По словам руководителя компании, электромобилей СУ7 было продано в 3-5 раз больше, чем ожидалось.

Недавно выпущенные электромобили китайского производителя смартфонов Xiaomi вызывают большой интерес автолюбителей. Продажи оказались в 3-5 раз выше, чем ожидалось, сообщил в четверг, 18 апреля, руководитель компании Лэй Цзюнь.

Фото: Xiaomi

3 апреля компания начала выводить на рынок первую версию SU7 Founder's Edition ограниченной серией в 5000 машин. Поставка стандартной версии началась почти на две недели раньше запланированного срока.

Фото: Xiaomi

Основатель Xiaomi Лэй Цзюнь рассматривает приход компании на автомобильный рынок как «последний крупный предпринимательский проект» в своей жизни. Электромобиль перенимает стилистические элементы Porsche и выходит на высококонкурентный рынок электромобилей Китая. Цена машины весьма привлекательна: не более $30 000 за модель базовой комплектации, то есть на $4 000 дешевле Tesla Model 3.

Фото: Xiaomi

Xiaomi SU7 доступен в двух версиях, которые существенно различаются по приводу, емкости аккумулятора и дальности хода. Следует отметить, что информация о диапазоне основана на цикле испытаний CLTC. В переводе на распространенный в Европе стандарт WLTP запас хода сократится на несколько километров.

Фото: Xiaomi

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В обеих моделях будет использоваться новая батарея Qilin от CATL. SU7 Max должен иметь запас хода в 390 километров при времени зарядки 10 минут.