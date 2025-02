Игра выходит совсем скоро и создатель рассказал новые детали о ней

Юсеф Фарес, создатель It Takes Two и грядущей Split Fiction дал интервью прессе, в котором поделился деталями об игре и обстановке в студии Hazelight.

Глава студии рассказал, что назвал главных героинь новой игры в честь своих дочерей – Зои и Мио, которые будут постоянно пользоваться абордажным крюком. Игрокам предстоит пережить приключение длиной порядка 12-14 часов, в зависимости от того, хотят ли они выполнять побочные миссии и другие необязательные активности. Юсеф не стал сильно вдаваться в детали сюжета Split Fiction, но заявил, что концовка сильно удивит игроков, поскольку такого ранее не было в других видеоиграх. Бюджет игры вдвое превышает стоимость разработки It Takes Two. Недавно эта игра пробила отметку в 23 миллиона проданных копий. Что примечательно, половина продаж приходится на китайский рынок.

Геймдизайнер также рассказал о том, что студия планировала выпустить документальный фильм об оэтапах разработки игры, но от этой идеи пришлось отказаться. Однако, он не стал совсем исключать возможность создания такого фильма в будущем. В студии Hazelight на данный момент работает около 80 сотрудников.

Глава студии решил лишний раз напомнить о том, они не планируют выпускать дополнения для своих игр и добавлять в них микротранзацкии, а также делать игры-сервисы. Помимо этого компанию продавать не планируется, так же как и выводить её на публичный рынок.

Юсеф Фарес уверен в том, что Split Fiction сможет забрать игру года на The Game Awards, как когда-то это сделала It Takes Two. Хотя конкуренция обещает быть сильной, ведь в этом же году планируется к выходу и Grand Theft Auto VI. Сам разработчик не против, если его игра уступит GTA 6, поскольку он сам является фанатом игр от Rockstar. Также его любимой кооперативной игрой является Resident Evil 5.

Split Fiction выйдет в релиз 6 марта на ПК, Playstation 5 и Xbox Series X/S.