллегой в Москве. Тегеран, 08 февраля (MNA) - Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана (ВСНБ) контр-адмирал Али Шамхани встретился и провел переговоры со своим российским коллегой секретаре Совбеза РФ Николаем Патрушевым в Москве в эту среду. Шамхани и Патрушев провели встречу в рамках пятого раунда регионального диалога по безопасности. Подробности переговоров не разглашаются. Information Agency of the Islamic Republic (IRNA)

Источники и ссылки: Journal The Times of Israel, Twitter, Reuters, Information Agency of the Islamic Republic (IRNA)

1. (https://twitter.com/JasonMBrodsky/status/1623298809227870209)
2. (https://www.timesofisrael.com/us-allies-denounce-irans-inadequate-response-to-iaea-report/) 
3. (https://www.timesofisrael.com/israel-said-readying-for-iranian-retaliatory-attacks-that-could-target-civilians/)
4. (https://www.reuters.com/world/middle-east/iran-unveils-an-underground-air-force-base-irna-says-2023-02-07/)
5. (https://kayhan.ir/en/news/112226/iran-unveils-first-underground-air-force-base)

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

иран иран и россия иранские дроны иранские бпла иранские дроны-камикадзе союзник россии
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Главные игры февраля 2023 года
14
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z790 Edge WIFI DDR4
16
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Skribble
14
28-ми ядерный монстр Xeon W-3175X против всех: просто добавь воды и немного экстрима
71
Ретроклокинг: беспроигрышная лотерея AMD или возможность получить до 500% производительности
66
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AG400 LED
34
Обзор игрового ПК Thunderobot Black Warrior III Pro D
34
Главные игры января 2023 года
13
Обзор и тестирование моноблока HIPER V2
7
Обзор саундбара Hisense HS312
10

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Стелс-истребитель пятого поколения F-22 Raptor провел свой первый воздушный бой
4
ЧВК “Вагнер” против “Грузинского легиона” - победитель сражения получит контроль над Бахмутом
23
Российские ритейлеры перестали выдавать гарантийные талоны и кассовые чеки на продаваемую продукцию
19
ЧВК "Вагнер" уверенно и методично организовывает мясорубку для бахмутского гарнизона
14
SoftBank не теряет надежды вывести Arm на биржу в этом году
1
США разместили эсминец с ракетами Tomahawk на расстоянии удара по Крыму и Донбассу
17
Как ЧВК “Вагнер” выдавливает США и Францию из Африки, и почему “Чёрный” континент важен для России
3
Власти Португалии поставят Киеву танки Leopard 2 вместе с проживающими в стране украинцами
5
Видеокарты NVIDIA продолжают дешеветь в магазинах РФ - геймерская GeForce RTX 4070 Ti скинула 20%
20
Мир искусства взволнован открытием «близнеца Моны Лизы»
1
О чём никогда не говорят авторы эталонных тестов, и почему Ryzen 9 5950Х выгоднее Ryzen 9 7950Х
4
Раскрыта европейская цена и время запуска Xiaomi 13 Lite
+
Новый боеприпас для БПЛА Израиля поражает цели намного незаметнее
2
5 непопулярных видеокарт NVIDIA и AMD для разумных геймеров с высоким потенциалом и выгодной ценой
10
Почему в 2023 году стоит переходить на видеокарты AMD - продукция NVIDIA дорогая и медленная
15
Китайская гиперзвуковая ракета YJ-21 получилась быстрее своего американского аналога AGM-183A
+
Украинские военные нарочно портят технику и оборудование, чтобы остаться в тылу
11
Прошивка с исправлением проблем быстрого расхода ресурса для Samsung 990 Pro ожидается в этом месяце
+
Что лучше, более продвинутый чип или поддержка драйверами, GTX 760 и GTX 750 Ti сравнили в играх
2
Украинский офицер признался - войска России контролируют уже больше трети Бахмута
2

Популярные статьи

Windows 11 и DISM-Scripts - весомый повод перехода с Windows 10 на новую ОС
31
Leopard 2 увязнут в грязи, а Abrams отправятся на Тайвань - какие проблемы ждут танки в Украине
11
12 лучших процессоров для мощных игровых ПК в феврале 2023 года
19
Краткий обзор на релизную версию Hogwarts Legacy - игровая индустрия опять нас подвела
16
Потенциал С-400 для кораблей ВМФ РФ: Фрегаты проекта 22350 оснастят дальнобойными зенитными ракетами
12
Пентагон готовится к войне с Китаем: ВВС США строят беспилотные самолеты заправщики нового поколения
4
DLSS 2.5 против FSR 2.1 - преимущество до сих пор за Nvidia. Разбираемся на примере Forspoken
79
6 удивительных фактов о ChatGPT, о которых вам никто не расскажет
12
Топ 7 самых популярных игр для Steam Deck по статистике Valve
1
Поговорим еще раз "за Аватар" и не только - ответ хейтерам
37

Сейчас обсуждают

Вежливый_B-R_A_D_L_E_Y
19:19
так наши учат а не учатся. вон твоего кореша обучили уже. сессию чертям сдавать будет В России мать и вдова ликвидированного оккупанта начали «войну» за его машину Скандал разгорелся в Чувашии. Сме...
Зеленский призвал Великобританию передать Украине боевые самолёты
Dusty Soldier
19:18
М2 nvme не отнимает, а М2 sata отнимает
5 причин, по которым я купил в мощный игровой ПК бюджетный SATA SSD, а не M.2 NVMe SSD
Вежливый_B-R_A_D_L_E_Y
19:17
Зеленский призвал Великобританию передать Украине боевые самолёты
Nutty8702
19:17
Бегут впереди паровоза: путинские пропагандисты обещают россиянам бомбежки на 1000 км вглубь страны Ну и что радует, знают, что наши летчики очень быстро учатся https://t.me/Pravda_Gerashchenko/6364...
Зеленский призвал Великобританию передать Украине боевые самолёты
Вежливый_B-R_A_D_L_E_Y
19:17
Турецкие СМИ сообщают, что артиллерия Асада нанесла удар по районам, сильно пострадавшим от землетрясения менее чем через два часа после того, как произошла катастрофа.
Зеленский призвал Великобританию передать Украине боевые самолёты
Вежливый_B-R_A_D_L_E_Y
19:16
Зеленский призвал Великобританию передать Украине боевые самолёты
Dusty Soldier
19:16
У амдшных досок есть Х, это у интела Z
5 причин, по которым я купил в мощный игровой ПК бюджетный SATA SSD, а не M.2 NVMe SSD
Вежливый_B-R_A_D_L_E_Y
19:15
"Россия-самая паскудная,до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории.Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов,у которых само понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку.Всю свою истори...
Зеленский призвал Великобританию передать Украине боевые самолёты
Вежливый_B-R_A_D_L_E_Y
19:15
В Украину уехал взвод «Ночных волков» Воевать согласились менее 1% пропутинских байкеров.
Зеленский призвал Великобританию передать Украине боевые самолёты
хахахер
19:14
Зеленский призвал Великобританию передать Украине боевые самолёты
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем