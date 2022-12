Космическая капсула Orion успешно опустилась в воды Тихого океана в окрестностях штата Нижняя Калифорния, Мексика

Космическая капсула НАСА "Орион" опустилась в Тихий океан после завершения космического 25 дневного путешествия длиной более 2,2 миллиона километров вокруг Луны и обратно.

Космический корабль "Орион" успешно приводнился в Тихом океане у побережья штата Баха Калифорния примерно в 5.40 по Гринвичу, осуществив посадку с помощью специальных парашютов. Journal Daily Mail.

Водолазы военно-морских сил США находились неподалеку, чтобы извлечь космический аппарат из воды, который совершил посадку у побережья штата Нижняя Калифорния, Мексика, примерно в 5.40 по Гринвичу.

Капсула отправилась в полет из Космического центра имени Кеннеди во Флориде 16 ноября на ракете Nasa Space Launch System (SLS) в рамках миссии Artemis-1, ознаменовав начало новой эпохи освоения Луны, благодаря которой люди могут вернуться на ее поверхность. Девять дней спустя аппарат вошел в историю, удалившись на 434 000 километров от Земли - самое дальнее расстояние, которое преодолевал космический корабль, предназначенный для транспортировки людей.

Сегодня около 17 часов по Гринвичу "Орион" успешно отделился от служебного модуля в рамках мероприятий по его возвращению. После чего он вошел в фазу спуска, совершая обратный путь к Земле на скорости чуть более 40 000 километров в час. Спуск в воду стал последним испытанием, с которым пришлось столкнуться "Ориону" в ходе успешной демонстрации программы.

В НАСА назвали возвращение корабля "приоритетом номер один" потому что инженеры планировали доказать, что космический корабль сможет выдержать воздействие высоких температур при входе Ориона в атмосферу Земли.

Администратор НАСА Билл Нельсон сказал: "Спуск космического корабля "Орион", состоявшийся через 50 лет после высадки на Луну корабля "Аполлон-17", является кульминацией программы "Артемида I". От запуска самой мощной в мире ракеты до удивительного путешествия вокруг Луны и обратно на Землю, это летное испытание является важнейшим событием в лунных исследованиях компании Artemis Generation".

Согласно замыслу, в ходе следующего полета, который ожидается в 2024 году, аппарат отправится в пилотируемое путешествие вокруг Луны. Конечно, в этом путешествии не было людей, но из дальнего странствия вернулись шерстяные (игрушечные) космонавты Снупи и барашек Шон, а также три манекена-астронавта - командор Муникин Кампос, Хельга и Зохар.

Водолазы военно-морского флота США ждали неподалеку, чтобы подобрать космический корабль. В настоящий момент капсула и ее пассажиры находятся на борту. Journal Daily Mail.

Дэвид Паркер, директор по исследованиям человека и роботов Европейского космического агентства (ЕКА), назвал миссию Шона "маленьким шажком для человека, но гигантским скачком для человечества".

Космический корабль "Орион" и пассажиры испытали серьезные перегрузки, поскольку космический корабль мчался к Земле на скорости около 40 000 километров в час, а внешняя оболочка аппарата раскалилась до 3 000 градусов Цельсия — это примерно в два раза меньше, чем температура поверхности Солнца.

Чтобы выдержать огромную температуру и сбросить скорость, американское космическое агентство использовало новый метод входа в атмосферу, который отличается от методов возвращения на Землю лунных миссий "Аполлон".

Этот метод, известный как "вход в атмосферу с отскоком", позволил "Ориону" отталкиваться от верхних слоев атмосферы Земли, подобно голышу, скачущему по воде. Такая технология имеет ряд ключевых преимуществ, включая снижение скорости и уменьшение перегрузки, которую будут испытывать астронавты в будущем.

Концепция входа с отскоком была известна в 1960-х и 70-х годах, но не использовалась, поскольку в программе "Аполлон" отсутствовали необходимые навигационные системы, вычислительные мощности и необходимая точность.

Беспилотный космический корабль NASA Orion приближается к Земле после окончания экспедиции вокруг Луны. Journal Daily Mail

Сегодня, при входе в атмосферу Земли, скорость Orion снизилась до примерно 520 километров в час, после чего аппарат развернул 11 парашютов продолжая снижать скорость. В момент спуска на воду скорость капсулы составляла не более 30 километров в час.

В то время как миссия Artemis-1 была направлена на тестирование различных систем, летные испытания Artemis II станут первой миссией НАСА с астронавтами, которые совершат полет вокруг Луны. В случае успеха Artemis II проложит путь для миссии Artemis III, в рамках которой впервые за 50 лет астронавты высадятся на поверхность нашего спутника.

Последним пилотируемым путешествием на Луну был полет "Аполлона-17" состоявшимся в декабре 1972 года. Миссии Artemis являются частью долгосрочных планов Nasa по строительству космической станции под названием Lunar Gateway, где астронавты смогут жить и работать. В строительстве Lunar Gateway примут участие ученые и инженеры из Великобритании, в том числе из Thales Alenia Space UK и Имперского колледжа Лондона, при поддержке Космического агентства Великобритании.

Доктор Дэниел Браун, эксперт по астрономии из Университета Ноттингем Трент, утверждает, что настоящая посадка на воду продемонстрировала "способность "Ориона" доставить людей на Луну уже на следующем этапе".

The successful landing of NASA Orion spacecraft in the Artemis I mission: 8 step. Journal Science Daily

Он сказал: "Это был захватывающий финал удивительного и крайне важного путешествия космического корабля NASA Orion. Беспилотная капсула вошла в нашу атмосферу в 32 раза быстрее скорости звука, нагревшись почти до 3 000 градусов Цельсия. Это было испытание, которое продемонстрировало способность "Артемиды" и "Ориона" доставить людей на Луну на следующем этапе. Не менее впечатляющим было великолепное вхождение аппарата в атмосферу Земли с использованием технологии скип-стоун, что обеспечило точную зону посадки у мексиканского полуострова Баха Калифорния. При этом зона посадки была намного меньше, чем во время полетов "Аполлона".

"Такой метод гарантирует будущему экипажу более комфортное и безопасное торможение. Нагрузки, которые будут испытывать астронавты, не будут превышать 4G. Такие нагрузки человек обычно испытывает в момент спуска на американских горках, и они значительно меньше тех, которые испытывали участники миссий "Аполлон" (Примерно 25-30G).

В настоящее время НАСА инспектирует капсулу, теплозащитный экран и собирает оборудование, сброшенное во время посадки, чтобы подтвердить свои теоретические модели и убедиться, что все пройдет как можно более гладко во время следующей миссии с экипажем в 2024 году. Эта посадка была учебным входом в атмосферу и является сигналом к следующему этапу полета "Артемиды" с экипажем".

Источники и ссылки: Journal Daily Mail, NASA, Journal Science Daily.

