Соединенные Штаты приступили к разработке нового гиперзвукового разведывательного летательного аппарата, который некоторые аналитики прочат в преемники знаменитого самолета-шпиона SR-71 Blackbird времен холодной войны.

На прошлой неделе издание The Warzone сообщило, что ВВС США заключили с компанией Leidos контракт на сумму 334 миллиона долларов США. Целью проекта - "разработка гиперзвуковой воздухоплавательной системы более высокого класса, способной выполнять множество различных задач посредством стандартизированных интерфейсов, обеспечивая значительный технологический прорыв и высокий потенциал в будущем", - говорится в докладе компании.

Художественный рендеринг самолета-шпиона SR-72. Image: Lockheed Martin

Кроме того, в документе отмечается, что оборонная компания Leidos проведет испытания нового самолета на базе ВВС Райт-Паттерсон. Ожидается, что работы будут завершены к октябрю 2028 года в рамках засекреченной программы Mayhem.

Самолет будет способен выполнять множество задач, включая доставку кассетных боеприпасов, модульных полезных нагрузок и миссий ISR (разведка, наблюдение и рекогносцировка). Гиперзвуковой аппарат будет оснащен газотурбинной установкой комбинированного цикла (TBCC).

В конструкции TBCC для сверхзвуковых или гиперзвуковых полетов используются скремджеты - гиперзвуковые прямоточные воздушно-реактивные установки (ПВРД). Тем не менее, они эффективны только на высоких скоростях, и как правило, требуют от ракет начального разгона до скорости, достаточной для работы гиперзвукового ПВРД. Благодаря использованию дополнительных ТРД такой самолет сможет взлетать с обычных взлетно-посадочных полос и достигать необходимой скорости для запуска скремджетов.

В то же время журнал The Warzone отмечает, что в проекте Mayhem еще много неизвестного. Например, пока непонятно, каким будет этот тип летательного аппарата - одноразовым или многоразовым, учитывая, что его описывают как нечто среднее между гиперзвуковой ракетой и полноценным гиперзвуковым самолетом.

Самолет-разведчик SR-71. Image: Wikipedia

Несмотря на такую неопределенность, можно предположить, что проект Mayhem нацелен на создание преемника самолета-шпиона SR-71 времен холодной войны.

В статье, опубликованной в январе 2022 года на сайте 19fortyfive.com, Этен Лизер пишет, что компания Lockheed Martin уже не раз намекала на разработку самолета-шпиона SR-72, который, как ожидается, будет летать со скоростью 6 Махов. Таким образом, он сможет выполнять операции ISR над территорией потенциального противника до того, как системы противовоздушной обороны успеют отреагировать.

"SR-72 задуман как беспилотный гиперзвуковой самолет многоразового использования для выполнения разведывательных миссий и нанесения ударов. Летательный аппарат сможет развивать скорость в 6 Махов, что почти вдвое больше, чем у его предшественника SR-71 Blackbird. NASA планирует профинансировать оценку результатов предыдущих разработок Lockheed, которые показали, что скорость до 7 Махов может быть достигнута благодаря использованию двухрежимного двигателя, сочетающего турбореактивные и прямоточные технологии", - говорится в статье, опубликованной на сайте 19fortyfive.

Graphic: 19fortyfive / Journal Asia Times / Twitter

Хотя после окончания холодной войны самолеты-шпионы в большинстве своем были заменены на спутники и беспилотники, появление противоспутниковых и кибернетических технологий позволило возродить интерес к сверхзвуковым пилотируемым самолетам-разведчикам.

В своей статье он пишет, что США за десятилетия борьбы с терроризмом и повстанцами на Ближнем Востоке создали много новых самолетов-шпионов. Но, как правило, все эти самолеты медленные, с винтовыми двигателями, не приспособленные для проникновения в хорошо защищенное воздушное пространство.

В статье для Forbes, опубликованной в августе 2022 года, Дэвид Экс упоминает, что армия и ВВС США расходятся во мнениях относительно целесообразности использования самолетов-шпионов в конфликте между крупнейшими державами мира.

По словам Экса, в то время как армия США развертывает малозаметные самолеты-шпионы Airborne Reconnaissance and Target Exploitation Multi-Mission System (ARTEMIS) для наблюдения за военно-морскими силами Китая в Тихом океане и вооруженными силами России на Украине, ВВС США намерены отказаться от всех разведывательных стелс-самолетов из-за их уязвимости.

SR-71B in maximum warm-up mode for takeoff from Edwards Air Force Base in the 1990s, NASA.

ARTEMIS, какими бы мощными ни были его наземные радары, ограничен полетами над дружественными для США государствами и не имеет возможности проникнуть на обширные территории России и Китая.

Таким образом, потребность в создании высотного сверхзвукового самолета-разведчика, способного проникать в хорошо охраняемое воздушное пространство и безопасно покидать его, по-прежнему актуальна.

В статье Sandboxx от июля 2022 года Алекс Холлингс упоминает, что большинство стран имеют радиолокационные комплексы, позволяющие обнаружить стелс-самолеты, такие как F-22 и F-35, однако у многих из них нет средств поражения таких самолетов. Другими словами, утверждает автор, системы ПВО смогут обнаружить малозаметные истребители, но вот сбить их они не смогут.

Примерно так же рассуждает Дэйв Маджумдар в статье USNI News от июля 2014 года. Он пишет, что китайские и российские радары способны обнаружить F-22 и F-35, и что появление таких РЛС вызывает серьезные вопросы относительно живучести стелс-технологий. Эксперт тоже намекает на возобновление программы создания сверхзвуковых самолетов-шпионов типа SR-71.

Иллюстрация SR-72, подготовленная компанией Lockheed Martin. Image Credit: Lockheed Martin.

В статье, опубликованной в июле 2020 года на CNN, военый аналитик Джакопо Приско заявил, что философия создания SR-71 заключалась в том, чтобы иметь разведывательный самолет, способный выполнять миссии на границе атмосферы за пределами действия российских ПВО, летать быстрее ракеты и быть практически невидимым для радаров.

Приско утверждает, что в случае обнаружения противником летательного аппарата и запуска ракеты, тот уже покинет зону поражения. Он также отмечает, что благодаря уникальным возможностям SR-71 ни один самолет не был утерян от огня противника.

Приско говорит, что SR-71 был разработан до изобретения каналов передачи данных в режиме реального времени, поэтому он делал снимки на фотопленку, а затем возвращался на базу для их обработки и анализа. Несмотря на то, что SR-71 был снят с вооружения в 1999 году в связи с появлением беспилотников и спутников-шпионов, война с терроризмом послужила кратковременным стимулом для возрождения этой программы.

SR-72 Художественный рендеринг. Journal Asia Times. Image Credit: Creative Commons.

В статье для журнала "The Warzone" от июля 2022 года Стивен Уолкер отмечает, что модернизация L-52M для передачи данных на SR-71 могла бы сохранить его актуальность, но отсутствие финансирования со стороны руководства ВВС США, высокие эксплуатационные расходы, конкуренция со стороны спутников и самолета U-2, поставили крест на этой машине.

Вместе с тем, укрепление связей между Россией и Китаем как ближайших соперников США еще раз подтвердило необходимость создания самолета-шпиона по типу SR-71, в котором для выполнения задач ISR использовались уникальные высотно-скоростные характеристики, позволяющие уклоняться средств ПВО противника.

