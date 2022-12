Прорыв в лечении астмы позволил обнаружить ключевой механизм, лежащий в основе уплотнения мускулатуры дыхательных путей и долгосрочных проблем с дыханием

Новые исследования Института иммунологии Ла-Джолла стали на шаг ближе к созданию нового, перспективного метода лечения тяжелых форм астмы. Основываясь на результатах десятилетней работы, результаты нового проекта представляют собой потенциальный способ блокировать утолщение мышечной ткани дыхательных путей, наблюдаемое у пациентов с хроническими формами астмы.

реклама

В ходе нового эксперимента специалисты обнаружили ключевой иммунный механизм, который способствует утолщению мышечной ткани дыхательных путей при хронической астме. La Jolla Institute for Immunology. Depositphotos

Основополагающее исследование, опубликованное в 2011 году, показало, что в уплотнении дыхательных путей больных астмой важную роль играет специфическая иммунная молекула. Этот белок, получивший название LIGHT, вырабатывается иммунными Т-клетками в избыточных количествах при контакте организма с аллергеном.

В дыхательных путях пациентов, страдающих от хронической астмы, исследователи обнаружили прогрессирующее утолщение гладкой мускулатуры. Этот процесс, называемый "ремоделированием тканей", со временем усугубляет проблемы с дыханием, усугубляя течение заболевания.

"Современные методы лечения астмы направлены в основном на подавление симптомов и подавление аллергических процессов", - рассказывает Харука Мики, исследователь, участвовавший в новом проекте. "До сих пор не известно ни одного метода терапии, способного полностью излечить астму. Даже когда воспаление подавляется благодаря современным методикам, основная гиперреактивность и изменения тканей дыхательных путей (ремоделирование дыхательных путей) нередко сохраняются, особенно при тяжелых видах заболевания".

Благодаря более ранним открытиям ученым было известно, что белок LIGHT в значительной степени участвует в процессе изменения тканей дыхательных путей. Но точные механизмы его действия до сих пор оставались неясными.

В новом исследовании, опубликованном в журнале "Journal of Allergy and Clinical Immunology", ученые обратили внимание на два ключевых рецептора, экспрессируемых на гладкомышечных клетках дыхательных путей. Именно с помощью этих белков происходит связывание молекул LIGHT с мышечными клетками дыхательных путей.

Главным открытием стало доказательство того, что один из рецепторов (LTβR) является важной составляющей процесса ремоделирования тканей. Старший автор исследования Мэтью Крофт считает, что исследования на мышах позволили установить, что молекулы LIGHT, связываясь с рецепторами LTβR, вызывают утолщение дыхательных путей, наблюдаемое при хронической астме.

"Когда такие клетки в легочных тканях не способны экспрессировать LTβR, тогда, по сути, все характерные признаки гладкомышечного ответа, связанного с тяжелой астмой, либо отсутствуют, либо сильно ограничены", - добавил Крофт.

И хотя это открытие вовсе не обязательно означает, что в ближайшие год-два нам следует ожидать появления новых методов лечения тяжелых форм астмы, оно закладывает основу для разработки совершенно новых терапевтических препаратов, направленных на устранение структурных проблем дыхательных путей, связанных с этим хроническим заболеванием.

Если будет найдено средство, блокирующее связывание LIGHT с LTβR или уменьшающее объем LTβR в клетках дыхательных путей, то можно будет предотвратить одну из основных физиологических характеристик хронической астмы. Команда из Ла-Джоллы уже работает с фармацевтической компанией, чтобы воплотить эти результаты в будущих видах лекарственной терапии.

"Это очень, очень важное открытие", - считает Крофт. " Результаты этого эксперимента дают возможность глубже изучить потенциал терапевтического воздействия на LIGHT и понять, как можно облегчить некоторые симптомы и воспалительные процессы, наблюдаемые у пациентов с тяжелой формой астмы".

Результаты нового исследования были опубликованы в журнале Journal of Allergy and Clinical Immunology.

Источники и ссылки: La Jolla Institute for Immunology, Journal of Allergy and Clinical Immunology, Journal Newatlas.

рекомендации <b>13900K</b> в Регарде по норм цене 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 4080 MSI Gaming в продаже RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке 3070 за 45 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде Новый 13700K и KF дешево в Регарде 3060 Ti MSI дешевле 40 тр Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

1. (https://www.jacionline.org/article/S0091-6749(22)01622-0/pdf)

2. (https://www.lji.org/research/research-centers/center-for-autoimmunity-and-inflammation/)

3. (https://www.lji.org/news-events/news/post/lji-researchers-find-missing-piece-of-the-asthma-puzzle/)

4. (https://newatlas.com/medical/asthma-key-mechanism-light-immune-airway-thickening/)