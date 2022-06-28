Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
amv212 За пост начислено вознаграждение
Изучая сосуды головного мозга, ученые разработали эффективный метод лечения болезни Альцгеймера
Открытие может привести к разработке лекарств, которые остановят прогрессирование болезни и предотвратят потерю памяти
анонсы и реклама
4 вида RTX 3050 за 30 тр - смотри
3070 Ti MSI за 60 тр в Регарде
RTX 3080 Gigabyte дешевле 100 тр
3070 Ti MSI подешевела почти в 2 раза
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3080 Ti за 100 тр в Ситилинке
3060 MSI за 45 тр в Регарде

Несмотря на то, что в настоящее время не существует надежных методов лечения пациентов с болезнью Альцгеймера, ученые всего мира ищут различные способы профилактики этого заболевания. В феврале СМИ уже сообщали о том, что новый анализ крови может выявить деменцию Альцгеймера с 93-процентной точностью. И буквально неделю назад появилась информация о том, что медики разработали новую технологию, позволяющую диагностировать болезнь Альцгеймера всего за одно сканирование МРТ.

реклама

Болезнь Альцгеймера - это заболевание клеток мозга, которое возникает, при накоплении белка амилоид-бета, образующего так называемые амилоидные бляшки, состоящие из скоплений пептида, свёрнутого в виде бета-складок. Несмотря на то, что ученые не до конца понимают все процессы лежащие в основе этого заболевания, появляется все больше доказательств того, что они влияют на кровоснабжение мозга.

Новое исследование, проведенное учеными из Манчестерского университета при финансовой поддержке Британского фонда сердца (BHF), обнаружило изменения в кровеносных сосудах мозга. Полученные результаты могут подготовить почву для разработки новых лекарств, помогающих бороться с этим заболеванием. Ученые выяснили, что уменьшенная модификация пептида под названием амилоид-β 1-40 (Aβ1-40) скапливается в стенках мелких сосудов тем самым нарушая кровоток в головном мозге.

Сужение артерий вызывает голодание мозга

Одной из основных причин потери памяти, наблюдаемой у людей с болезнью Альцгеймера, является сужение мелких сосудов, называемых пиальными артериями, покрывающими поверхность нашей головного мозга. Эти артерии регулируют снабжение мозга кровью и кислородом, и если они сужены в течение длительного времени, мозг не получает достаточного питания, что приводит к потере памяти.

Авторы эксперимента провели исследование на мышах и выяснили, что пиальные артерии старых мышей с болезнью Альцгеймера вырабатывали избыточное количество Aβ1-40, при этом их артерии оказались более узкими, чем у здоровых мышей. Также было обнаружено, что белок BK, который обычно передает сигнал для расширения артерий, блокируется Aβ 1-40 в клетках, выстилающих кровеносные сосуды.

Понимание того, как болезнь Альцгеймера воздействует на кровеносные сосуды, может изменить ход игры

До сих пор лечение болезни Альцгеймера было чрезвычайно сложным для исследователей в области биомедицины. По мнению авторов нового проекта, в их подходе есть своя изюминка - и именно она может сыграть решающую роль.

" В настоящее время в качестве лекарства от сенильной деменции альцгеймеровского типа испытано свыше пятисот препаратов. Все они были нацелены на нервы в мозге, и ни одно из них не было успешным", - рассказывает д-р Адам Гринштайн, главный автор проекта, финансируемого BHF, и ведущий клиницист по изучению сердечно-сосудистых заболеваний Манчестерского университета. "Продемонстрировав, как именно сенильная деменции поражает мелкие кровеносные сосуды, нам удалось приоткрыть дверь к новым этапам научных экспериментов, которые помогут подобрать наиболее оптимальную терапию", - считает он.

Следующее, что планируют сделать исследователи - это выяснить, какая именно часть Aβ 1-40 блокирует белок BK, и, соответственно, разработать препараты для остановки этого процесса. "Результаты данного исследования являются важным шагом на пути к пониманию болезни Альцгеймера и являются перспективными при разработке новейших методов ее терапии".

Информация о результатах исследования была представлена в научном издании Proceedings of the National Academy of Sciences.

анонсы и реклама
Почти в два раза упала цена 3090 - cмотри
Новая топовая 48Gb Nvidia
6800XT - цена упала почти ВДВОЕ
3070Ti MSI подешевела на порядок
RTX 3060 <b>Ti от 50 тр</b>
3080 Gigabyte дешевле 90тр в Ситилинке
3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр
3080 дешевле 100 тр - скидка 20%
-120000р на RTX 3090 в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte Gaming за 50тр
3 вида RTX 3070 Ti дешевле 70 тр
3090 !! Ti за 160тр в XPERT.RU
3070 Ti Asus Gaming - 70 тр
RTX Ti 3070 за 68тр Gigabyte Gaming

Источники: Википедиа, Journal Proceedings of the National Academy of Sciences.
(https://ru.wikipedia.org/wiki/Бета-амилоиды)
(https://www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.2204581119)
(https://www.manchester.ac.uk/discover/news/blood-vessel-breakthrough-major-step-towards-alzheimers-treatment/)

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#болезнь альцгеймера #вакцина против гриппа #деменция альцгеймера #лекарство от болезни альцгеймера #лечение болезни альцгеймера
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Nature: Учёные обнаружили новый патогенез болезни Альцгеймера, и амилоидные бляшки играют в нем далеко не первую роль
Ученые научили ИИ идентифицировать болезнь Альцгеймера всего по одному снимку МРТ
Исследование: COVID-19 повышает риски развития инсультов и опасных нейродегенеративных заболеваний
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Энтузиасты скальпировали Core i9 12900K и заменили припой на жидкий металл
25
Крупнейшая майнинговая компания в РФ договорилась с Газпромом о получении дешёвого электричества
10
Падение биткоина привело многие майнинговые фирмы к банкротству, а самих майнеров – к разорению
53
Игровые консоли Xbox больше не будут поставляться в Россию, а уже купленные снимут с гарантии
71
По новым правилам Тинькофф ютубер получил 12 тыс. рублей и тут же потерял всю сумму из-за комиссий
42
Покупка игровой видеокарты в магазинах РФ по рекомендованной цене снова стала реальностью
31
3060Ti и 3070Ti сильно подешевели и стали победителями в цене за FPS
12
В ночь на 27 июня в России произошел дефолт, по мнению агентства Bloomberg
108
Магазины РФ продолжают скидывать цены на видеокарты – Radeon RX 6800 подешевела на 50% за 2 месяца
8
Китай спустил на воду уже третий по счету авианосец
80
Майнинг Эфира на видеокартах становится убыточным – GeForce RTX 3080 Ti окупается за 47 месяцев
28
27 июня в отношение России впервые за 100 лет объявлен дефолт – Bloomberg
54
Для преодоления дефицита чипов нужно вложить в отрасль триллионы долларов – GlobalFoundries
18
Цены на видеокарты в РФ сильно упали – GeForce RTX 3080 Ti впервые стоит дешевле 100 000р
1
Пиратскому экшену Skull & Bones от Ubisoft присвоили возрастной рейтинг — похоже, релиз маячит на горизонте
2
Свежая версия Rufus позволяет установить Windows 11 22H2 без регистрации аккаунта Microsoft
21
СМИ: иностранные сервисы для знакомств потеряли половину клиентов в РФ
9
Магазины РФ скинули цены на видеокарты AMD – Radeon RX 6500 XT стоит всего 16 000 рублей
14
Отказ от майнинга Эфира на видеокартах и PoS становится ближе – старт теста Sepolia Beacon Chain
2
Для Cyberpunk 2077 вышла модификация с FSR 2.0 — производительность игры с ней значительно возрастает
15

Популярные статьи

Собираем мощный ПК на платформe Intel за разумные деньги. Часть 5
89
10 полезных советов по выбору и использованию термопасты
46
M.2 NVMe SSD Kingston NV1 500Gb - мини-обзор народного и доступного накопителя
70
Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 6
44
Переходники USB-C/3.5mm Jack и дешевые наушники с Aliexpress
32
Даунклокинг Ryzen 5 2600 - пытаемся выбить ровно 5000 очков в Cinebench R23
30
Обзор Hotwav T5 Pro - ультрабюджетный защищённый смартфон с ёмким аккумулятором на 7500 мА·ч
4
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 18
1

Сейчас обсуждают

Appengamer
00:30
причем тут это?
Падение биткоина привело многие майнинговые фирмы к банкротству, а самих майнеров – к разорению
Dr.Dev
00:20
Никогда не играл в стратегии, и никогда не имел такого желания. Считаю, что это невероятная скука и напрасная потеря времени. Как впрочем и чтение этого комментария.
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 18
Aslan Heroes
00:20
Ну про denuvo прям какие-то сильные заявления не все игры взломали, но большинство(да и не везде denuvo есть), в крайнем случае если сильно надо то можно купить, да в 21 веке страну невозможно полно...
Игровые консоли Xbox больше не будут поставляться в Россию, а уже купленные снимут с гарантии
Павел Папанин
00:19
До 300 Вт
Характеристики RTX 4090, RTX4080, RTX 4070 будут отличаться от предполагаемых ранее
Павел Папанин
00:19
3080 не будет по 67 тысяч (ррц) в Ситилинке и днс. Даже в хперте не будет
Характеристики RTX 4090, RTX4080, RTX 4070 будут отличаться от предполагаемых ранее
Александр Дедок
00:18
На Авито 3060-ти уже по 40к есть. Будут и дешевле. А 1080-ти уже по 23-24 висят и много
GeForce GTX 1080 Ti подешевела до 25 000р – стоит ли покупать старый флагман на Авито
Павел Папанин
00:17
Все равно 4070 лучше. Память хотябы не будетткипятиться.
Характеристики RTX 4090, RTX4080, RTX 4070 будут отличаться от предполагаемых ранее
Aslan Heroes
00:05
ВВП это Microsoft которая УБИЛА консоли на российском рынке(за что им от меня большое спасибо)?Ну выходит так. Плюс делает ВСЁ чтобы и их операционка перестала занимать на рынке РФ весомый процент и п...
Игровые консоли Xbox больше не будут поставляться в Россию, а уже купленные снимут с гарантии
VRoman
00:02
Температуру окружающей среды и процессора они при этом скромно умалчивают. (температура в комнате не должна привышать 20гр, и жаловаться на 90гр у процессора при полных оборотах запрещено)
Zalman представила башенный кулер среднего уровня CNPS9X Performa, рассчитанный на TDP 180 Вт
VRoman
00:00
Ну всё, теперь будем искать инопланетян прячущихся среди людей. Где там Супермэн живёт?
Nature: Учёные разработали BioFinder - портативный инструмент для поиска внеземной жизни
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем