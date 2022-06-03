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Mercedes наконец-то построил 1000-сильный уличный болид AMG ONE.
Долгожданный гиперкар от Mercedes, AMG ONE, оснащен уличной версией двигателя, используемого в болидах Формулы-1, с ценником в $2,7 млн.
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Спустя пять лет после своего анонса немецкий автопроизводитель Mercedes представил Mercedes-AMG ONE. Автомобиль представляет собой гиперкар, оснащенный уличной версией двигателя, используемого компанией в болидах Формулы-1, с гибридным приводом E PERFORMANCE и мощностью более 1000 лошадиных сил.

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Mercedes-AMG ONE. Mercedes Benz

"При создании Mercedes-AMG ONE мы не просто перешагнули порог. Колоссальные технологические задачи по созданию современной трансмиссии для болидов Формулы-1, пригодной для повседневного использования на дорогах, несомненно, поставили перед нами очень сложные задачи. В процессе разработки многие считали, что проект невозможно реализовать. Тем не менее, команды в Аффальтербахе и Великобритании никогда не сдавались и верили в себя. Я с большим уважением отношусь ко всем участникам и горжусь этим достижением команды. Поставить такой гиперкар на колеса - это, безусловно, уникально", - говорит Филипп Шимер, председатель правления Mercedes-AMG GmbH.

Mercedes-AMG ONE. Mercedes Benz

Двухместный суперспортивный автомобиль впервые в мире переносит самую современную и эффективную технологию гибридного привода Формулы-1 с гоночного трека на дорогу.

Автомобиль развивает общую мощность 782 кВт (1063 л.с.) от 1,6-литрового двигателя V6 с турбонаддувом и четырех электромоторов, включая один мотор в турбокомпрессоре и другой, расположенный непосредственно на двигателе V6, при этом максимальная скорость машины достигает 219 миль/ч (352 км/ч). 

Автомобиль весом 3 730 фунтов (1 695 кг) разгоняется с 0-62 миль/ч (100 км/ч) за 2,9 секунды, а с 0 до 124 миль/ч (0-200 км/ч)  всего за 7 секунд. 

"Эксплуатационные характеристики Mercedes-AMG ONE - это, в конечном счете, лишь малая часть того, что входит в технологию этого автомобиля. Помимо силового агрегата Формулы 1, который генерирует 1 063 л.с. за счет относительно небольшого, высокоэффективного ДВС в сочетании с четырьмя электрическими двигателями, монументальной задачей, прежде всего, была очистка выхлопных газов. Этот проект был отчасти проклятием и благословением одновременно. Но мы прошли по этому тернистому пути, потому что если ты технарь, то естественно вникаешь во все детали", - говорит Йохен Херманн, технический директор Mercedes-AMG GmbH. 

Mercedes-AMG ONE предлагает шесть программ движения: Race Safe, Race, EV, Race Plus, Strat 2 и Individual. В зависимости от предпочтений водителя и выбранной программы движения автомобиль также включает три активных аэродинамических режима.

Mercedes-AMG ONE. Mercedes Benz

Дизайн Mercedes-AMG ONE

Дизайн кузова из карбона черпает вдохновение в лучших традициях автоспорта. Но прежде всего он воплощает принцип Mercedes-AMG, согласно которому очарование всегда связано с функциональностью.

Проектирование велось в тесном сотрудничестве дизайнеров и экспертов по аэродинамике. Даже базовая часть кузова была разработана с учетом аэродинамики для обеспечения максимальной прижимной силы и баланса. И этот подход оказался весьма успешным:: Mercedes-AMG ONE создает аэродинамическую прижимную силу уже на скорости 50 км/ч, которая усиливается по мере увеличения скорости.

Mercedes-AMG ONE. Mercedes Benz

Тонкий профиль крыла приборной панели гиперкара кажется легким, словно парящим. Являясь функциональным структурным компонентом, оно также придает жесткость монококу гиперкара. Два отдельно стоящих 10-дюймовых дисплея высокого разрешения отделаны высококачественными деталями из настоящего металла и адаптированы к приборной панели. Дисплей приборной панели находится в слегка приподнятом положении непосредственно перед водителем, а справа от него на центральной консоли расположен мультимедийный монитор.

Рулевое колесо AMG ONE имеет приплюснутую сверху и снизу форму и оснащено встроенной подушкой безопасности, а также включает дополнительные элементы отделки в стиле Формулы-1. С помощью двух встроенных в рулевое колесо AMG кнопок можно активировать различные функции, не отрывая рук от руля. Например, программы управления, девятиступенчатую систему AMG Traction Control, активацию DRS или настройки подвески.

Mercedes-AMG ONE будет впервые официально продемонстрирован в реальных условиях в Великобритании в мероприятия Festival of Speed at Goodwood с 23 по 26 июня.

Mercedes-AMG продаст только 275 экземпляров ONE по цене $2,7 млн. каждый. Ожидается, что первые клиенты получат свои автомобили Mercedes-AMG One во второй половине 2022 года.

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Источники: Mercedes-Benz, Goodwood.com, Fox News
(https://mercedes-benz-media.co.uk/en-gb/releases/1487)
(https://www.goodwood.com/motorsport/festival-of-speed/)
(https://www.foxnews.com/auto/mercedes-benz-sold-record-million)

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