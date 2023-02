За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Иранское государственное информационное агентство утверждает, что на подземном объекте базируются истребители, вооруженные крылатыми ракетами повышенной дальности.

Главнокомандующий Армией Исламской Республики генерал-майор Абдолрахим Мусави и начштаба ВС Ирана генерал-майор Мохаммад Багери посетили новую подземную базу ВВС "Орел 44". Месторасположение военного объекта строго засекречено. Снимок сделан 7 февраля 2023 года. Iranian Army/WANA (West Asia News Agency)/ Information Agency of the Islamic Republic (IRNA) / Handout via REUTER.

Во вторник минобороны Исламской Республики продемонстрировало кадры своей очередной подземной военно-воздушной базы, при этом глава военного ведомства заявил, что этот объект будет использоваться для ответа на возможные удары со стороны Израиля или других враждебных государств, включая Соединенные Штаты Америки.

"На любой акт агрессии со стороны наших врагов, неважно Израиля или США, Иран ответит силами многочисленных военно-воздушных баз, таких как Eagle 44", - заявил начальник штаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери в интервью агентству IRNA. Об этом сообщило информационное агентство Reuters.

Информационное агентство Исламской Республики (IRNA) сообщило, что база Eagle 44 является одним из важнейших военных объектов Ирана, где будут базироваться истребители, оснащенные крылатыми ракетами большой дальности. Местонахождение базы не разглашается, так как Иран пытается исключить возможность нанесения ударов по ключевым военным и ядерным объектам страны, сообщает новостное агентство Reuters.

На снимке, полученном 7 февраля 2023 года, изображен истребитель в туннелях первой подземной военно-воздушной базы "Орел 44" Месторасположение военного объекта строго засекречено. Iranian Army/WANA (West Asia News Agency)/ Information Agency of the Islamic Republic (IRNA) / Handout via REUTER.

Тегеран подозревает Израиль в нанесении ряда ударов по объектам на территории Ирана, в том числе в атаке на подземный ядерный объект в Натанзе, в результате которой были повреждены центрифуги по обогащению урана.

В январе 2022 года иранская армия обнародовала подробную информацию о подземной военной базе в горном массиве Загрос, где, по словам военного ведомства, дислоцировалось более сотни ударных беспилотников. Ранее иранские военные также демонстрировал подобные "секретные туннели", используемые в качестве хранилищ для ракет и боевых БПЛА.

На прошлой неделе была совершена масштабная атака с применением дронов на ключевой иранский оборонный объект в городе Исфахан. По имеющимся данным, на этом предприятии, производилось оружие для иранских беспилотников-камикадзе Shahed-136.

Иран пригрозил возмездием за причастность Израиля к атаке на Исфахан, в очередной раз предупредив Иерусалим "не играть с огнем".

Иранские ракеты и спутниковые носители отечественного производства представлены на постоянно-действующей выставке в зоне отдыха на севере Тегерана, Иран, 3 февраля 2023 года. Information Agency of the Islamic Republic (IRNA). Associated Press News Photo/Vahid Salemin

Во время своего второго срока (с 2009 по 2021 год) премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ о нанесении ударов по иранским целям в Сирии и проведении операций на иранской территории. Он заявил о своем намерении любой ценой противостоять ядерным амбициям Тегерана, поскольку Израиль в целом рассматривает иранскую ядерную бомбу как экзистенциальную угрозу.

Соединенные Штаты, Франция, Великобритания, Германия... (короче весь коллективный Запад) в пятницу осудили реакцию Ирана после того, как Международное агентство по атомной энергии обнаружило незадекларированное техническое изменение в ядерной программе Тегерана. (Иран сослался на ошибку "невнимательного" инспектора МАГАТЭ.)

Организация Объединенных Наций обратила внимание на изменение режима работы по обогащению урана до 60 процентов на подземном заводе Фордо, о чем ранее не было заявлено. Объект Фордо находится под пристальным наблюдением стран Запада после того, как в ноябре 2022 года на нём (в дополнение к объекту в Натанзе) началось производство обогащённого до 60% урана.

Этот порог значительно превышает показатель в 3,67%, установленный соглашением 2015 года между Тегераном и крупнейшими державами, и уже приблизился к 90%, необходимым для производства атомной бомбы, сообщают западные СМИ.

Секретарь Совбеза Ирана Али Шамхани встретился сегодня с Николаем Патрушевым в рамках его визита в Москву для участия в совещании по Афганистану. Что на повестке дня: поставки Су-35, беспилотников или ракет? Задаются вопросом западные эксперты. Ну, что же тут поделаешь? У США очередной приступ истерии.

Шамхани провел встречу с российским коллегой в Москве. Тегеран, 08 февраля (MNA) - Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана (ВСНБ) контр-адмирал Али Шамхани встретился и провел переговоры со своим российским коллегой секретаре Совбеза РФ Николаем Патрушевым в Москве в эту среду. Шамхани и Патрушев провели встречу в рамках пятого раунда регионального диалога по безопасности. Подробности переговоров не разглашаются. Information Agency of the Islamic Republic (IRNA)

Sources and links: Journal The Times of Israel, Twitter, Reuters, Information Agency of the Islamic Republic (IRNA)

