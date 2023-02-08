Союзник России Иран ввел в эксплуатацию первую в стране подземную авиабазу "Орел 44"
Иранское государственное информационное агентство утверждает, что на подземном объекте базируются истребители, вооруженные крылатыми ракетами повышенной дальности.
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Во вторник минобороны Исламской Республики продемонстрировало кадры своей очередной подземной военно-воздушной базы, при этом глава военного ведомства заявил, что этот объект будет использоваться для ответа на возможные удары со стороны Израиля или других враждебных государств, включая Соединенные Штаты Америки.
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"На любой акт агрессии со стороны наших врагов, неважно Израиля или США, Иран ответит силами многочисленных военно-воздушных баз, таких как Eagle 44", - заявил начальник штаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери в интервью агентству IRNA. Об этом сообщило информационное агентство Reuters.
Информационное агентство Исламской Республики (IRNA) сообщило, что база Eagle 44 является одним из важнейших военных объектов Ирана, где будут базироваться истребители, оснащенные крылатыми ракетами большой дальности. Местонахождение базы не разглашается, так как Иран пытается исключить возможность нанесения ударов по ключевым военным и ядерным объектам страны, сообщает новостное агентство Reuters.
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Тегеран подозревает Израиль в нанесении ряда ударов по объектам на территории Ирана, в том числе в атаке на подземный ядерный объект в Натанзе, в результате которой были повреждены центрифуги по обогащению урана.
В январе 2022 года иранская армия обнародовала подробную информацию о подземной военной базе в горном массиве Загрос, где, по словам военного ведомства, дислоцировалось более сотни ударных беспилотников. Ранее иранские военные также демонстрировал подобные "секретные туннели", используемые в качестве хранилищ для ракет и боевых БПЛА.
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На прошлой неделе была совершена масштабная атака с применением дронов на ключевой иранский оборонный объект в городе Исфахан. По имеющимся данным, на этом предприятии, производилось оружие для иранских беспилотников-камикадзе Shahed-136.
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Иран пригрозил возмездием за причастность Израиля к атаке на Исфахан, в очередной раз предупредив Иерусалим "не играть с огнем".
Во время своего второго срока (с 2009 по 2021 год) премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ о нанесении ударов по иранским целям в Сирии и проведении операций на иранской территории. Он заявил о своем намерении любой ценой противостоять ядерным амбициям Тегерана, поскольку Израиль в целом рассматривает иранскую ядерную бомбу как экзистенциальную угрозу.
Соединенные Штаты, Франция, Великобритания, Германия... (короче весь коллективный Запад) в пятницу осудили реакцию Ирана после того, как Международное агентство по атомной энергии обнаружило незадекларированное техническое изменение в ядерной программе Тегерана. (Иран сослался на ошибку "невнимательного" инспектора МАГАТЭ.)
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Организация Объединенных Наций обратила внимание на изменение режима работы по обогащению урана до 60 процентов на подземном заводе Фордо, о чем ранее не было заявлено. Объект Фордо находится под пристальным наблюдением стран Запада после того, как в ноябре 2022 года на нём (в дополнение к объекту в Натанзе) началось производство обогащённого до 60% урана.
Этот порог значительно превышает показатель в 3,67%, установленный соглашением 2015 года между Тегераном и крупнейшими державами, и уже приблизился к 90%, необходимым для производства атомной бомбы, сообщают западные СМИ.
Секретарь Совбеза Ирана Али Шамхани встретился сегодня с Николаем Патрушевым в рамках его визита в Москву для участия в совещании по Афганистану. Что на повестке дня: поставки Су-35, беспилотников или ракет? Задаются вопросом западные эксперты. Ну, что же тут поделаешь? У США очередной приступ истерии.
Источники и ссылки: Journal The Times of Israel, Twitter, Reuters, Information Agency of the Islamic Republic (IRNA)
1. (https://twitter.com/JasonMBrodsky/status/1623298809227870209)
2. (https://www.timesofisrael.com/us-allies-denounce-irans-inadequate-response-to-iaea-report/)
3. (https://www.timesofisrael.com/israel-said-readying-for-iranian-retaliatory-attacks-that-could-target-civilians/)
4. (https://www.reuters.com/world/middle-east/iran-unveils-an-underground-air-force-base-irna-says-2023-02-07/)
5. (https://kayhan.ir/en/news/112226/iran-unveils-first-underground-air-force-base)
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