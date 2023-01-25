Фрегат ВМФ РФ Адмирал Горшков дошел до точки в Атлантике откуда можно запускать ракеты Циркон по США
Фрегат военно-морского флота РФ проекта 22350 "Адмирал флота Советского Союза Горшков" с ядерным оружием на борту достиг точки в Атлантическом океане, откуда гиперзвуковые крылатые "Цирконы" могут быть запущены по территории Соединенных Штатов.
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"В этом мире нет ничего, что уже не случалось бы ранее. Карибский кризис в октябре 1962 года, когда СССР разместил на Кубе ядерные ракеты в ответ на американскую блокаду. И это прямая аналогия с тем, что сейчас делает фрегат Военно-Морского Флота Российской Федерации "Адмирал Горшков", - пишет российский политический обозреватель Марат Баширов
Что этим хочет сказать Кремль? Показать, что Соединенные Штаты не в безопасности и что ядерный удар может быть нанесен не только с территории России, но и из акватории Атлантического океана. Причем наглядно и с помощью нового безжалостного оружия. И если уж США не способны себя защитить, то уж о Европе и говорить не приходится.
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По сути, Вашингтон оказался перед непростым выбором: безусловно, Пентагон может потопить российский фрегат, но такое развитие событий равносильно объявлению войны России, и тогда фактически начнется обратный отсчет, все ядерные силы на планете будут приведены в полную боевую готовность, поднимутся в воздух самолеты судного дня, власти предупредят население о рисках и отправят всех, кого смогут, в бомбоубежища, а сами спрячутся в бункеры. Или же Соединенные Штаты будут терпеть его у своих берегов и утратят свое лицо как супердержава.
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Карибский кризис удалось разрешить, после того как Советский Союз гарантировал вывод ядерного оружия с территории Кубы в обмен удаления ядерных ракет США с территорий Италии и Турции, отмену эмбарго и публичный отказ от вторжения на остров Свободы.
Сегодня это более серьезная проблема. Фрегат "Адмирал Горшков" в Атлантике — это ответ Кремля на прямую угрозу Вашингтона приступить к поставкам Киеву наступательного оружия - бронетехники, авиации, ракет и на потенциальную угрозу ракетных ударов по Москве, Санкт-Петербургу, Крыму и так далее. Хватит ли сегодня у элиты США здравого смысла, чтобы понять всю серьезность ядерного конфликта, пусть даже локального? Вряд ли, достаточно взглянуть на "адекватного " Джо Байдена. Возможно, в Москве будет принято решение использовать ядерный заряд малой мощности где-нибудь на западе Украины, чтобы припугнуть всех и склонить США к началу переговоров. Ну и как вариант, фрегат может отправиться к Кубе и встать там. Пишет Марат Баширов.
Сегодня головной многоцелевой фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" отработал компьютерное моделирование ракетной атаки удара по условному противнику, находящегося на расстоянии свыше 900 километров. Другими словами, по объекту на территории Соединенных Штатов.
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В первой декаде декабря 2022 года "Адмирал Горшков" вернулся в Североморск после техобслуживания на судоремонтном заводе в Кронштадте. Позже сообщалось, что в январе 2023 года фрегат отправится на боевое дежурство с гиперзвуковыми "Цирконами".
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Полное водоизмещение фрегатов пр. 22360 составляет 5400 тонн, длина - 136 метров, ширина - 16 метров. Фрегат развивает скорость до 29,5 узлов или 55 км/ч. Автономность плавания - 30 суток. Дальность плавания – 4500 морских миль или порядка 7400 километров. Экипаж - около 200 человек.
Стандартное вооружение кораблей проекта 22350 - высокоточные крылатые ракеты большой дальности "Калибр". Кроме того, на борту военные кораблей типа "Адмирал Горшков" находятся 130-мм пушки АУ А-192МУ, зенитно-ракетные комплексы "Полимент-Редут", противолодочные комплексы ПЛРК "Ответ" и ракетно-артиллерийские комплексы ЗАК "Палаш". На корабле базируется авиакрыло вертолетов Ка-27ПЛ.
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По имеющейся информации, дальность поражения гиперзвуковой противокорабельной ракеты 3М22 "Циркон" составляет более 1000 километров, при этом максимальная скорость полета превышает 9 Махов (более 10 000 км/ч). Ракеты "Циркон" предназначены для запуска с помощью универсальных корабельных огневых систем 3С14 [УКСК]. Эти установки обеспечивают возможность использования всего семейства ракет "Калибр" и "Оникс".
Вчера англосаксонское издание в истерике написало, что российский фрегат, несущий на борту "неудержимые" гиперзвуковые крылатые ракеты со скоростью 9 Маха и ядерной боеголовкой, отклонился от курса и движется к побережью Соединенных Штатов. Фрегат "Адмирал Горшков", вооруженный ракетами "Циркон", которые, по словам Москвы, "не имеют аналогов в мире", находится под пристальным наблюдением военно-морских сил Североатлантического альянса.
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Изначально планировалось, что фрегат проследует на юг мимо Южной Африки в Индийский океан, а затем войдет в Средиземное море через Суэцкий канал. Однако системы мониторинга утверждают, что он неожиданно отклонился от курса и теперь движется на запад в сторону Бермудских островов.
По данным радаров, в акватории Бискайского залива «Адмирал Горшков" разошелся с танкером "Кама" и направился на запад. Судно "Кама" продолжило свой путь на юг, пройдя мимо Азорских островов. Военный корабль с гиперзвуковым оружием Circon в последний раз был замечена на мониторе в 807 морских милях (около 1500 километров) к западу от португальского острова Флорес Азорского архипелага, сообщает портал ItaMilRadar.
Россия демонстрирует оружие, которое нельзя остановить.
Источники и ссылки: Journal Bulgarian_Military, Telegram Politjoystic, The Sun, Journal Pogovorim.By, Journal Daily Mail.
1. (https://bulgarianmilitary.com/2023/01/13/russian-admiral-gorshkov-warship-crossed-the-english-channel/)
2. (https://www.thesun.co.uk/news/21148594/russian-warship-hypersonic-missiles-us-coast/)
3. (https://www.dailymail.co.uk/news/article-11671083/Putins-navy-frigate-armed-hypersonic-missiles-sails-US.html)
4. (https://pogovorim.by/35081-rossiyskiy-fregat-admiral-gorshkov-zapustil-giperzvukovuyu-raketu-cirkon-v-atlanticheskom-okeane.html)
5. (https://t.me/politjoystic/30758 https://ru.wikipedia.org/wiki/Адмирал_флота_Советского_Союза_Горшков_(фрегат))
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