Космические итоги 2022: Самые яркие события уходящего года
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В 2022 году в космосе происходило очень много удивительных событий, открытий и начинаний. Давайте пробежимся по наиболее ярким моментам уходящего года и вспомним лучшие космические истории последних 12 месяцев.
Космический телескоп Джеймса Вебба завершил развертывание и раскрыл свое зеркало
Год начался на оптимистичной ноте: космический телескоп NASA James Webb стоимостью 10 миллиардов долларов США завершил свое окончательное развертывание без каких-либо инцидентов.
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8 января правое крыло 21-футового (6,4 м) позолоченного первичного зеркала начало медленно поворачиваться и примерно через четыре часа зафиксировалось в нужном положении. Это послужило сигналом к старту пуско-наладочных работ JWST, по окончанию которых началась новая эра потрясающих космических снимков и научных открытий.
Китайский автоматическая межпланетная станция «Чанъэ-5" обнаружил первые доказательства наличия воды на Луне
Данные, полученные китайским лунным зондом "Чанъэ-5", были проанализированы международной командой ученых под руководством Китайской академии наук. Исследователи заявили, что посадочный модуль обнаружил следы воды в горных породах и реголите на поверхности нашего спутника.
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В феврале обнаружена первая в истории "черная дыра-изгой"- молниеносно несущаяся по нашей Галактике
В феврале другая международная группа исследователей, используя данные космического телескопа "Хаббл", объявила об открытии первой черной дыры-изгоя, которая в гордом одиночестве скитается по нашей Галактике.
Первая частная экспедиция отправилась на Международную космическую станцию
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В апреле со стартового комплекса 39A (Космического центра имени Кеннеди NASA во Флориде) стартовала ракета SpaceX Falcon 9 с кораблем Axiom Mission 1 - первой частной экспедицией, отправившейся на Международную космическую станцию.
Обнаружен самый далекий объект из когда-либо наблюдавшихся - древняя таинственная галактика
Международная команда исследователей, включая ученых из Центра астрофизики/Гарварда и Смитсоновского института, обнаружила самый удаленный объект из когда-либо наблюдаемых человеком - галактику под названием HD1. Эксперты считают, что она может быть домом для невиданной ранее популяции звезд или сверхмассивной черной дыры, таинственным образом опередившей свое время.
Ученые обнаружили в метеоритах все пять базовых элементов из которых могла возникнуть жизнь на Земле.
Результаты исследования NASA подтвердили гипотезу о том, что ключевые строительные блоки жизни попали на Землю из космоса. Группа ученых заявила, что все пять нуклеобаз ДНК были обнаружены в составе метеоритного вещества.
Транспортный космический корабль Starliner компании Boeing успешно пристыковался к МКС
21 мая 2022 года компания Boeing возобновила пилотируемые космические полеты после того, как ее пассажирский корабль CST-100 Starliner без экипажа успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС), выполнив ключевую миссию орбитальных летных испытаний-2 (OFT-2).
Космическая обсерватория Gaia составила карту двух миллиардов объектов Млечного Пути с беспрецедентным уровнем детализации
Самая полная карта Млечного Пути в 2022 году стала более подробной. В третьем выпуске данных космического аппарата Gaia представлено почти два миллиарда звезд, включая информацию об их составе и перемещениях, а также новые каталоги систем звездообразования, бинарных систем, переменных звезд и других объектов.
Зонд NASA DART врезался в астероид в рамках исторического эксперимента по планетарной защите
26 сентября 2022 года космический аппарат NASA Double Asteroid Redirection Test (DART) врезался в астероид Диморфос. Этот эксперимент является частью усилий NASA по проверке возможности отклонения потенциально опасных небесных тел в сторону от Земли.
James Webb сделал потрясающе подробное изображение Столпов Творения
После ввода в эксплуатацию космический телескоп James Webb Space Telescope выполнил несколько великолепных снимков, и один из них оказался просто невероятным. Космическая обсерватория запечатлела Столпы Творения, раскрывая новые детали и позволяя заглянуть за облачную завесу.
Тяжелая ракета Falcon Heavy компании SpaceX совершила первый полет с 2019 года
1 ноября компания SpaceX впервые с 2019 года запустила свою огромную сверхтяжелую ракету Falcon Heavy, которая успешно доставила на орбиту несколько спутников для Космических сил Соединенных Штатов.
"Секретный" космический самолет Космических сил США приземлился после рекордного 908-дневного пребывания на орбите
13 ноября на Землю вернулся "секретный" космический корабль X-37B Космических сил США. Роботизированный транспортный модуль приземлился в Космическом центре Кеннеди NASA во Флориде после рекордных 908 дней пребывания на орбите.
НАСА успешно запустило свою самую большую в истории ракету Space Launch System
16 ноября самая мощная ракета в мире, космическая платформа NASA Space Launch System (SLS), успешно поднялась в воздух со стартовой площадки Космического центра имени Кеннеди, доставив к нашему спутнику космический корабль Artemis 1 без экипажа.
Создана гигантская космическая карта Вселенной
В ноябре астрономы из Университета Джона Хопкинса создали интерактивную карту Вселенной, на которой отмечены координаты и спектр более 200 000 галактик, простирающихся "отсюда до самого края наблюдаемой Вселенной".
Новый суперкомпьютер поможет ученым в поисках инопланетной жизни
В начале декабря в крупнейший радиотелескоп Южного полушария был интегрирован новый инструмент, позволяющий обнаруживать техносигнатуры внеземного разума. Новая технология позволила значительно расширить возможности ученых в поисках инопланетной жизни.
Вертолет NASA Ingenuity установил рекорд высоты полета на Марсе
6 декабря вертолет НАСА Ingenuity взмыл на рекордную высоту - 46 футов (14 м) над марсианской поверхностью. Он поможет роверу Perseverance исследовать поверхность красной планеты и возможно обнаружит следы древней жизни.
Лунная миссия Artemis 1 вернулась на землю после своего удивительного путешествия к Луне.
11 декабря лунная миссия НАСА Artemis 1 была завершена спуском беспилотного аппарата Orion в Тихий океан у побережья штата Баха Калифорния. После чего капсула была успешно поднята на борт транспортного корабля USS Portland.
Крупнейшее марсотрясение в истории стало "лебединой песней" миссии InSight
В декабре аппарат НАСА InSight зарегистрировал самое мощное и самое продолжительное землетрясение на поверхности Марса. Этот процесс был в пять раз мощнее любого предыдущего марсотрясения и высвободил столько энергии, сколько все остальные вместе взятые.
Миссия НАСА InSight на Марсе завершена из-за потери связи.
К сожалению, спустя более четырех лет пребывания на Марсе, 21 декабря посадочный аппарат НАСА InSight был признан неработоспособным. Служба управления полетами не смогла восстановить контакт с роботизированным космическим аппаратом после двух продолжительных попыток, что указывает на разрядку его аккумуляторов.
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