Министерство обороны Российской Федерации возобновляет строительство десантных кораблей на воздушной подушке типа «Мурена»

Министерство обороны Российской Федерации планирует восстановить производство десантных катеров на воздушной подушке [LCAC] "Мурена". Производство начнется в этом году на Хабаровском судостроительном заводе. Хабаровский судостроительный завод - один из крупнейших в России, за годы своего существования на нем было построено более 350 военных кораблей и гражданских судов.

Khabarovsk Shipbuilding Plant (KSZ) plans to start building modernized hovercrafts of "Murena" class in year 2023. Journal Bulgarian Military, RIA Novosti.

Главный инженер судостроительного завода, Сергей Королев рассказал журналистам информационного агентства РИА Новости, что новая "Мурена" будет представлять собой модернизированный десантный корабль на воздушной подушке. В интервью изданию Королев сообщил, что проект "Мурена" прошел экспертизу и получил разрешение на запуск производства.

"Это совершенно уникальный проект для нашего завода. До нас его никто никогда не строил. Сейчас проект модернизируется, и мы рассчитываем подписать контракт уже в этом году. <…> В течение этого года мы планируем начать производство", - подчеркнул главный инженер ХСЗ .

Проект 12061 "Мурена", (класс "Цапля" по классификации НАТО)

DKVP "MurenaE" has improveds structura and seaworthines qualities due to the use of anti-corrosion alloys, pressed profiles and panels, powerful power plant. A hovercraft of the "Murena" type. Journal Bulgarian Military, RIA Novosti. Image source: Photo: Khabarovsk Shipyard JSC

В конце прошлого века на вооружении российской береговой охраны (ПУ ФСБ РФ) находилось восемь судов типа "Мурена". Все они были построены за довольно короткий период - с 1985 по 1992 год. В 2005 году Москва решила вывести из эксплуатации семь из восьми кораблей. Восьмой Д-143 (№ 317) был доставлен в цех судостроительного завода для консервации.

Известно, что ХСЗ строил экспортные варианты "Мурен". Так, например, одним из последних заказчиков десантных кораблей на воздушной класс "Цапля" стала Южная Корея. В период с 2002 по 2006 год Сеул получил по контракту три десантных корабля в экспортном исполнении - "Мурена-Э". Позднее ВМС Южной Кореи собирались заказать еще восемь катеров "Мурена-Э". Предварительные переговоры о новом контракте между Россией и Южной Кореей велись в 2018 году. В 2019 году было подписано соответствующее соглашение на поставку восьми катеров. Дальнейшая судьба этой сделки неизвестна.

MurenaE hovercrafts can carry 2 armor infantry fighting vehicls or 2 armoreds personel carriers, or 3 armored vehicls or 2 floating tanks, or 1 medium tank or a personnel carrier up to 130 people. Journal Bulgarian Military. RosOboronExport.

"Мурена" для французских «Мистралей"

После успешного экспорта LCAC в Южную Корею ВС РФ решили оснастить свои будущие универсальные корабли типа "Мистраль" "Муренами" версии М. Этот вариант был представлен в 2014 году на выставке Euronaval. Их создание должно было начаться в Хабаровске в 2016 году. Однако из-за санкции Запада, Франция отказалась поставлять Мистрали в Россию. Таким образом, производство "Мурены-М" было временно "заморожено".

LCAC класса "Цапля"

Мурена" — это десантный корабль на воздушной подушке класса "Цапля". Предшественником судна является проект более ранней постройки - "Кальмар". "Мурена" является модернизированной и более современной версией "Кальмара" (LCAC Lebed по кодификации НАТО).

During hovercraft movement the combat use of the boat and armament is maintained at wave height up to 1.5 m and wind speed up to 12 m/s. Journal Bulgarian Military. RosOboronExport

Максимальная скорость "Мурены" составляет 55 узлов. Водоизмещение судна 150 тонн. Мореходность при скорости 50 узлов и нагрузке 24 тонны составляет 370 километров или 200 морских миль. Экипаж 12 (14) человек. Лодка приводится в движение двумя мощными двигателями общей мощностью 4 000 лошадиных сил.

Судно на воздушной подушке "Мурена-Э" способно перевозить две боевые машины пехоты, или два бронетранспортера, или три бронемашины, или два плавающих танка, или один средний танк, или до 130 человек личного состава. Судно вооружено двумя 30-миллиметровыми автоматическими артиллерийскими установками АК-306 двумя гранатометами АГС-17 "Пламя", а также переносным зенитным ракетным комплексом "Игла" (8 комплектов).

Sources and links: RIA Novosti, Khabarovsk Shipbuilding Plant, Military Iindustrial Complex News, Wikipedia, Journal Bulgarian Military, RosOboronExport.

