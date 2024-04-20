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Tank 300 Hi4-T будет выпущен лимитированной партией
Tank 300 Hi4-T: ограниченный выпуск нового внедорожника от бренда Tank, представленного компанией Great Wall Motor. Автомобиль оснащен гибридной системой, литиевой аккумуляторной батареей и обладает внушительным запасом хода.

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Бренд Tank, принадлежащий Great Wall Motor, объявил, что его новый внедорожник Tank 300 Hi4-T будет официально представлен 22 апреля, а в 2024 году будет выпущен ограниченный тираж всего в 3000 экземпляров.

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По сообщению бренда, стоимость производства Tank 300 Hi4-T увеличилась примерно на $8 300 по сравнению с версией Tank 300 ICE, который в настоящее время продается за $27 600.

Внешний вид Tank 300 Hi4-T сохраняет дизайн серии Tank 300, включая квадратный кузов, ретро-стиль круглых фар и внешнее запасное колесо сзади. Габариты составляют 4760 мм в длину, 1930 мм в ширину, 1903 мм в высоту, с колесной базой 2750 мм. Масса автомобиля составляет 2645 кг. Внедорожник Tank 300 Hi4-T имеет угол въезда 320, угол съезда 330, и минимальный дорожный просвет 222 мм. Он также обладает буксировочной способностью до 2000 кг с тормозами и 750 кг без тормозов. Боковая часть крыши оснащена багажниками в паре с 18-дюймовыми дисками, выступающими колесными арками и боковыми юбками.

Tank 300 Hi4-T оснащен гибридной системой Hi4-T компании Great Wall Motor, которая включает в себя двигатель 2.0T мощностью 185 кВт и электродвигатель P2, соединенный с двигателем 9HAT, что обеспечивает общую мощность и крутящий момент системы до 300 кВт и 750 Нм соответственно. Также новый автомобиль в стандартной комплектации оснащен блокируемым задним дифференциалом и системой полного привода.

Кроме того, тройная литиевая аккумуляторная батарея емкостью 37,11 кВтч обеспечивает запас хода на чисто электрической энергии WLTC в 105 км. Согласно данным от Танка, при полном баке и полной заправке Tank 300 Hi4-T имеет запас хода 860 км, а общий расход топлива WLTC составляет 2,06 л/100 км.

#электромобиль #внедорожник #гибрид #greatwallmotor #tank300
Источник: dongchedi.com
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