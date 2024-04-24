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crazycat21
Президент Финляндии Стубб: Швеция и Финляндия должны готовиться к войне
Президент Финляндии во время своего официального визита в Стокгольм сделал довольно витиеватое заявление.

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Президент Финляндии Александр Стубб. Фото: Reuters

Коллективная Европа продолжает свою антироссийскую риторику. И понятно почему. Российская армия полностью захватила инициативу на поле боя, а ведь европейцы так хотели, чтобы Россия проиграла. Достаточно вспомнить главу дипломатии всего ЕС господина Жозепа Борреля, который ещё в апреле 2022 года после своего визита в Киев, заявил, что конфликт должен быть выигран на этом самом поле боя. Понятно, что в задумках европейских политиков он должен был быть чужими руками... Не получилось. Зато арсеналы западных стран, оказывающих "помощь" Киеву сильно опустели, в то время как Россия сумела перестроиться. Более того, российская экономика показывает рост.

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Вот в европейских столицах и брюссельской штаб-квартире ЕС топают ногами, придумывают новые санкции и разгоняют всякие инсинуации на тему того, что в скором времени Россия якобы на кого-то собирается напасть. Похоже, что на эту тему высказались уже все иностранные политики и военные первого эшелона. 

Решил не отставать от старших и президент Финляндии Александр Стубб. Его страна как раз недавно вступила в НАТО. Финский президент тоже призвал готовится к войне. Правда, сделал это странно, витиевато.

Как сообщает издание Euractiv, во время своего недавнего официального визита в столицу Швеции Стокгольм финский лидер обсуждал вопросы обороны, также воинственную риторику Запада, которая по его мнению в последнее время стала достаточно агрессивной.

Стубб отметил, что два новых члена НАТО – Финляндия и Швеция, призваны сыграть важную роль в содействии миру и смягчении риторики войны, но при этом обе страны к этой войне должны готовиться.

"Лучший способ избежать войны — меньше говорить и больше готовиться", — сказал Стубб.

Как заявил финский президент, экраны телевидения наполнены конфликтами в Европе и на Ближнем Востоке. А воинственная риторика может подорвать у молодого поколения чувство безопасности и веру в будущее. Поэтому Швеция и Финляндия должны содействовать миру. И именно поэтому, как бы это парадоксально не звучало, обе страны хотят иметь сильные армии, именно поэтому они вступили в НАТО. Ниже представлена цитата по тексту Euractiv.

"Финляндия и Швеция призваны сыграть важную роль в содействии миру", заявив, что, хотя "это звучит парадоксально", именно "почему мы хотим иметь сильную армию и почему мы вступили в НАТО".

Похоже, что финский президент окончательно запутался. Или сказал то, что не хотел сказать. Если Финляндия и Швеция так желают мира, то может стоило не вступать в НАТО? А то уж очень он "миролюбивый" этот альянс.

#новости #политика #нато #европа #швеция #финляндия
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