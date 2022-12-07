В прошлом месяце LUMI, самый быстрый суперкомпьютер в Европе, был подключен к HELMI, первому квантовому компьютеру Финляндии, системе из пяти кубитов, которая функционирует с 2021 года. Таким образом, Финляндия стала первой страной в Европе, создавшей такую гибридную сеть.
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LUMI довольно знаменит - этот суперкомпьютер занимает третье место в последнем списке Top 500 самых быстрых суперкомпьютеров мира и может выполнять вычисления производительностью 309 петафлопс. LUMI был введен в эксплуатацию в июне этого года.
Согласно пресс-релизу, Центр технических исследований Финляндии VTT сотрудничал с CSC и Университетом Аалто в рамках проекта Finnish Quantum Computing Infrastructure, чтобы установить связь между двумя технологиями.
Почему была выбрана гибридная система?
Несмотря на то, что квантовые технологии чрезвычайно мощны в узком спектре задач, они нуждаются в контроле со стороны традиционных классических компьютеров, к тому же их сложно рассматривать как самостоятельные системы. По данным ComputerWeekly.com, экосистема квантовых вычислений еще не созрела, чтобы предложить достойный набор инструментов для программирования квантовых компьютеров, запуска программ и считывания результатов.
Когда такая система будет создана, она позволит реализовать проекты гибридных вычислений и "ускорит разработку необходимых квантовых алгоритмов и программного обеспечения". В ближайшее время можно будет оценить потенциал этой технологии для решения реальных задач.
Суперкомпьютеры помогут оптимизировать квантовые алгоритмы
"Мы стремимся дополнить суперкомпьютеры квантовыми вычислениями", - сказал Вилле Котовирта, лидер команды квантовых алгоритмов в VTT.
"Самые сложные проблемы классических вычислений - например, проблемы электронных структур - в будущем, как мы надеемся, можно будет более эффективно решать с помощью квантовых вычислений". С другой стороны, суперкомпьютеры могут помочь оптимизировать квантовые алгоритмы, а также обработать данные измерений для устранения ошибок в вычислениях. По мере увеличения размеров квантовых компьютеров такие проблемы оптимизации становятся все более сложными, поэтому суперкомпьютеры могут принести большую пользу", - сказал Котовирта.
В будущем квантовые компьютеры будут решать минимальный набор функциональных задач, на решение которых у суперкомпьютеров уйдут века и даже тысячи лет. А первые смогут решать их за минуты или часы. К таким проблемам относится разработка новых продуктов и материалов, например, в фармацевтической, химической и аккумуляторной промышленности.
Как это работает?
Соединение между конечными устройствами основывается на защищенном протоколе HTTPS, рассказывает Котовирта. "Инженеры разрабатывают гибридный алгоритм на стороне LUMI и отправляют задание в систему регистрации очередей LUMI на выполнение. Квантовые задания пересылаются в HELMI по защищенному протоколу HTTPS, а внутренняя часть HELMI управляет аппаратной электроникой для выполнения квантовых вычислений", - объяснил Котовирта.
После этого результат возвращается в LUMI на сервер программы, которая сделала запрос. "Затем программа объединяет результат с классическими вычислениями. Далее она может начать следующую итерацию или отобразить результаты пользователю", - говорит Котовирта.
Реальные примеры использования
Объединение вычислительных мощностей может привести к появлению более быстрых и точных приложений машинного обучения для генерации новых молекулярных структур, что ускорит процесс проектирования новых материалов.
Кроме того, потенциальные преимущества могут быть получены в областях, требующих высокой точности и качества вычислительных прогнозов, к примеру, для краткосрочного прогнозирования погоды. Крайне важно точно предсказывать грозы, маршруты ураганов и распространение цунами.
"Все это связано с оперативным анализом данных спутникового наблюдения Земли в режиме реального времени. В долгосрочной перспективе высококачественная обработка изображений позволит, например, обнаружить начинающийся лесной пожар до его неконтролируемого распространения. В финансовом секторе более высокая точность в алгоритмической торговле, разумеется, принесет мгновенное вознаграждение", - говорится в релизе.
Источники и ссылки: lumi Supercompute , Journal Interesting Engineering, Journal Computer Weekly.
1. (https://interestingengineering.com/innovation/supercomputer-connected-to-a-quantum-computer)
2. (https://www.computerweekly.com/news/252527998/Finland-connects-a-quantum-computer-to-a-supercomputer)
3. (https://www.lumi-supercomputer.eu/lumi-europes-most-powerful-supercomputer-is-solving-global-challenges-and-promoting-a-green-transformation/)