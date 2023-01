Военный корабль "Юйшань" позволит усилить противокорабельный потенциал Тайбэя в рамках концепции асимметричной войны с Китаем, как на периферийных островах, так и вокруг побережья Тайваня.

12 января Национальная армия Тайваня провела усиленную тренировку по боевой готовности. Учения проводились во время 112-го Весеннего фестиваля в районе Цзуоин, Гаосюн.

Водоизмещение корабля "Юйшань" составляет 10 600 тонн, судно имеет стелс-конфигурацию. На борту корабля находится современные глиссирующие катера, которые могут осуществлять транспортировку личного состава и грузов на удаленные острова. На корабле имеется медицинское оборудование уровня полевого госпиталя. Корабль вооружен 76-мм пушкой, 2 противокорабельными ракетными комплексами "Тяньцзянь-2" и 2 скорострельными орудийными комплексами "Фаланга". Journal Bulgarian Military. Photo credit: Wikipedia.

Впервые Тайвань показал военно-морской транспортный десантный корабль "Юйшань". На учениях также был продемонстрирован новый противокорабельный ракетный комплекс Hsiung Feng-2 [HF-2] разработанный Национальным институтом науки и технологий Чжун-Шаня страны. Военный корабль "Юйшань" позволит усилить противокорабельный потенциал Тайбэя в рамках концепции асимметричной войны с Китаем, как на периферийных островах, так и вокруг побережья Тайваня.

В настоящее время "Юйшань" проходит тестовые испытания и обучение личного состава. В мирное время основной задачей корабля будет обеспечение транспортной поддержки в Южно-Китайском море и на отдаленных островах. Кроме того, корабль "Юйшань" будет задействован в качестве полевого госпиталя. В будущем Тайвань планирует задействовать судно в гуманитарных и спасательных операциях.

В военное время амфибийно-штурмовая оперативная группа будет использоваться для выполнения различных военно-морских задач, операций по транспортировке военнослужащих, оказания помощи и эвакуации жителей отдаленных островов.

On April 13, 2021, the naming and launching ceremony of the Yushan was held at the Taiwan Shipping Company shipyard, hosted by Tsai Ing-wen. The ship was named "Yushan" after the image of Taiwan's highest peak. Journal Bulgarian Military. Photo credit: Yahoo News.

Министерство национальной обороны островного государства пригласило представителей средств массовой информации посетить корабль "Юйшань" в Цзуоине. Внутри судна имеются просторные каюты, а также все необходимое техническое и медицинское оборудование уровня полевого госпиталя, включая операционную, стоматологический кабинет и даже реанимационное отделение.

Представители военно-морских сил Тайваня утверждают, что на "Юйшуане" будут созданы более благоприятные условия для жизни и несения службы, в отличие от других кораблей страны. На судне есть спортивный зал с гантелями, штангами и тренажерами для тренировки мышц и выполнения аэробных упражнений. Спортзал будет доступен как для офицеров, так и для матросов.

В огромном сухом доке корабля "Yushan Ship" расположены два десантных корабля [Landing Craft Utility]. Там же находится еще один вспомогательный LCU, а также несколько гусеничных десантных машин AAV-7 для морской пехоты. Кроме того, на корабле размещены "Хаммеры" и другая тяжелая бронетехника, готовая к быстрому развертыванию. Прилегающая палуба может опускаться и заполняться водой для удобной транспортировки амфибийных машин.

Сюньфэн-2 - тайваньская дозвуковой противокорабельный комплекс с крылатыми ракетами класса "поверхность-поверхность", разработанная Чжуншаньским институтом науки и технологии. Photo credit: Wikipedia. Journal Bulgarian Military.

В минувший четверг 12 января на пляже Таоцзюань военно-морские силы Китайской Республики продемонстрировали жителям острова потенциал нового судна, а также провели учения по заполнение док-камер водой* и выгрузке противолодочных вертолетов и катеров Landing Craft Mechanized (LCM).

Во время показательных выступлений ВМС Тайваня показали развертывание ракетной установки HF-2 на палубе корабля Yushan, а также посредством десантно-штурмового корабля LCU для ее переброски на берег. Военные объяснили, что национальная армия страны продолжает наращивать асимметричную боевую мощь.

14 июня, во время испытаний корабля "Юйшань" произошел инцидент, когда задняя часть рубки внезапно ушла под воду. Это происшествие заставило жителей острова усомниться в возможностях тайваньского военного судна. Некоторые интернет-пользователи из Тайбэя оставили в соцсетях издевательские комментарии: "Юйшань будет выполнять миссии подводной лодки?".

*Для выхода десантных катеров с корабля производят заполнение док-камеры водой до их всплытия

Источники и ссылки: Journal Bulgarian Military, Big Asia Television Channel

