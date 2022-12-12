Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
amv212 За пост начислено вознаграждение
Капсула NASA Orion совершила посадку в Тихом океане, пролетев 2,2 миллиона км до Луны и обратно
Космическая капсула Orion успешно опустилась в воды Тихого океана в окрестностях штата Нижняя Калифорния, Мексика
рекомендации
24 ядерный 13900K - смотри цену
4080 MSI Gaming по цене Palit
3070 Ti за 50 тр в Регарде
Новейший i9 13900KF немного дешевле
-21000р на RTX 4080 в Ситилинке
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула

Космическая капсула НАСА "Орион" опустилась в Тихий океан после завершения космического 25 дневного путешествия длиной более 2,2 миллиона километров вокруг Луны и обратно.

реклама

Космический корабль "Орион" успешно приводнился в Тихом океане у побережья штата Баха Калифорния примерно в 5.40 по Гринвичу, осуществив посадку с помощью специальных парашютов. Journal Daily Mail.

Водолазы военно-морских сил США находились неподалеку, чтобы извлечь космический аппарат из воды, который совершил посадку у побережья штата Нижняя Калифорния, Мексика, примерно в 5.40 по Гринвичу.

Капсула отправилась в полет из Космического центра имени Кеннеди во Флориде 16 ноября на ракете Nasa Space Launch System (SLS) в рамках миссии Artemis-1, ознаменовав начало новой эпохи освоения Луны, благодаря которой люди могут вернуться на ее поверхность. Девять дней спустя аппарат вошел в историю, удалившись на 434 000 километров от Земли - самое дальнее расстояние, которое преодолевал космический корабль, предназначенный для транспортировки людей.

Сегодня около 17 часов по Гринвичу "Орион" успешно отделился от служебного модуля в рамках мероприятий по его возвращению. После чего он вошел в фазу спуска, совершая обратный путь к Земле на скорости чуть более 40 000 километров в час. Спуск в воду стал последним испытанием, с которым пришлось столкнуться "Ориону" в ходе успешной демонстрации программы. 

В НАСА назвали возвращение корабля "приоритетом номер один" потому что инженеры планировали доказать, что космический корабль сможет выдержать воздействие высоких температур при входе Ориона в атмосферу Земли.

Администратор НАСА Билл Нельсон сказал: "Спуск космического корабля "Орион", состоявшийся через 50 лет после высадки на Луну корабля "Аполлон-17", является кульминацией программы "Артемида I".  От запуска самой мощной в мире ракеты до удивительного путешествия вокруг Луны и обратно на Землю, это летное испытание является важнейшим событием в лунных исследованиях компании Artemis Generation".

Согласно замыслу, в ходе следующего полета, который ожидается в 2024 году, аппарат отправится в пилотируемое путешествие вокруг Луны. Конечно, в этом путешествии не было людей, но из дальнего странствия вернулись шерстяные (игрушечные) космонавты Снупи и барашек Шон, а также три манекена-астронавта - командор Муникин Кампос, Хельга и Зохар.

Водолазы военно-морского флота США ждали неподалеку, чтобы подобрать космический корабль. В настоящий момент капсула и ее пассажиры находятся на борту. Journal Daily Mail.

Дэвид Паркер, директор по исследованиям человека и роботов Европейского космического агентства (ЕКА), назвал миссию Шона "маленьким шажком для человека, но гигантским скачком для человечества". 

Космический корабль "Орион" и пассажиры испытали серьезные перегрузки, поскольку космический корабль мчался к Земле на скорости около 40 000 километров в час, а внешняя оболочка аппарата раскалилась до 3 000 градусов Цельсия — это примерно в два раза меньше, чем температура поверхности Солнца. 

Чтобы выдержать огромную температуру и сбросить скорость, американское космическое агентство использовало новый метод входа в атмосферу, который отличается от методов возвращения на Землю лунных миссий "Аполлон".

Этот метод, известный как "вход в атмосферу с отскоком", позволил "Ориону" отталкиваться от верхних слоев атмосферы Земли, подобно голышу, скачущему по воде. Такая технология имеет ряд ключевых преимуществ, включая снижение скорости и уменьшение перегрузки, которую будут испытывать астронавты в будущем.

Концепция входа с отскоком была известна в 1960-х и 70-х годах, но не использовалась, поскольку в программе "Аполлон" отсутствовали необходимые навигационные системы, вычислительные мощности и необходимая точность.

Беспилотный космический корабль NASA Orion приближается к Земле после окончания экспедиции вокруг Луны.  Journal Daily Mail

Сегодня, при входе в атмосферу Земли, скорость Orion снизилась до примерно 520 километров в час, после чего аппарат развернул 11 парашютов продолжая снижать скорость. В момент спуска на воду скорость капсулы составляла не более 30 километров в час.

В то время как миссия Artemis-1 была направлена на тестирование различных систем, летные испытания Artemis II станут первой миссией НАСА с астронавтами, которые совершат полет вокруг Луны. В случае успеха Artemis II проложит путь для миссии Artemis III, в рамках которой впервые за 50 лет астронавты высадятся на поверхность нашего спутника.

Последним пилотируемым путешествием на Луну был полет "Аполлона-17" состоявшимся в декабре 1972 года. Миссии Artemis являются частью долгосрочных планов Nasa по строительству космической станции под названием Lunar Gateway, где астронавты смогут жить и работать. В строительстве Lunar Gateway примут участие ученые и инженеры из Великобритании, в том числе из Thales Alenia Space UK и Имперского колледжа Лондона, при поддержке Космического агентства Великобритании.

Доктор Дэниел Браун, эксперт по астрономии из Университета Ноттингем Трент, утверждает, что настоящая посадка на воду продемонстрировала "способность "Ориона" доставить людей на Луну уже на следующем этапе".

The successful landing of NASA Orion spacecraft in the Artemis I mission: 8 step. Journal Science Daily

Он сказал: "Это был захватывающий финал удивительного и крайне важного путешествия космического корабля NASA Orion. Беспилотная капсула вошла в нашу атмосферу в 32 раза быстрее скорости звука, нагревшись почти до 3 000 градусов Цельсия. Это было испытание, которое продемонстрировало способность "Артемиды" и "Ориона" доставить людей на Луну на следующем этапе. Не менее впечатляющим было великолепное вхождение аппарата в атмосферу Земли с использованием технологии скип-стоун, что обеспечило точную зону посадки у мексиканского полуострова Баха Калифорния. При этом зона посадки была намного меньше, чем во время полетов "Аполлона".

"Такой метод гарантирует будущему экипажу более комфортное и безопасное торможение. Нагрузки, которые будут испытывать астронавты, не будут превышать 4G. Такие нагрузки человек обычно испытывает в момент спуска на американских горках, и они значительно меньше тех, которые испытывали участники миссий "Аполлон" (Примерно 25-30G).

 В настоящее время НАСА инспектирует капсулу, теплозащитный экран и собирает оборудование, сброшенное во время посадки, чтобы подтвердить свои теоретические модели и убедиться, что все пройдет как можно более гладко во время следующей миссии с экипажем в 2024 году. Эта посадка была учебным входом в атмосферу и является сигналом к следующему этапу полета "Артемиды" с экипажем".

Источники и ссылки: Journal Daily Mail, NASA, Journal Science Daily.
1. (https://www.sciencedaily.com/releases/2022/11/221116080327.htm)
2. (https://www.nasa.gov/press-release/splashdown-nasa-s-orion-returns-to-earth-after-historic-moon-mission)
3. (https://www.dailymail.co.uk/news/article-11526491/Navy-divers-await-arrival-NASAs-Orion-space-capsule-Pacific-Ocean.html)

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
4080 MSI Gaming в продаже
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3070 за 45 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
3060 Ti MSI дешевле 40 тр
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#наса #орион #артемида-1 #артемида
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Команда бывших инженеров NASA сбросила на Землю куриное яйцо из космоса и оно не разбилось
3D-радарограмма северного полюса Марса выявила «скрытый каньон», погребенный подо льдом
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Майнинг подает признаки жизни — все больше видеокарт начинают вновь приносить прибыль
72
Мыться и бриться станет дороже — власти вводят 35% налог на средства личной гигиены и другие
55
Компания Activision подала в суд на Калифорнию
1
Китай активно скупает золото и сокращает долларовые активы страны
2
В сети появились игровые тесты Radeon RX 7900 XT и Radeon RX 7900 XTX
26
Цена RTX 3070 в России дошла до 41 000 рублей
52
GeForce RTX 4080 vs Radeon RX 6900 XT – стоит ли экономить 25 000р покупая видеокарту AMD
19
Объявлены зарплаты IT - специалистов в Даркнете
5
Как купить недорогой геймерский процессор с максимальным жизненным циклом без переплат
2
АвтоВАЗ анонсировал обновлённый ВАЗ-2102
18
На eBay был выложен лот с прототипом EVGA RTX 4090 и ставка дошла до $13200
5
Основателя обанкротившейся биржи FTX подозревают в намеренном крахе криптовалюты Terra
3
Видеокарта XFX Radeon RX 7900 XTX появилась на Amazon за 1099 долларов
40
NVIDIA: новая архитектура Blackwell будет названа в честь афроамериканца
57
Toyota проводит испытания водородного автомобиля Corolla Cross H2 на дорогах общего пользования
+
RTX 4080 начала дешеветь ниже РРЦ в Британии
2
Поставки газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» достигли рекордного показателя
57
Инсайдер раскрыл характеристики RTX 4070
+
В CD Projekt RED объявили точную дату выхода бесплатного обновления для The Witcher 3
1
6-ядерный Core i5-13400 может обнулить продажи процессоров AMD текущего поколения
64

Популярные статьи

Танк "Армата" не нужен в зоне СВО и я объясню почему
201
AMD может не выдержать конкуренции с NVIDIA и перестать выпускать видеокарты
116
Лучшие комбинации процессора и материнской платы для игровых компьютеров в конце 2022 года
7
ТОП-11 видеокарт для игр в 2023 году – от бюджетных до флагманских
1
В Швейцарии начинают запрещать электромобили для использования "в быту"
25
Зведные Войны: Андор - очередной провал или новая надежда франшизы
23
История создания клавиатуры Squidgeefish Rotary Keyboard
8
Мои впечатления от игры Alpha Protocol. Часть 1
+
Чимбальбом - 1: Макро коллекция
17
"Громовержцы": дата выхода, актеры, трейлеры и все, что известно о новом фильме из вселенной Marvel
+

Сейчас обсуждают

REY_B_
16:39
Этот как раз и выглядит убого - через пару недель вертушки пыль наберут, и будет.
6-ядерный Core i5-13400 может обнулить продажи процессоров AMD текущего поколения
Серега Попов
16:38
Фанатизм хуже идиотии , пробой ГПУ по какой причине ? ляпнуть что типа что то слышал ? 5 серия АМД феноменально живучая , карты до сих пор молотят миллионами в майнинге 24/7 кол-во брака от норм брен...
AMD может не выдержать конкуренции с NVIDIA и перестать выпускать видеокарты
Артём Николаев
16:36
Для слоумо. 240 fps красоту рисует, но только в fhd. А если признать, что оно не надо, то для фоток ценников в магазинах и переписки в телеге мне вышеупомянутый S9 выше крыши. А для каких целей в 2023...
Samsung Galaxy S23 может научиться лучше записывать видео 8K
Кружит голову мимоза
16:35
Только сейчас видос из Китая пришел. Микото отпииздила своего мужа Shehenbekа-Никита Румянцев. https://t.me/Mikle1On/9317
6-ядерный Core i5-13400 может обнулить продажи процессоров AMD текущего поколения
FireLine
16:34
Хоть и грубо, зато правда.
АвтоВАЗ анонсировал обновлённый ВАЗ-2102
Евгений Сом
16:33
А раньше она стоила бы 1000 евро но из-за того что евро просел стоит 1200. Так понятнее. Не думал что ты настолько туп что не решил задачку для первоклашки ))))))))) до чего же ты тупой а всеми этими ...
Видеокарта XFX Radeon RX 7900 XTX появилась на Amazon за 1099 долларов
warmuza
16:33
Жители Канады: просто покупают теслы и пользуются, паркуют на улице. Експерты России: БАТАРЕЙКА СЯДЕТ В ХОЛОД!!! НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА!!! НЕ ТОТ КЛИМАТ!!!
Эксперт прокомментировал целесообразность владения электромобилем в России
FireLine
16:32
Не пойму кто тебя минусует. Нищеброды?
АвтоВАЗ анонсировал обновлённый ВАЗ-2102
Дилан Шрёдер
16:31
Про "распил денег", ничем не отличается от остальных "бла-бла-бла". Написав такое и не предоставив доказательств, автор выкидывает свой пост на свалку, автоматически.
Танк "Армата" не нужен в зоне СВО и я объясню почему
FireLine
16:29
Опять эта доработка оксана лимонова. Напряги мозги, кто на мировой арене сша и кто рф ? А, извини, у тебя же мозгов нет.
Обозреватель 19FortyFive заявил, что Россия и Запад ведут борьбу за мировую финансовую систему
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем