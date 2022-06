Открытие может привести к разработке лекарств, которые остановят прогрессирование болезни и предотвратят потерю памяти

Несмотря на то, что в настоящее время не существует надежных методов лечения пациентов с болезнью Альцгеймера, ученые всего мира ищут различные способы профилактики этого заболевания. В феврале СМИ уже сообщали о том, что новый анализ крови может выявить деменцию Альцгеймера с 93-процентной точностью. И буквально неделю назад появилась информация о том, что медики разработали новую технологию, позволяющую диагностировать болезнь Альцгеймера всего за одно сканирование МРТ.

Болезнь Альцгеймера - это заболевание клеток мозга, которое возникает, при накоплении белка амилоид-бета, образующего так называемые амилоидные бляшки, состоящие из скоплений пептида, свёрнутого в виде бета-складок. Несмотря на то, что ученые не до конца понимают все процессы лежащие в основе этого заболевания, появляется все больше доказательств того, что они влияют на кровоснабжение мозга.

Новое исследование, проведенное учеными из Манчестерского университета при финансовой поддержке Британского фонда сердца (BHF), обнаружило изменения в кровеносных сосудах мозга. Полученные результаты могут подготовить почву для разработки новых лекарств, помогающих бороться с этим заболеванием. Ученые выяснили, что уменьшенная модификация пептида под названием амилоид-β 1-40 (Aβ1-40) скапливается в стенках мелких сосудов тем самым нарушая кровоток в головном мозге.

Сужение артерий вызывает голодание мозга

Одной из основных причин потери памяти, наблюдаемой у людей с болезнью Альцгеймера, является сужение мелких сосудов, называемых пиальными артериями, покрывающими поверхность нашей головного мозга. Эти артерии регулируют снабжение мозга кровью и кислородом, и если они сужены в течение длительного времени, мозг не получает достаточного питания, что приводит к потере памяти.

Авторы эксперимента провели исследование на мышах и выяснили, что пиальные артерии старых мышей с болезнью Альцгеймера вырабатывали избыточное количество Aβ1-40, при этом их артерии оказались более узкими, чем у здоровых мышей. Также было обнаружено, что белок BK, который обычно передает сигнал для расширения артерий, блокируется Aβ 1-40 в клетках, выстилающих кровеносные сосуды.

Понимание того, как болезнь Альцгеймера воздействует на кровеносные сосуды, может изменить ход игры

До сих пор лечение болезни Альцгеймера было чрезвычайно сложным для исследователей в области биомедицины. По мнению авторов нового проекта, в их подходе есть своя изюминка - и именно она может сыграть решающую роль.

" В настоящее время в качестве лекарства от сенильной деменции альцгеймеровского типа испытано свыше пятисот препаратов. Все они были нацелены на нервы в мозге, и ни одно из них не было успешным", - рассказывает д-р Адам Гринштайн, главный автор проекта, финансируемого BHF, и ведущий клиницист по изучению сердечно-сосудистых заболеваний Манчестерского университета. "Продемонстрировав, как именно сенильная деменции поражает мелкие кровеносные сосуды, нам удалось приоткрыть дверь к новым этапам научных экспериментов, которые помогут подобрать наиболее оптимальную терапию", - считает он.

Следующее, что планируют сделать исследователи - это выяснить, какая именно часть Aβ 1-40 блокирует белок BK, и, соответственно, разработать препараты для остановки этого процесса. "Результаты данного исследования являются важным шагом на пути к пониманию болезни Альцгеймера и являются перспективными при разработке новейших методов ее терапии".

Информация о результатах исследования была представлена в научном издании Proceedings of the National Academy of Sciences.

Источники: Википедиа, Journal Proceedings of the National Academy of Sciences.

