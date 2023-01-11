Министерство обороны Российской Федерации планирует восстановить производство десантных катеров на воздушной подушке [LCAC] "Мурена". Производство начнется в этом году на Хабаровском судостроительном заводе. Хабаровский судостроительный завод - один из крупнейших в России, за годы своего существования на нем было построено более 350 военных кораблей и гражданских судов.
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Главный инженер судостроительного завода, Сергей Королев рассказал журналистам информационного агентства РИА Новости, что новая "Мурена" будет представлять собой модернизированный десантный корабль на воздушной подушке. В интервью изданию Королев сообщил, что проект "Мурена" прошел экспертизу и получил разрешение на запуск производства.
"Это совершенно уникальный проект для нашего завода. До нас его никто никогда не строил. Сейчас проект модернизируется, и мы рассчитываем подписать контракт уже в этом году. <…> В течение этого года мы планируем начать производство", - подчеркнул главный инженер ХСЗ .
Проект 12061 "Мурена", (класс "Цапля" по классификации НАТО)
В конце прошлого века на вооружении российской береговой охраны (ПУ ФСБ РФ) находилось восемь судов типа "Мурена". Все они были построены за довольно короткий период - с 1985 по 1992 год. В 2005 году Москва решила вывести из эксплуатации семь из восьми кораблей. Восьмой Д-143 (№ 317) был доставлен в цех судостроительного завода для консервации.
Известно, что ХСЗ строил экспортные варианты "Мурен". Так, например, одним из последних заказчиков десантных кораблей на воздушной класс "Цапля" стала Южная Корея. В период с 2002 по 2006 год Сеул получил по контракту три десантных корабля в экспортном исполнении - "Мурена-Э". Позднее ВМС Южной Кореи собирались заказать еще восемь катеров "Мурена-Э". Предварительные переговоры о новом контракте между Россией и Южной Кореей велись в 2018 году. В 2019 году было подписано соответствующее соглашение на поставку восьми катеров. Дальнейшая судьба этой сделки неизвестна.
"Мурена" для французских «Мистралей"
После успешного экспорта LCAC в Южную Корею ВС РФ решили оснастить свои будущие универсальные корабли типа "Мистраль" "Муренами" версии М. Этот вариант был представлен в 2014 году на выставке Euronaval. Их создание должно было начаться в Хабаровске в 2016 году. Однако из-за санкции Запада, Франция отказалась поставлять Мистрали в Россию. Таким образом, производство "Мурены-М" было временно "заморожено".
LCAC класса "Цапля"
Мурена" — это десантный корабль на воздушной подушке класса "Цапля". Предшественником судна является проект более ранней постройки - "Кальмар". "Мурена" является модернизированной и более современной версией "Кальмара" (LCAC Lebed по кодификации НАТО).
Максимальная скорость "Мурены" составляет 55 узлов. Водоизмещение судна 150 тонн. Мореходность при скорости 50 узлов и нагрузке 24 тонны составляет 370 километров или 200 морских миль. Экипаж 12 (14) человек. Лодка приводится в движение двумя мощными двигателями общей мощностью 4 000 лошадиных сил.
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Судно на воздушной подушке "Мурена-Э" способно перевозить две боевые машины пехоты, или два бронетранспортера, или три бронемашины, или два плавающих танка, или один средний танк, или до 130 человек личного состава. Судно вооружено двумя 30-миллиметровыми автоматическими артиллерийскими установками АК-306 двумя гранатометами АГС-17 "Пламя", а также переносным зенитным ракетным комплексом "Игла" (8 комплектов).
Sources and links: RIA Novosti, Khabarovsk Shipbuilding Plant, Military Iindustrial Complex News, Wikipedia, Journal Bulgarian Military, RosOboronExport.
1. (https://ria.ru/20230111/murena-1844869782.html)
2. (https://aohsz.com/habarovskij-sudostroitelnyj-zavod-segodnya-otprazdnoval-svoj-68-den-rozhdeniya/)
3. (https://vpk.name/news/673527_v_rossii_nachnut_stroit_desantnye_katera_na_vozdushnoi_podushke.html)
4. (https://bulgarianmilitary.com/2023/01/10/russia-resumes-production-of-soviet-murena-landing-craft-air-cushion/)
5. (http://roe.ru/catalog/voenno-morskoy-flot/nadvodnye-korabli-suda-i-katera/murena-e/)