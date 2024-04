Вашингтон требует от ASML отказать Китаю в техническом обслуживании и ремонте литографических машин. Недавно премьер-министр Нидерландов Марк Рютте назвал поддержку Китаем России одной из главных угроз национальной безопасности.

США попытаются уговорить ASML не обслуживать поставленные в Китай литографические машины. The United States wants ASML’s maintenance services in China reduced to exclude work on sophisticated lithography units. Credit: ASML

Сообщается, что правительство Нидерландов начало замедлять выдачу лицензий компании ASML на техническое обслуживание некоторых литографических машин в Китае.

Алан Эставез, заместитель министра торговли Соединенных Штатов по вопросам промышленности и безопасности, в ближайшее время планирует встретиться с официальными лицами и руководителями компании ASML в Нидерландах и обсудить с ними вопрос о контракте на техническое обслуживание. Об этом сообщает агентство Reuters.

В материале также говорится, что администрация Байдена намерена потребовать от ASML прекратить продажу оборудования "новым" китайским заводам по производству чипов.

С прошлого года Вашингтон добивается от правительства Нидерландов ограничить сервисное обслуживание литографического оборудования, которое ASML поставила китайским клиентам.

Недавние публичные заявления администрации премьер-министра Марка Рютте говорят о том, что в будущем Нидерланды не станут спешить с одобрением китайских заявок на техническое обслуживание и в большинстве случаев будут их отклонять, сообщает Reuters.

Некоторые китайские обозреватели считают, что если ASML действительно перестанет ремонтировать некоторые свои литографические машины в Китае, то это оборудование станет бесполезным при возникновении любой незначительной неполадки. По их словам, китайские производители микросхем будут вынуждены возвращать машины ASML или продавать их за границу, что приведет к ситуации, которую не хотят видеть ни правительство Нидерландов, ни ASML.

"Если ASML прекратит выполнять услуги по техническому обслуживанию в Китае, не превратятся ли в один прекрасный день литографические машины в этой стране в хлам? Похоже, до этого еще не дошло, потому что Нидерланды могут не удовлетворить просьбу Соединенных Штатов", - пишет в своей статье технологический писатель из Сычуани под псевдонимом "Тяотяо".

"Многие государственные производители чипов уже заявили, что, если им не разрешат использовать литографическое оборудование, приобретенное до вступления в силу запрета на экспорт чипов из США, они отправят его обратно в ASML для возврата денег", - говорит он.

В крайнем случае, если Китаю придется отправить все имеющиеся в стране 1500 литографических и экспериментальных машин обратно в Нидерланды, ASML не сможет оплатить эти расходы, говорит он. Именно поэтому Нидерланды неохотно идут навстречу Соединенным Штатам, говорит эксперт.

Некоторые другие специалисты считают, что если ASML собирается прекратить ремонт оборудования в Китае, то это должно коснуться лишь нескольких передовых литографических машин глубокого ультрафиолетового излучения (DUV), а не сотен низкотехнологичных.

Некоторые другие комментаторы считают, что если ASML собирается прекратить ремонт оборудования в Китае, то это должно коснуться лишь нескольких передовых литографических машин глубокого ультрафиолетового излучения (DUV), а не нескольких сотен низкотехнологичных.

Напомним, что с 1 января этого года правительство Нидерландов прекратило выдачу лицензий на поставку в Китайскую Народную Республику самых передовых иммерсионных литографических систем DUV компании ASML (NXT: 2000i, NXT:2050i и NXT:2100i и более новых моделей).

В ноябре прошлого года сайт Caijing.com сообщил, что в Китае насчитывается не более пяти литографических машин ASML, не уступающих NXT:2000i. В отчете говорится, что общее количество единиц NXT:1980Di в Китае, на которые не распространяется экспортный запрет США, не превышает 80 единиц.

На конференции по экспортному контролю, состоявшейся 27 марта, Эстевес в интервью агентству Reuters сообщил, что США требуют от союзников запретить отечественным компаниям обслуживать некоторые средства производства микросхем для китайских заказчиков.

"Мы работаем с нашими союзниками, чтобы выяснить, какие компоненты важно обслуживать, а какие - нет", - сказал он, намекая на то, что Соединенные Штаты не будут нацеливаться на непрофильные узлы, которые китайские фирмы могут ремонтировать самостоятельно.

Посольство Китая в Вашингтоне выразило протест по поводу того, что США чрезмерно раздувают понятие национальной безопасности и используют предлоги, чтобы заставить другие государства присоединиться к своей технологической блокаде против Китая.

США встревожены поддержкой России Китаем

Призыв Пекина отменить запрет на экспорт американских чипов и требование Вашингтона прекратить поставки китайской продукции в Россию - две самые важные темы на переговорах между официальными лицами США и Китая.

После встреч с китайским вице-премьером Хэ Лифэном в Гуанчжоу 5-6 апреля и премьером Ли Цянем в Пекине в воскресенье министр финансов США Джанет Йеллен в понедельник провела пресс-конференцию. Йеллен заявила, что ей пришлось вести сложные переговоры о национальной безопасности со своими китайскими коллегами.

"Мы с президентом Байденом полны решимости сделать все возможное, чтобы остановить поток товаров, которые поддерживают российский оборонно-промышленный комплекс и помогают России вести боевые действия на Украине", - подчеркнула она. "Мы по-прежнему обеспокоены той ролью, которую любые фирмы, в том числе из Китайской Народной Республики, играют в военных поставках России".

По ее словам, китайские компании не должны оказывать материальную поддержку специальной военной операции России, иначе они столкнутся с самыми серьезными последствиями. Она также заявила, что любые банки, содействующие проведению крупных транзакций, направленных на поставку военных товаров или товаров двойного назначения российскому ВПК, подвергают себя риску введения санкций со стороны Соединенных Штатов.

В ходе двухчасового телефонного разговора 2 апреля председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин заявил американскому президенту Джо Байдену, что Китай "не собирается сидеть сложа руки", если США продолжат подавлять китайскую торговлю и технологическое развитие и вносить в свои санкционные списки все новые и новые китайские организации.

В свою очередь, Байден выразил обеспокоенность по поводу поддержки Китаем российского оборонно-промышленного комплекса и его влияния на европейскую и трансатлантическую безопасность.

По сообщениям западных медиа, китайские фирмы поставляли в Россию тяжелые грузовики, продукцию двойного назначения и электронные компоненты для применения в СВО. Кроме того, по их мнению, Пекин мог предоставить Москве данные геопространственной разведки.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте пользуется поддержкой ряда стран Евросоюза, рассчитывая стать следующим главой Североатлантического альянса. Официальный представитель премьер-министра заявил, что г-н Рютте обладает "серьезными полномочиями в области обороны и безопасности", чтобы стать следующим генсеком НАТО. ( Victoria Jones/PA) (PA Archive)

Выбор Рютте

По имеющейся информации, Рютте пока не решил, будет ли его правительство оказывать давление на ASML, чтобы заставить ее сократить техническое обслуживание оборудования в Китае.

27 марта во время встречи в Пекине Си сказал Рютте, что Нидерланды должны обеспечить справедливую и прозрачную бизнес-среду для китайских предприятий.

Рютте сказал, что правительство Нидерландов постарается как можно меньше мешать бизнесу. Но при этом добавил, что поддержка Китаем России является главной угрозой национальной безопасности Нидерландов, а также серьезным препятствием для китайско-нидерландских отношений.

Рютте - один из наиболее вероятных кандидатов на пост следующего генерального секретаря Североатлантического альянса.

"Китай регулирует экспорт товаров двойного назначения в соответствии с законами и правилами", - заявила Мао Нин, официальный представитель Министерства иностранных дел Китая, на регулярном брифинге для СМИ в понедельник. "Другие государства не должны клеветать или нападать на нормальные отношения Китая и России, не должны наносить ущерб законным правам и интересам Китая и китайских компаний".