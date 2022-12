За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

В 2022 году в космосе было много впечатляющих событий, включая это изображение далеких галактик, сделанное космическим телескопом Джеймса Уэбба. NASA/ESA/CSA/STSCI

реклама

В 2022 году в космосе происходило очень много удивительных событий, открытий и начинаний. Давайте пробежимся по наиболее ярким моментам уходящего года и вспомним лучшие космические истории последних 12 месяцев.

Космический телескоп Джеймса Вебба завершил развертывание и раскрыл свое зеркало

рекомендации Теперь 4080 значительно дешевле 3090 3070 за 50 тр в Ситилинке 4080 Gigabyte по старой цене в Ситилинке RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 24 ядерный 13900K - смотри цену i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 13700K дешевле 40 тр в Регарде 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Художественное изображение JWST с гигантским 5-слойным солнечным щитом. NASA GSFC/CIL/Adriana Manrique Gutierrez

Год начался на оптимистичной ноте: космический телескоп NASA James Webb стоимостью 10 миллиардов долларов США завершил свое окончательное развертывание без каких-либо инцидентов.

реклама

8 января правое крыло 21-футового (6,4 м) позолоченного первичного зеркала начало медленно поворачиваться и примерно через четыре часа зафиксировалось в нужном положении. Это послужило сигналом к старту пуско-наладочных работ JWST, по окончанию которых началась новая эра потрясающих космических снимков и научных открытий.

Китайский автоматическая межпланетная станция «Чанъэ-5" обнаружил первые доказательства наличия воды на Луне

Базальтовые породы на поверхности Луны могут оказаться источником воды. NASA

Данные, полученные китайским лунным зондом "Чанъэ-5", были проанализированы международной командой ученых под руководством Китайской академии наук. Исследователи заявили, что посадочный модуль обнаружил следы воды в горных породах и реголите на поверхности нашего спутника.

реклама

В феврале обнаружена первая в истории "черная дыра-изгой"- молниеносно несущаяся по нашей Галактике

Художественное изображение черной дыры, которая создает эффект гравитационного линзирования для окружающих звезд. Depositphotos.

В феврале другая международная группа исследователей, используя данные космического телескопа "Хаббл", объявила об открытии первой черной дыры-изгоя, которая в гордом одиночестве скитается по нашей Галактике.

Первая частная экспедиция отправилась на Международную космическую станцию

реклама

Ракета SpaceX Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon стартовала в рамках миссии Axiom Mission 1 (Ax-1) NASA.

В апреле со стартового комплекса 39A (Космического центра имени Кеннеди NASA во Флориде) стартовала ракета SpaceX Falcon 9 с кораблем Axiom Mission 1 - первой частной экспедицией, отправившейся на Международную космическую станцию.

Обнаружен самый далекий объект из когда-либо наблюдавшихся - древняя таинственная галактика

The newly discovered distant galaxy HD1 is highlighted in the zoomed in box. Harikane et al.

Международная команда исследователей, включая ученых из Центра астрофизики/Гарварда и Смитсоновского института, обнаружила самый удаленный объект из когда-либо наблюдаемых человеком - галактику под названием HD1. Эксперты считают, что она может быть домом для невиданной ранее популяции звезд или сверхмассивной черной дыры, таинственным образом опередившей свое время.

Ученые обнаружили в метеоритах все пять базовых элементов из которых могла возникнуть жизнь на Земле.

Artistic illustration of the asteroid that delivered nucleobases (seen as molecular models) to early Earth. NASA Goddard/CI Lab/Dan Gallagher

Результаты исследования NASA подтвердили гипотезу о том, что ключевые строительные блоки жизни попали на Землю из космоса. Группа ученых заявила, что все пять нуклеобаз ДНК были обнаружены в составе метеоритного вещества.

Транспортный космический корабль Starliner компании Boeing успешно пристыковался к МКС

Транспортный космический корабль Starliner приближается к МКС. Boeing

21 мая 2022 года компания Boeing возобновила пилотируемые космические полеты после того, как ее пассажирский корабль CST-100 Starliner без экипажа успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС), выполнив ключевую миссию орбитальных летных испытаний-2 (OFT-2).

Космическая обсерватория Gaia составила карту двух миллиардов объектов Млечного Пути с беспрецедентным уровнем детализации

This map shows the three-dimensional motion of the Milky Way's 26 million stars. The blue areas show the motion of stars toward us at average speed, and the red areas show where the average speed is moving away from us. The lines show how the stars would move across the surface of the sky. ESA/Gaia/DPAC

Самая полная карта Млечного Пути в 2022 году стала более подробной. В третьем выпуске данных космического аппарата Gaia представлено почти два миллиарда звезд, включая информацию об их составе и перемещениях, а также новые каталоги систем звездообразования, бинарных систем, переменных звезд и других объектов.

Зонд NASA DART врезался в астероид в рамках исторического эксперимента по планетарной защите

Художественное изображение космического аппарата DART на подлете к астероиду. NASA/Johns Hopkins APL/Steve Gribben

26 сентября 2022 года космический аппарат NASA Double Asteroid Redirection Test (DART) врезался в астероид Диморфос. Этот эксперимент является частью усилий NASA по проверке возможности отклонения потенциально опасных небесных тел в сторону от Земли.

James Webb сделал потрясающе подробное изображение Столпов Творения

Космическая обсерватория James Webb Space Telescope запечатлела Столпы Творения. NASA/ESA/CSA/STSD/J. DePasquales/A. Koekemnoer/A. Pagan (STSdcI)

После ввода в эксплуатацию космический телескоп James Webb Space Telescope выполнил несколько великолепных снимков, и один из них оказался просто невероятным. Космическая обсерватория запечатлела Столпы Творения, раскрывая новые детали и позволяя заглянуть за облачную завесу.

Тяжелая ракета Falcon Heavy компании SpaceX совершила первый полет с 2019 года

Тяжелая ракета Falcon Heavy компании SpaceX совершила полет впервые за три года. SpaceX

1 ноября компания SpaceX впервые с 2019 года запустила свою огромную сверхтяжелую ракету Falcon Heavy, которая успешно доставила на орбиту несколько спутников для Космических сил Соединенных Штатов.

"Секретный" космический самолет Космических сил США приземлился после рекордного 908-дневного пребывания на орбите

OTV-6 провел 908 дней на орбите. US Space Force.

13 ноября на Землю вернулся "секретный" космический корабль X-37B Космических сил США. Роботизированный транспортный модуль приземлился в Космическом центре Кеннеди NASA во Флориде после рекордных 908 дней пребывания на орбите.

НАСА успешно запустило свою самую большую в истории ракету Space Launch System

Ракета SLS, несущая космический корабль Orion без экипажа, поднимается со стартовой площадки 39B Космического центра имени Кеннеди. NASA/Bill Ingalls

16 ноября самая мощная ракета в мире, космическая платформа NASA Space Launch System (SLS), успешно поднялась в воздух со стартовой площадки Космического центра имени Кеннеди, доставив к нашему спутнику космический корабль Artemis 1 без экипажа.

Создана гигантская космическая карта Вселенной

Астрономы создали огромную космическую карту, на которой каждая точка является целой галактикой. В. Menardon/N. Shtarskman

В ноябре астрономы из Университета Джона Хопкинса создали интерактивную карту Вселенной, на которой отмечены координаты и спектр более 200 000 галактик, простирающихся "отсюда до самого края наблюдаемой Вселенной".

Новый суперкомпьютер поможет ученым в поисках инопланетной жизни

Модернизация южноафриканского телескопа MeerKAt позволила оснастить его новыми инструментами для поиска инопланетной жизни. South African Radio Astronomy Observatory

В начале декабря в крупнейший радиотелескоп Южного полушария был интегрирован новый инструмент, позволяющий обнаруживать техносигнатуры внеземного разума. Новая технология позволила значительно расширить возможности ученых в поисках инопланетной жизни.

Вертолет NASA Ingenuity установил рекорд высоты полета на Марсе

Вертолет Ingenuity в поле зрения ровера Perseverance. NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS

6 декабря вертолет НАСА Ingenuity взмыл на рекордную высоту - 46 футов (14 м) над марсианской поверхностью. Он поможет роверу Perseverance исследовать поверхность красной планеты и возможно обнаружит следы древней жизни.

Лунная миссия Artemis 1 вернулась на землю после своего удивительного путешествия к Луне.

Артемида 1 приводнилась в водах Тихого океана. NASA

11 декабря лунная миссия НАСА Artemis 1 была завершена спуском беспилотного аппарата Orion в Тихий океан у побережья штата Баха Калифорния. После чего капсула была успешно поднята на борт транспортного корабля USS Portland.

Крупнейшее марсотрясение в истории стало "лебединой песней" миссии InSight

Для регистрации марсотрясений посадочный комплекс InSight оснащен сейсмометром, расположенным внутри корпуса. NASA/JPL-Caltech

В декабре аппарат НАСА InSight зарегистрировал самое мощное и самое продолжительное землетрясение на поверхности Марса. Этот процесс был в пять раз мощнее любого предыдущего марсотрясения и высвободил столько энергии, сколько все остальные вместе взятые.

Миссия НАСА InSight на Марсе завершена из-за потери связи.

Последний селифи-снимок, переданный зондом Insight. НАСА

К сожалению, спустя более четырех лет пребывания на Марсе, 21 декабря посадочный аппарат НАСА InSight был признан неработоспособным. Служба управления полетами не смогла восстановить контакт с роботизированным космическим аппаратом после двух продолжительных попыток, что указывает на разрядку его аккумуляторов.